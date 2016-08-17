www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ВЭФ
Распечатать

ВЭФ заставляет Владивосток быть гостеприимнее

17 Августа 2016, 09:00 | Приморье

Восточный экономический форум - стимул поднять сферу приема и обслуживания гостей в Приморье на новый уровень

 

Для участников второго Восточного экономического форума забронировано 5,5 тысяч мест в гостиницах Приморья. Накануне в местах размещения с инспекцией побывала межотраслевая рабочая группа во главе с вице-губернатором края Сергеем НЕХАЕВЫМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На этот раз рабочая группа побывала в гостиницах VillaArte и «Аврора».

В VillaArte все 26 номеров различных категорий, рассчитанных на 52 гостя, были забронированы для участников ВЭФ еще в феврале. «Аврора» подготовила для почетных гостей 75 номеров. В обеих гостиницах есть рестораны и конференц-залы. Персонал владеет иностранными языками.

Сергей Нехаев подчеркнул: места размещения вошли в перечень 30 рекомендованных организаторами ВЭФ. Гостиницы специально подбирали так, чтобы они находились в рамках транспортных артерий - для удобства логистики участников форума.

«Изначально мы предполагали, что гостей будет 3,5 тысячи. Однако «Росконгресс» уже забронировал номерной фонд Приморья на 5,5 тысяч мест», - обозначил заместитель главы региона.

По словам директора ВЭФ Игоря ПАВЛОВА, «такого количества вполне достаточно для того, чтобы все могли разместиться».

Вице-губернатор добавил, что гостиницы серьезно готовятся принимать гостей высокого уровня.

«Руководство настраивает сервисное обслуживание. В некоторых гостиницах проводят занятия с персоналом по иностранным языкам. А наши инспекционные поездки проходят для того, чтобы помочь гостиницам в этом. Все участники рабочей группы - МЧС, пожарные, Роспотребнадзор - понимают это и во время наших рейдов не ставят галочки, а консультируют руководителей гостиниц. ВЭФ - это стимул поднять сферу гостеприимства Приморья на новый уровень», - добавил Сергей Нехаев.

Как отметил директор департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ, гостиницы Приморья уже подготовили для участников форума специальные услуги.

«Прежде всего, в каждом номере будет полный пакет с информацией о программе форума, возможностях трансфера и другими важными сведениями. Кроме того, в гостиницах есть технические возможности для проведения мини-конференций и круглых  столов», - рассказал Константин Шестаков.

Напомним, ВЭФ-2016 пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. На сегодняшний день в Приморье сформированы и активно действуют рабочие группы, обеспечивающие успешное проведение форума. Четыре из них возглавляет губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ: по размещению участников и гостей ВЭФ, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.

Глава региона подчеркнул, что все вопросы, связанные с презентацией возможностей и достижений края, должны быть проработаны самым тщательным образом.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: вэф  индустрия гостеприимства 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Valeriemae13:42, 19.08.2016#

    I feel really bad for people in this economy, I like everyone have been struggling. But I tell you what I've done I've taken life into my own hands being responsible for myself. I knew trading was the answer for me and I've purchased different courses at different places and the best course I've found by far is at the website Emini S&P Trading Secret, just Google them and find them and do like I did they get started trading for yourself and take life into your own hands.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru