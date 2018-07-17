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Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов
Совет директоров РРПК выразил уверенность, что пкомпания продолжит успешно развиваться, реализуя масштабные и амбициозные проекты
В соответствии с решением Общего собрания участников общества ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (далее – РРПК или Компания) c 1 августа на должность генерального директора РРПК назначен Федор Кирсанов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора компании.
Мажоритарный владелец РРПК Глеб Сергеевич Франк выразил благодарность Андрею Анатольевичу Тетеркину, под руководством которого ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» за шесть лет прошла динамичный путь развития, став одним из лидеров рыболовной отрасли России и значимым игроком на мировом рынке.
Федор Васильевич Кирсанов обладает более чем 10-летним опытом работы на руководящих должностях, включая работу генеральным директором и председателем Правления ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс». В 2005 году получил степень МВА в Fox School of Business & Management (Филадельфия, США).
Совет директоров РРПК выразил уверенность, что под руководством Ф.В. Кирсанова компания продолжит успешно развиваться, реализуя масштабные и амбициозные проекты.
Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) - один из лидеров среди российских производителей дикой белой рыбы. Компания занимает второе место в России и четвертое место в мире по добыче минтая. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных высокопроизводительных крупнотоннажных траулеров-процессоров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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