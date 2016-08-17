Ремонтные работы во Владивостоке идут полным ходом

Во Владивостоке полным ходом идут работы по благоустройству городских территорий: ремонт дорожного полотна и подпорных стенок, замена ливневых решеток и канализационных люков. Работы ведутся во всех районах приморской столицы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, на минувшей неделе рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» завершили работы по восстановлению разрушенного дорожного полотна на улице Фадеева в районе дома №30-б. Этот участок дороги сильно пострадал в результате аварии канализационной сети, поэтому пришлось уложить новый асфальт и смонтировать новые канализационные люки.

Продолжается на дорогах Владивостока и установка полимерных люков и решеток систем ливневой канализации. При этом современные материалы

постепенно вытесняют изделия из чугуна. Чугунные крышки используются в случаях, когда требуется лишь закрыть люк, при полной же их замене используются полимерные конструкции, вмонтированные в бетон. А так как полимерные крышки и решетки не представляют интереса для металлистов, открытых люков в краевом центре становится все меньше.

Только на минувшей неделе специалистами МУПВ «Содержание городских территорий» было установлено 22 новые решетки и 7 люков. Работы проведены на улицах Амурской, Ковальчука, Спиридонова, Семеновской, Добровольского, Светланской, Выселковой, Фастовской, Океанском проспекте и по ряду других адресов.

Всего же с начала года во Владивостоке было установлено 255 новых люков и решеток, в том числе 175 полимерных.

По заказу администрации города силами подрядных организаций продолжаются работы по реконструкции подпорных стенок. На месте старых и аварийных подпорок устанавливают новые. В настоящее время в работе находятся две подпорные стены, расположенные на ул. Крыгина и ул. Адмирала Кузнецова. Если на улице Крыгина в районе домов №№1-3 идут работы по монтажу каркаса, на котором будет возведена монолитная конструкция подпорной стенки, то на ул. Адмирала Кузнецова, 68 работы по заливке монолитной конструкции близки к завершению.

Напомним, что за последние восемь лет во Владивостоке было отремонтировано 58 подпорных стенок.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.