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Во Владивостоке продовольственная ярмарка будет работать два дня
В пятницу, 18 августа, и в субботу, 19 августа, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов края.
Горожанам предлагают приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, огурцы, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.
18 и 19 августа ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
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