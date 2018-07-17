Приморской рыбе укажут путь на местный рынок

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в ходе рабочей поездки в Дальнегорск провел встречу с предпринимателями и депутатами города. Одной из главных тем разговора стало возрождение и развитие прибрежного рыболовства, а также предприятий береговой переработки и аквакультуры. Главная цель преобразований – обеспечить приморцев свежей и недорогой рыбопродукцией, подчеркнул глава региона.

Предприниматели поблагодарили главу Приморья за инициированное им в Правительстве РФ решение об установлении для всех российских рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне России в пределах рыбохозяйственного бассейна, единого режима плавания с «открытой границей». Напомним, что этот и другие вопросы развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ на встрече в Кремле 4 июля. Тогда глава края подчеркнул,

что намерен «навести порядок с рыбой».

Со своим вопросом к Андрею Тарасенко обратился местный предприниматель – директор рыборазводного завода «Лидовский» Максим МЕЛЬНИКОВ. Он рассказал, что занимается воспроизводством потомства кеты уже пять лет.

«Считаем, что со своей задачей справились – в этом году выпустили 16 млн особей молоди кеты. Ожидаем возврат в три раза больше прошлогоднего», – сказал руководитель предприятия, обратившись к главе Приморья за содействием в решении вопроса о выделении дополнительной квоты на вылов.

Андрей Тарасенко отметил, что обсудит этот вопрос с руководством Росрыболовства, учитывая, что завод готов подтвердить возвратность закладки мальков. Решение данной проблемы, по его мнению, позволит дать еще больше рыбы на местный рынок по хорошей цене, что является одной из задач государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы». Ранее глава региона подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.

Кроме того, глава региона обсудил с жителями Дальнегорска, какие из необходимых им проектов нужно в первую очередь реализовать при софинансировании из федерального бюджета в рамках нового «майского указа» президента. Также Андрей Тарасенко отметил, что сегодня в Приморье ведется работа над созданием стратегии социально-экономического развития. В числе вопросов, которые обсудили на встрече, – строительство мощностей по переработке мусора, реализация программы капремонта, ремонт дорог, приведение в порядок спортивной инфраструктуры, противопаводковые мероприятия, работа причала Рудная Пристань, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

На фото: Глава региона подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

Фото Primorsky.ru.