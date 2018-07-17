"Приморский Грудинин" пошел по судам

Принадлежащая депутату Заксобрания Приморья строительная компания выплатит мэрии Находки долг

Защитник обманутых дольщиков Приморья Андрей ИЩЕНКО испугался банкротства собственной строительной компании. В июне СК «Аврора-строй», которую возглавляет краевой депутат от КПРФ, бизнесмен и меценат, добилась отсрочки выплаты 10,5 млн рублей в пользу администрации Находкинского городского округа. При этом парламентарий активно продвигает законопроект, направленный на защиту обманутых дольщиков и льготное предоставление земельных участков «застройщикам-санаторам».

В декабре 2017 года администрация Находкинского городского округа обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать 11,7 млн рублей с СК «Аврора-строй», генеральным директором которой является Андрей Ищенко. Эта сумма сложилась из долга по договору аренды земельного участка, на котором компания строила многоквартирные дома (7,2 млн рублей), а также начисленной неустойки. Указанный земельный участок ООО «СК Аврора-Строй» получило от ООО «Варяг-строй» в июле 2015 года, после заключения договора о передаче прав и обязанностей. Обязав компанию выплатить долг, арбитраж в своем решении от 2 марта 2018 года уменьшил сумму неустойки до 3,25 млн рублей, в результате чего общий объем взыскиваемых по делу №А51-28943/2017 средств составил немногим менее 10,5 млн рублей.

Деньги есть, но…

20 апреля краевым Управлением Федеральной службы судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, а уже в середине мая СК «Аврора-строй» обратилась в суд с заявлением о рассрочке исполнения судебного акта. Обосновывая необходимость рассрочки, представитель СК «Аврора-строй» отметил, что компания строит жилые дома в Находке и Владивостоке, привлеченные от дольщиков деньги она обязана расходовать на оплату материалов и услуг подрядных организаций, поэтому «единовременное принудительное взыскание долга может привести к банкротству компании».

Администрация НГО пошла навстречу, не став возражать против рассрочки. Согласно определению АС Приморского края, 10,5 млн рублей должны быть выплачены в период с июня 2018 года по март 2019 года. Размер ежемесячных платежей, за исключением последнего, составляет 1 млн рублей. Для выплаты задолженности компания оформила право собственности и планирует продать пять жилых помещений в МКД, построенном в Находке. Добавим, что в определении от 19 июня АС Приморья отметил, что «предоставление рассрочки исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться судом лишь при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения арбитражного суда».

Интересно, что в начале 2018 года депутат Андрей Ищенко, которого иногда сравнивают с директором клубничного совхоза Павлом ГРУДИНИНЫМ (представлял КПРФ на президентских выборах-2018 – прим. автора), выступил одним из авторов поправок в ст. 14 краевого закона «О регулировании земельных отношений в Приморском крае». Суть поправок сводится к тому, что застройщик-санатор, достраивающий «проблемные» объекты жилищного строительства, сможет получить земельный участок под строительство МКД без проведения торгов. В обмен на льготные условия аренды земли компания-

«достройщик» обязуется выделить часть квартир в возведенных домах гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, а также очередникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 31 января указанный законопроект был принят парламентом Приморья в первом чтении.

Чужого не берем?

В последние полгода-год Андрей Ищенко развернул активную общественную деятельность, являясь председателем правления приморского отделения организации «Дети Войны», президентом благотворительного фонда «Вместе Сможем Больше», вице-президентом Федерации кикбоксинга Приморского края. Не забывает Андрей Ищенко и о своем окружении: достаточно сказать, что среди кандидатов КПРФ на выборах в думу Владивостока в 2017 году оказалось сразу несколько сотрудников СК «Аврора-строй», а некоторые из них были избраны депутатами. В этой связи у стороннего наблюдателя могла бы возникнуть мысль о том, что «спонсором» подобной активности выступает принадлежащая Ищенко строительная компания. Однако ответы на вопросы по арбитражному делу №А51-28943/2017, полученные корреспондентом «Золотого Рога» через приближенных к депутату лиц, говорят об обратном.

Представитель Ищенко, ссылаясь на положения 214-го федерального закона, особо подчеркнул, что СК «Аврора-Строй» не аккумулирует на своих счетах финансовые средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве: все поступившие средства идут на оплату расходов, связанных со строительством многоквартирных жилых домов.

«ООО «СК Аврора-Строй» в г. Находка осуществляло строительство сразу двух многоквартирных жилых домов. Необходимо отметить, что подключение строящихся объектов к инженерным сетям требует значительных финансовых затрат, что в свою очередь привело к невозможности своевременно оплатить задолженность по арендной плате при достройке первого дома. В свою очередь, ООО «СК Аврора-Строй» до обращения администрации Находкинского городского округа в суд погасило часть задолженности по арендной плате в размере 1 млн рублей. Также в адрес администрации Находкинского городского округа неоднократно направлялись гарантийные письма, что задолженность по арендной плате будет полностью погашена при достройке второго дома, поскольку значительная часть финансовых затрат на подключение объектов к инженерным сетям уже выполнена. Однако администрация Находкинского городского округа решила обратиться в суд, на что имеет полное право», - объяснили причины возникновения задолженности перед администрацией Находки представители СК «Аврора-строй».

КРОМЕ ТОГО

Дом, который пока недостроил…

Строительная компания главного защитника обманутых дольщиков Приморья перенесла на 2019 год срок сдачи дома по ул. Сафонова во Владивостоке.

Согласно размещенной на сайте VL.Ru в разделе «Недвижимость» информации, срок сдачи ЖК «Сафонов» - второй квартал 2019 года. При этом в размещенной там же проектной декларации за подписью Андрея Ищенко, окончание срока реализации проекта было намечено на третий квартал 2018 года. Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома, указанная в проектной декларации, составляет 310 млн рублей.

На фото: В последние полгода-год Андрей Ищенко развернул активную общественную деятельность, являясь председателем правления приморского отделения организации «Дети Войны», президентом благотворительного фонда «Вместе Сможем Больше», вице-президентом Федерации кикбоксинга Приморского края…

Фото с сайта Детивойны2845.РФ.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.