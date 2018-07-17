Компания DNS представила новый загородный поселок

Поселок Новый Де-Фриз стал для Владивостока революционно новым видом загородного жилья

Сегодня загородная недвижимость в Приморском крае получила новый вектор развития. Компания DNS на днях представила первую очередь поселка «Новый Де-Фриз», который дарит совершенно новое представление о загородной жизни.

Дома проектировались с таким расчетом, чтобы создавать комфорт городской квартиры, но при этом сохраняя ряд преимуществ загородного жилья – участок у дома, отсутствие соседей над головой, чистый воздух. При этом общественное пространство поселка будет устроено таким образом, чтобы создавать открытую и дружелюбную атмосферу, которая упразднит необходимость в высоких заборах, столь любимых владельцами загородных домов.

Поселок «Новый Де-Фриз» расположен всего в 20 минутах езды на автомобиле от Владивостока, но человека, прошедшего по его улицам, не будет покидать ощущение «заграницы». Ведь прорисовывающийся урбанистический пейзаж очень напоминает картинки из американских журналов. Сегодня гостей поселка приветливо встречает первая очередь готовых или почти готовых объектов: коттеджи, таунхаусы, дуплексы, асфальтированные дороги, тротуары и клумбы.

Как отметил директор компании DNS Девелопмент Александр ГОЛУТВИН, проект планируется завершить в июле 2019 года. К этому времени в поселке появятся не только 373 домовладения, но и общественные пространства со спортивными и детскими игровыми площадками, а также многофункциональный центр. При этом к продаже предлагаются только готовые дома: в них заведены центральное водоснабжение и канализация. Во всех типах жилья в поселке есть водяной теплый пол, а второй этаж отапливается с помощью электрических конвекторов. В настоящий момент примерно 80% готовых объектов первой очереди уже обрели своего покупателя.

Компания DNS Девелопмент начала работу с 2012 года. На сегодняшний день в ней работает более 100 человек: созданы свои генподрядная организация, управляющая компания. Портфель компании включает в себя несколько индустриальных проектов – завод по сборке ноутбуков и компьютеров в Артеме, отдельно стоящие складские комплексы, а также наиболее известный – «Авиаполис Янковский», где успешно функционируют самые современные индустриальные помещения, предназначенные для производственной и логистической деятельности. Как отмечает один из инициаторов проекта Новый Де-Фриз и генеральный директор ГК DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, поселок не только решает вопрос доступного жилья во Владивостоке, но и предлагает совершенно иной вид загородной недвижимости, ранее не представленный в регионе.

«Традиционно в Приморье сформировалось два типа загородных участков. Первый – это дача, которую люди покупают для того, чтобы на этой земле уставать. Второй вид загородной недвижимости – усадьба или родовое гнездо. Ее отличительная особенность – воплощенное недоверие к миру. Поэтому здесь присутствует капитальный забор, злая собака, и для полноты картины не хватает только башенок с амбразурами. Есть также промежуточные участки – когда человек хотел создать усадьбу, но получилась дача. На этом типы загородной недвижимости заканчивались. Но выбор должен быть шире. Именно поэтому мы создали проект, состоящий из домов и участков, на которых люди живут и не устают, которые обслуживаются централизованно, а придомовая территория воспринимается не как грядка с картошкой, а как большой балкон. При этом и недоверия к миру нет – фронт ярд жилья в Новом Де-Фризе дружелюбно обращен к социуму, и мы надеемся, что жильцы поселка в дальнейшем сохранят эту открытость. По этой причине для демонстрации нового типа загородного жилья и не хватило бы трех-четырех домов: необходимо было создать особую территорию – целый поселок – в котором загородная жизнь может быть организована по иным принципам», – поделился Дмитрий Алексеев.

При этом сохранять дружелюбие и поддерживать порядок в поселке будут не только внутренние, но и внешние факторы. Так, в отличии от домов, сам поселок будет окружен забором. А всех его жителей и гостей на въезде будет встречать пост охраны со шлагбаумом и видеокамерами. Проезд на территорию осуществляется по специальному разрешению. Еще одна отличительная черта поселка – наличие единой управляющей компании, которая будет решать большинство вопросов по обслуживанию инфраструктуры. В ее ответственность войдут вывоз ТБО, содержание внутри-поселковых дорог, контрольно-пропускная система, дезинсекция мест общего пользования и прочее.

При этом стоимость загородного дома в «Новом Де-Фризе» сопоставима с ценой на жилье во Владивостоке. Так, в таунхаусах и дуплексах квадратный метр обойдется от 60-70 тыс. рублей, а в отдельно стоящих коттеджах – от 70-80 тысяч. Во многом цена определяется размером участка, прилегающего к дому. На сегодня цена самого маленького дома (95 кв. м) с небольшим участком земли начинается от 7,2 млн рублей, а самого большого (147 кв. м.) с более внушительным участком – варьируется в районе 10 млн.

На фото: В поселке «Новый Де-Фриз» предлагаются к продаже только готовые дома.

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