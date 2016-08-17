Общение только через суд

Собственник и арендатор торгового центра на Крыгина, 23 во Владивостоке спорят об условиях договора

Во Владивостоке продолжается спор между собственником здания - АО «Владавто» - и арендатором, пересдающим помещения сети супермаркетов - ООО «СервисГрант». Vl.Ru приводит мнения обеих сторон о настоящих причинах конфликта.

В супермаркете за последний месяц уже несколько раз выключался свет. С 5 августа его двери закрыты, покупателей встречает табличка, что «Самбери» временно не работает из-за отключения электроэнергии. Предположительная дата открытия - 1 сентября.

Представители арендатора ООО «СервисГрант», пересдающего помещения сети супермаркетов, во время отключения света 4 августа сообщили Vl.Ru, что в технические помещения, где находятся трансформаторы, незаконно проникли неизвестные и в интересах собственника комплекса отключили здание от городских сетей электроснабжения.

Руководство ООО «СервисГрант» считает, что собственник создает супермаркету невозможные для работы условия, чтобы вынудить его заключить договор с «Самбери» напрямую, без посредничества.

Представитель собственника - председатель совета директоров ООО «Владавто» Вадим Евгеньевич ГЕРАСИМЕЦ - рассказал корреспонденту Vl.Ru, что перебои с электроэнергией имели место, однако это обусловлено проблемами технического характера.

Быстро устранить возникшие проблемы не представилось возможным из-за образовавшейся задолженности. По словам собственников, «СервисГрант» с февраля текущего года не платит арендную плату. Вадим Евгеньевич Герасимец отдельно отмечает, что отключение электричества ни в коей мере не является способом «выжить» арендатора. Он объясняет, что если бы была такая цель, свет был бы выключен сразу после прекращения платежей в феврале.

Представители ООО «СервисГрант» сообщают, что все коммунальные услуги и аренда помещений оплачиваются своевременно. Никаких задолженностей не возникало.

По мнению представителей АО «Владавто», конфликт происходит из-за ряда сомнительных документов, подписанных с ООО «СервисГрант» предыдущим генеральным директором еще 30 декабря 2013 года. Один из главных - дополнительное соглашение об изменении способа оплаты.

Согласно дополнительному соглашению № 3 к договору аренды в счет оплаты идут затраты «СервисГрант» на ремонт и переоборудование помещений. В случае расторжения договора собственник здания обязан возместить арендатору полную стоимость выполненных работ - более 72 миллионов рублей.

Именно из этой суммы по дополнительному соглашению «СервисГрант» с февраля списывает средства в счет погашения арендной платы. Ежемесячно руководству «Владавто» направляются соответствующие уведомления. Собственники же воспринимают эти письма как отсутствие реальной оплаты и нарушение условий договора.

Собственники здания говорят, что документы могли быть подписаны незаконно или вовсе подделаны. По их словам, после подписания бумаг представители «СервисГрант» пытались зарегистрировать их в Росреестре в 2014 году. Тогда ведомство отказало в регистрации соглашения на основании решения совета акционеров «Владавто». Однако уже в 2016 году на бумагах появилась печать о регистрации по причине того, что руководство Росреестра «не заметило» наложенных ранее ограничений. Акционеры АО «Владавто» пытаются через суд доказать неправомерность данного дополнительного соглашения.

Помимо денежных вопросов предметом споров двух компаний регулярно становятся технические помещения и территория торгового комплекса. Главный в текущей ситуации объект - электроузел на цокольном этаже здания. И собственник, и арендатор заявляют о неправомерности второй стороны каким-либо образом влиять на работу электрооборудования.

Еще один спорный объект - парковка на территории торгового комплекса (на спуске к «Самбери» слева). Уже больше двух месяцев въезд на эту территорию для клиентов супермаркета закрыт.

«СервисГрант» настаивает, что въезд на парковку должен быть открыт, так как парковочные места находятся на участке городской территории, до сих пор не приватизированной собственником. Земля относится к территории города и используется на праве долгосрочной аренды.

Представитель «Владавто» сообщил Vl.Ru, что спорная парковка обустроена на крыше отдельного объекта, принадлежащего «Владавто» на праве собственности, - заглубленного склада, который уже сдается новому арендатору. В настоящее время арендатор уже начал проводить ремонт в самом строении и на его крыше.

Собственник пояснил, что в договоре аренды перечислены участки, которыми может пользоваться «СервисГрант», и территория парковки к ним не относится. Более того, площадь аренды по договору составляет 6233 квадратных метра. По словам собственников, фактически арендатор занимает более 7100 метров.

В настоящее время собственник здания и арендатор практически не общаются вне стен судов. С мая ведется претензионная работа. В различные инстанции направляются апелляции от обеих сторон, инициируются проверки прокуратуры, правоохранительных и надзорных органов. На данный момент «СервисГрант» планирует подать иск на возмещение убытков на 15 миллионов рублей, связанных с отключением света. Такую же сумму рассчитывает через суд получить «Владавто» в качестве задолженности по оплате аренды.

Между тем супермаркет в настоящее время закрыт, его руководство не может повлиять на взаимодействие «Владавто» и «СервисГрант». Представители «Самбери» приносят извинения покупателям и надеются, что супермаркет скоро вернется в штатный режим работы, чтобы жители Эгершельда вновь смогли приобретать самые разнообразные продукты в одном месте.

Досье "Золотого Рога": Здание на Крыгина, 23 было одним из крупнейших во Владивостоке таксопарков. В 2010 году ремонтная служба была закрыта. Помещения было решено сдавать в аренду в качестве торговых площадей. В 2013 году здесь открылся супермаркет сети «Самбери». Компания «Владавто» в начале 1990-х годов отделилась от муниципального предприятия ВПОПАТ-2. До 2000 года АО «Владавто» оказывало транспортные и ремонтные услуги, обслуживало около 50 городских компаний. В настоящее время компания осуществляет следующие виды деятельности (по ОКВЭД): техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (основной), предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств и сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Генеральный директор до февраля 2014 года - Вадим Михайлович ГЕРАСИМЕЦ. В настоящее время - Евгений Вадимович Герасимец. ООО «СервисГрант» основана в 2004 году братьями Романом (директор) и Евгением (соучредитель) СЫСОЕВЫМИ. Основным видом деятельности компании является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Также работает еще по 11 направлениям - строительство, монтаж конструкций, покупка, подготовка и продажа недвижимости. Роман Валентинович Сысоев также является директором ООО «Ситифуд», ООО «Примтрейд», ООО «Оптима», ООО «Вавилон», ООО «Фанстон».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.