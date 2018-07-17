Перспективы Безверхово определит бизнес

Благодатная хасанская земля остается уделом сезонной занятости и оторванности от мира

Живописные места на западном берегу Амурского залива давно стали меккой летнего дальневосточного туризма. С середины июля до начала сентября побережье Хасанского района на многие километры наводнено отдыхающими. Их обслуживание, торговля продуктами и ширпотребом по повышенным ценам затем чуть ли не год «кормят» наиболее предприимчивых местных жителей. Однако вопрос постоянной занятости остается открытым.

Краевая государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы предлагает развивать круглогодичную индустрию отдыха. Это требует дополнительных серьезных затрат. И пока что значительные проекты реализуются единично. Царствующий примитив туристского сервиса – это одна из причин, что здесь в основном отдыхают наши люди, и почти нет привычных к высоким стандартам обслуживания заграничных туристов.

Когда туризм не панацея

Поселение Безверхово за последние полтора десятка лет потеряло около 150 постоянных жителей. Осталось всего около 900. При том, что основан населенный пункт был еще в 1877 году, и это было связано с такими историческими для Приморья личностями, как Михаил ЯНКОВСКИЙ, Фридольф ГЕК и Юлиус БРИННЕР. Они вместе со своими семьями жили здесь, в бывшем Сидими, и положили начало экономического развития этой интересной территории. С их именами сегодня связаны и основные местные достопримечательности – Музей семей Гека, Янковского и Бриннера, памятник Михаилу Янковскому, склеп семьи Бриннер, погреб «Вольного шкипера» Фридольфа Гека.

Более 20 лет назад, когда туризм в этих местах только «поднимал свою голову» после шоковой терапии и начала крутых 1990-х, в общении с одной из бывших жительниц Безверхово, относящейся к славному роду основателей поселения, я узнал, что объекты исторического наследия были в плачевном состоянии. Нужны были средства на восстановление, требовалось решить земельный вопрос, поскольку наступавшие базы отдыха покушались на самое святое – память. Был осквернен склеп семьи Бриннера.

Эти вопросы до конца не решены и сегодня. Впрочем, туристский бизнес здесь делает ставку не на историко-познавательный аспект и природный комплекс суши, а исключительно – на отдых на море. Ради этого сюда каждый год приезжают тысячи отдыхающих, которые останавливаются преимущественно на небольших базах отдыха, некоторые из которых претендуют на элитность, и у жителей, сдающих комнаты и «курятники» крымского типа.

Цены в этом сезоне – разные. Стандартной на период с 15 июля по 1 сентября можно считать 500 рублей за человека в сутки с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Например, домик на сутки для 3 человек предлагается за 1 500 рублей, для 4 – 2 500, и для 5-6 человек – 3 000 рублей. Для баз покомфортнее цена пребывания составляет около 1 000 рублей в день.

Первая половина лета и сентябрь – в основном за полцены. В более холодные месяцы ставки, видимо, уже чисто символические – чтобы хоть какой-то рубль заработать.

Есть льготы на детей – в некоторых случаях их пребывание стоит всего половину от взрослой стоимости аренды или «до трех лет – бесплатно». Скидки и бонусы предоставляются постоянным клиентам.

По сравнению с прошлым годом цены на пребывание не подняты, что объяснимо тем, что в этом году спрос клиентов несколько упал из-за того, что с настоящим теплом что-то затянулось, и до сих пор вода в море для купания некомфортна. Только на одном из сайтов – сегодня для туристов около 60 актуальных предложений по Безверхово. То есть, свободные места ждут клиентов. При том, что по отдельным предложениям к началу сезона бывает все забронировано.

Но туристу надо помнить, что помимо спального места ему будут предложены дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно.

Учитывая короткий сезон и большие затраты, вряд ли жители Безверхово довольны «манной туристской». Тем более, что бизнес этот серьезно их расслоил. Некоторые из них в общем-то с надеждой думают о том, что реанимируемый «Газпромом» проект строительства завода СПГ в бухте Перевозная даст им и постоянную работу, и хороший заработок, улучшит инфраструктуру поселения, решит другие серьезные проблемы. Хотя отношение к строительству этого завода и у жителей, и в целом у приморцев неоднозначное. Некоторые полагают, что предприятие негативно повлияет на состояние экологии и может отпугнуть туристов.

У этой территории – завидный потенциал

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ отмечает, что проблемы Безверхово в развитии бизнеса на эко-туризме упираются в сезонный характер рекреационных ресурсов в целом, и на территориальное несовпадение в комплексе «пляж – сбор дикоросов – рыбалка». Впрочем, это характерно для всего южного побережья Приморья.

Сезонный характер туризма у моря – это объективная реальность. Его можно дифференцировать в Хасанском районе, например, на пляжный туризм в Андреевке и Безверхово, на охоту осенью на озерах на юге района, на зимнюю рыбалку в районе Посьета, на контролируемый сбор дикоросов в с. Овчинниково Барабашского поселения. Но в комплексе все эти ресурсы туристский бизнес здесь не рассматривает, и при формировании системы рекреационных объектов сегодня ориентируется лишь на один наиболее надежный ресурс – на море. В этом сегменте при минимуме вложений и большом спросе можно по максимуму работать два-три месяца, чтобы без особого риска выжать прибыль, а потом работающая летом инфраструктура стоит заброшенной.

