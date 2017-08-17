Во Владивостоке продовольственная ярмарка будет работать два дня

В пятницу, 18 августа, и в субботу, 19 августа, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов края.

Горожанам предлагают приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, огурцы, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.

18 и 19 августа ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.