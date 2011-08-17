К новому качеству жизни - на высоких скоростях

Услуги передачи данных сегодня становятся все более востребованными приморчанами. Ведь сегодняшние технологии позволяют, загорая на пляже или находясь в дороге, заниматься интернет-серфингом, скачивать и смотреть видео, а в случае необходимости – решать неотложные бизнес-вопросы. Жизнь человека переходит на новый качественный уровень.

Интернет, который всегда с тобой

Неудивительно, что доля передачи данных в общем трафике сотовых операторов постоянно растет. «МегаФон» начал активно инвестировать в строительство сетей третьего поколения, еще когда мобильный интернет воспринимался как дорогая диковина. Решение было стратегически верным, и сегодня оператор стал несомненным лидером в самом бурно растущем сегменте телекоммуникационной отрасли. По данным агентства AC&M, компания «МегаФон» уверенно лидирует на российском рынке предоставления услуг мобильной передачи данных, занимая 39% этого рынка. Для обеспечения высоких скоростей мобильного интернета в 2010 году «МегаФон» увеличил общую емкость магистральной сети на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в два раза. В 2011 году компания также в два раза планирует увеличить в регионе общую протяженность волоконно-оптической линии связи.

Из всех дальневосточных регионов сеть 3G «МегаФона» в Приморье – наиболее масштабная. Здесь построено более трехсот базовых станций. Они обеспечивают покрытие высокоскоростной мобильной связью в большинстве населенных пунктов Приморского края, включая все города региона, в популярных туристических местах, по побережью Японского моря, а также на значительном участке автомобильной и железнодорожной магистралей Владивосток – Хабаровск. Покрытие связью стандарта 2G у «МегаФона» в Приморье действует практически во всех населенных пунктах региона, на всем протяжении трассы Владивосток – Хабаровск и на всем южном побережье от государственной границы с КНДР до поселка Преображение.

Все базовые станции, которые расположены вдоль транспортных магистралей, связывающих Хабаровск, Владивосток и Находку, - совмещенные. Они поддерживают как 2G, так и 3G, что обеспечивает максимально эффективное покрытие территории. Сейчас сотовый оператор активно модернизирует свою транспортную сеть как на направлении Владивосток – Хабаровск, так и вдоль трассы Владивосток – Находка. Это приведет к увеличению скорости передачи данных в сети оператора. Также «МегаФон» планирует построить базовые станции 3G вдоль железной дороги. Они позволят избежать временного пропадания сигнала в поездах на всем пути следования между Владивостоком и Хабаровском.

Опции позволят сэкономить

Помимо технологических возможностей не стоит забывать о таком факторе, как стоимость услуг. Пусть мобильный интернет будет сколь угодно быстрым и надежным, но если цена вопроса окажется неподъемной для большинства людей, успеха ждать не стоит. «МегаФон» учитывает фактор доступности услуг для клиентов и качественного сервиса в полной мере. Сегодня оператор предлагает тарифные планы и опции, которые позволяют человеку выбрать оптимальное предложение, исходя из своих потребностей и финансовых возможностей.

Тем, кто предпочитает выходить в интернет с мобильных устройств, адресована опция «Безлимитный интернет для телефона». За небольшую фиксированную ежемесячную абонентскую плату в 240 рублей пользователю смартфона предлагается 30 Мб интернет-трафика в сутки без ограничения скорости. Как показывает практика, этого объема достаточно для полноценного мобильного общения через социальные сети и электронную почту, а также для просмотра интернет-страниц.

Тарифная опция «Безлимитный интернет Стартовый» отлично подойдет пользователям мобильного интернета для работы с электронной почтой, чтения новостей, общения в чатах и форумах, поиска информации. Максимальная скорость передачи данных по этой опции составляет 128 Кбит/с, а абонентская плата - 400 рублей. На опции «Безлимитный интернет Простой» абонентская плата несколько больше – 600 руб. Зато и скорость выше в два раза – 256 Кбит/с.

Все более мобильным становится и сервис «МегаФона». У клиента остается все меньше причин искать платежный терминал. Так, все более популярной у клиентов становится услуга «Мобильный перевод». Она предоставляет возможность оплатить услуги связи другого абонента сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, используя лишь собственный мобильный телефон. Стоимость одного перевода составляет 5 рублей.

Строительство сетей нового поколения является стратегическим направлением развития компании. Планируется, что уже в 2011-2012 гг. все объекты связи сети «МегаФон» будут поддерживать связь 3G.

Сотовый оператор и дальше будет повышать качество связи, расширять линейку тарифов и перечень дополнительных услуг. В приоритете также повышение уровня обслуживания абонентов. Если человек выбрал «МегаФон» в качестве оператора связи, компания должна сделать все, чтобы обеспечить ему высокое качество сервиса и услуг за приемлемую цену.