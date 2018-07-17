Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе

Виталий Веркеенко, побывав на Шаморе, пообещал снести шашлычки, разобраться с выделением земли для компаний ООО «Шамора», «Приморсктурист» и лично присутствовать на взятии проб из морской акватории



Качество морской воды и анализ проб сертифицированной лабораторией стали первым предметом обсуждения в ходе инспекции пляжной зоны. Как доложили мэру, за несколько чалов до визита главы, лица представившиеся сотрудниками ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» взяли пробы воды из речки, впадающей в бухту Лазурная.



Более точной информации о том, почему в основу мониторинга качества воды идут пробы из «шамороских ручьев» мэру никто не предоставил. Не удалось получить информацию и журналистам. В приемной ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» отказались давать любые комментарии по поводу проб воды, при этом сотрудник этого государственного учреждения заявила, что их структура не обязана реагировать на запросы не только СМИ, но граждан.



Не прояснили ситуацию с пробами воды и в местном управлении Роспотребнадзора. В приемной ведомства журналистов отослали ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии», сославшись на то, что управление пробами не занимается, и вообще по словам чиновника Роспотребнадзора ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии подчиняется им только на бумаге, а во факту это самостоятельная структура.



Между тем, ситуация с пробами воды и мониторингом уже вышла в публичную плоскость. Напомним, что в СМИ появилась информация о неком мониторинге воды и запрете купания. Однако достоверность мониторинга 2018 года была поставлена под сомнение активистами, которые обнаружили документы подтверждающие, что в основу рекомендаций не купаться, легли данные двухгодичной давности.

Как уже писал «Золотой Рог» единственная информация о загрязнении бухты Лазурной датируется 2016 г. «В связи с обильными дождями регистрировалось микробиологическое загрязнение морской акватории в районе б.Кетовая, б.Лазурная, б.Три поросенка, в которых ранее качество морской воды соответствовало гигиеническим нормативам. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в адрес администрации г. Владивостока была направлена информация об ухудшении качества морской воды для принятия действенных мер и рекомендовано населению не использовать данные бухты для отдыха с купанием. В первой декаде августа по результатам государственного лабораторного контроля отмечается улучшение качества морской воды по микробиологическим показателям в районе б.Кетовая, б. Лазурная».

Видимо поэтому глава города признал, что забор проб должен осуществляться под контролем общественности, а также администрации Владивостока. «Администрация направит письмо в управление Роспотребнадзора, чтобы забор проб был осуществлен из моря. Я лично буду присутствовать, нас не устраивает, как в данный момент происходит мониторинг воды», - заявил Виталий Веркиеенко.



Дальнейшая инспекция по Шаморе показала, что почти все земельные участки застраиваются нелегальными точками общепита на береговой полосе и земельных участках, находящихся в аренде фирм «Шамора» и «Приморсктурист». Представители этих компаний на встречу с мэром не пришли, и глава города дал поручение проанализировать условия выделения этих земель арендаторов, а также обратил внимание на правомерность самовольно выстроенных объектов на береговой полосе. Возможно, что уже в ближайшее время этими строениями займется комиссия по сносу.



«Застройка осуществляется хаотично и без разрешительной документации. Гости города которые приезжают сюда на отдых, по этому «бардаку» складывают впечатления о Владивостоке. Будем наводить порядок, - резюмировал глава Владивостока.

Юрий РОГОВ.