При таком подходе в работе местного бизнеса с туристами особой архитектуры и капитальности сооружений не нужно. Чуть краше сарая – уже гостиница. Этот уровень оправдывает себя экономически, но он же безумно проигрывает в том, что наиболее состоятельные приморцы предпочитают отдыхать и тратить свои деньги не на приморских пляжах, а на заграничных, где совсем иной уровень сервиса, проживания, и даже цены зачастую ниже, и только дорога дороговата.

- В этом году попытку разобраться в неиспользуемых возможностях турбизнеса попыталась сделать в своей дипломной работе «Особенности формирования рекреационно-туристических комплексов в условиях юга Приморья» наша выпускница – Екатерина МАКУРИНА, - отметил Павел Казанцев – И она нашла то, что для этого может предложить наша архитектура.

Южное побережье нашего края на самом деле привлекательно для отдыха и в бархатный сезон. Вплоть до ноября здесь может получать развитие лечебный и восстанавливающий здоровье туризм, зимой – рыбалка, в апреле-мае первая волна тепла уже позволяет загорать и просто путешествовать по пешеходным маршрутам. Наименее перспективны туманный июнь и напряженный итогами года холодный декабрь.

При грамотном архитектурном решении принимающей туристов базы и обеспечении комфорта проживания их в разные сезоны, на квадрат эко-жилья можно получить прибыль в два-три раза большую, чем при работе только с любителями пляжного отдыха.

Тонкости задачи

Сложность архитектурного решения такой комплексной туристической базы по работе с разными сегментами отдыхающих в разные времена года заключается в том, что в решение надо заложить разные по погоде, очень контрастные «рекреационные сезоны» – жаркое влажное с дождями ветреное лето, теплую солнечную осень, солнечную, холодную и ветреную зиму, непредсказуемую весну.

Требования к архитектурному заданию по комфортному для круглогодичного отдыха экомодулю оказываются такими, что стационарной архитектурой задания не вытянуть, потому что они очень уж контрастны. Зимой необходимо строение компактной формы, раскрытое своими внутренними помещениями на солнце. Летом желательна форма с максимальным проветриванием и навесами от солнца и дождя. Осенью и в мае, при сильном солнце, желательно иметь систему развитых открытых террас, концентрирующих солнечное тепло.

Известный дальневосточный исследователь Леопольд ШРЕНК, говоря о малых народах Дальнего Востока подмечал, что у аборигенов было принято иметь две деревни – зимнюю и летнюю, каждая имеющая свою сезонную архитектуру. Для русской традиции характерны зимние и летние кухни. Для японцев обычно буферное мышление, развивающее систему трансформируемых промежуточных пространств

Но строить «две деревни» для отдыхающих – это затратно. Поэтому надо совместить контрастные требования в одном архитектурном объеме. Такую задачу решает адаптивная или трансформируемая архитектура, в которой желательно сращивать, например, японский и якутский опыт.

Адаптивная архитектура решает трансформацию фасадов и кровель, сезонную смену назначения помещений, временные изменения прилегающей к объекту территории. При более глубокой разработке может быть предусмотрена трансформация объемов объекта. И на какое-то время могут складываться или убираться лишние помещения.

Сезонный запрос

- Однако, сегодня заказчик на трансформирующие пространство решения не ориентируется. Его вполне устраивает строение, рассчитанное на сезон, - отмечает Павел Анатольевич. - Так, один заказчик из Хасанского района просил разработать летний экомодуль, в котором в жаркие дни можно было бы обходиться без кондиционера. Эту задачу удалось выполнить рядом решений – домик подняли на опорах, что позволило сберечь грунт и растительность. Это же обеспечило проветривание и изолировать от влаги. Была сделана закрытая и продуваемая по центру терраса, сделан затеняющий карниз с юга, применен оптимальный наклон кровли для размещения фотобатарей, вырабатывающих электричество при летнем высоком солнце и пр. Проектом был предусмотрен и специальный внутренний теплоотражающий слой, но его делать уже не стали.

В итоге получился прохладный дом, в котором приятно отдыхать в жару. Он был построен всего за полтора месяца и обошелся заказчику относительно недорого. Но и такой проект тиражирования пока не получил. Другие потенциальные заказчики посчитали, что не стоит тратиться на дополнительный комфорт для отдыхающих, если нужный им доход может обеспечить простое «сарайное» решение.

КСТАТИ

Учитывая короткий сезон и большие затраты, вряд ли жители Безверхово довольны «манной туристской». Часть из них с надеждой думает о том, что реанимируемый «Газпромом» проект строительства завода СПГ в бухте Перевозная даст им и постоянную работу, и хороший заработок, улучшит инфраструктуру поселения, решит другие серьезные проблемы. Хотя отношение к строительству этого завода и у жителей, и в целом у приморцев неоднозначное. Некоторые полагают, что предприятие негативно повлияет на состояние экологии и может отпугнуть туристов.

На фото: Такой оригинальный эко-модуль уже построен в Хасанском районе.

Фото Юрия РОГОВА.