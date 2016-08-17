ВЭФ заставляет Владивосток быть гостеприимнее

Восточный экономический форум - стимул поднять сферу приема и обслуживания гостей в Приморье на новый уровень

Для участников второго Восточного экономического форума забронировано 5,5 тысяч мест в гостиницах Приморья. Накануне в местах размещения с инспекцией побывала межотраслевая рабочая группа во главе с вице-губернатором края Сергеем НЕХАЕВЫМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На этот раз рабочая группа побывала в гостиницах VillaArte и «Аврора».

В VillaArte все 26 номеров различных категорий, рассчитанных на 52 гостя, были забронированы для участников ВЭФ еще в феврале. «Аврора» подготовила для почетных гостей 75 номеров. В обеих гостиницах есть рестораны и конференц-залы. Персонал владеет иностранными языками.

Сергей Нехаев подчеркнул: места размещения вошли в перечень 30 рекомендованных организаторами ВЭФ. Гостиницы специально подбирали так, чтобы они находились в рамках транспортных артерий - для удобства логистики участников форума.

«Изначально мы предполагали, что гостей будет 3,5 тысячи. Однако «Росконгресс» уже забронировал номерной фонд Приморья на 5,5 тысяч мест», - обозначил заместитель главы региона.

По словам директора ВЭФ Игоря ПАВЛОВА, «такого количества вполне достаточно для того, чтобы все могли разместиться».

Вице-губернатор добавил, что гостиницы серьезно готовятся принимать гостей высокого уровня.

«Руководство настраивает сервисное обслуживание. В некоторых гостиницах проводят занятия с персоналом по иностранным языкам. А наши инспекционные поездки проходят для того, чтобы помочь гостиницам в этом. Все участники рабочей группы - МЧС, пожарные, Роспотребнадзор - понимают это и во время наших рейдов не ставят галочки, а консультируют руководителей гостиниц. ВЭФ - это стимул поднять сферу гостеприимства Приморья на новый уровень», - добавил Сергей Нехаев.

Как отметил директор департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ, гостиницы Приморья уже подготовили для участников форума специальные услуги.

«Прежде всего, в каждом номере будет полный пакет с информацией о программе форума, возможностях трансфера и другими важными сведениями. Кроме того, в гостиницах есть технические возможности для проведения мини-конференций и круглых столов», - рассказал Константин Шестаков.

Напомним, ВЭФ-2016 пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. На сегодняшний день в Приморье сформированы и активно действуют рабочие группы, обеспечивающие успешное проведение форума. Четыре из них возглавляет губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ: по размещению участников и гостей ВЭФ, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.

Глава региона подчеркнул, что все вопросы, связанные с презентацией возможностей и достижений края, должны быть проработаны самым тщательным образом.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.