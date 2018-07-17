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Пропускная неспособность
Проблема с перевозкой детских групп через границу ставит под вопрос осуществление не только культурных обменов в рамках приграничного сотрудничества, но и социальную политику государства по отношению к детям
Тема для Приморья (и, очевидно, для любого погранпропуска России), в общем-то, стара как мир. Но от этого менее актуальной она не становится. Особенно сейчас, в разгар отпусков.
Итак, при оформлении пересечения госграницы по пути в Китай на фестиваль «Времена года» весной (то есть, еще не в разгар отпускного сезона) на МАПП Пограничный 6 часов проходили границу туристические автобусы с детьми - всего более 300 человек, включая сопровождающих взрослых. Когда автобусы с детьми подъехали, на оформлении стояли рейсовые автобусы с прицепами для багажа, их оформляли очень медленно, и когда подошли автобусы с детьми, госслужащие МАПП Пограничный затянули оформление 7 автобусов на 6 часов, и последние автобусы прибыли в Китай почти под вечер.
Этот инцидент, отнюдь не первый такого рода, из-за своей масштабности получил огласку и вызвал общественный резонанс. Руководство Уссурийской таможни, погранслужбы и самого МАПП Пограничный спустя неделю устроили брифинг для СМИ, где объяснили инцидент низкой пропускной способностью перехода, который и без того перегружен, а персонал работает на пределе возможностей. Также должностные лица посетовали, что туроператоры, организовывая такие выезды детских групп, не используют для перевозки рейсовые автобусы, которые через МАПП проходят по графику. И все это действительно так: и погранпереход перегружен, и рейсовыми автобусами туроператоры не пользуются, предпочитая «заказные». Тому есть очень важная причина, которой никак не могут понять должностные лица. Эта причина - удобство туриста. Клиента, который всегда прав.
Если бы, к примеру, главе краевого департамента туризма Константину ШЕСТАКОВУ или вице-губернатору Дмитрию МАРИЗЕ поручили под личную ответственность доставить два класса школьников из поселка Ольга во Владивосток, на экскурсию в океанариум - как бы они поступили? Повели 60 детей и сопровождающих на автостанцию, откуда ходят до краевого центра рейсовые междугородние автобусы? При таком маршруте детей придется дробить на группы, затем встречать на автовокзале Владивостока, заново собирать группу, затем везти в океанариум на остров и обратно… В итоге будет не веселая экскурсия, а сплошное мучение как для детей, так и для взрослых. И если должностные лица этого не понимают, то им можно посочувствовать и задаться вопросом об их компетентности как руководителей, организовывающих «чиновничий рейс».
Хотя вероятно, что все здравомыслящие люди, включая вышеназванных руководителей, постарались бы в такой ситуации заказать два специальных, НЕ рейсовых, автобуса, для организации подобной экскурсии. Как этого требуют, например, представители китайской стороны, отправляя детей из КНР в наши центры отдыха. Но это - если бы чиновникам пришлось это делать для своих детей и под свою ответственность. А в принятии решений для туроператоров личная ответственность должностных лиц отсутствует, она размывается, скрываясь за протоколами Межведомственной комиссии по пограничным делам администрации края.
По итогам заседания указанного коллегиального органа в июне нынешнего года родился очередной документ, разосланный департаментом по туризму руководителям турфирм. В этом документе прямо предписывается (цитата): «Осуществлять пересечение госграницы на рейсовых пассажирских автобусах. Информировать туристов о возможных рисках при пересечении госграницы (длительное ожидание …либо не осуществление тура) при реализации путевок на нерегулярные автобусы. Осуществлять перевозку организованных групп детей, ветеранов, инвалидов на автобусах регулярных международных маршрутов с полной наполняемостью транспортных средств данной категорией туристов».
За неисполнение этих указаний туроператорам грозят ответственностью как за нарушение законодательства РФ. Однако каким именно законом РФ предписываются перечисленные в документе действия турфирм?
Ответ прост: такого закона НЕТ. Издавая подобный циркуляр, чиновники сами нарушают законодательство РФ. Как минимум, антимонопольное, в части ограничения конкуренции, предписывая туроператорам пользоваться услугами конкретных фирм, осуществляющих международные пассажирские перевозки, да еще и обеспечивать полную наполняемость автобусов. Делая это в ущерб интересам своих клиентов-туристов, и в ущерб собственной коммерческой деятельности, зато во исполнение «щучьего веления» Межведомственной комиссии по пограничным делам. И тут впору обратить на это внимание и транспортному прокурору (участвующему в данной комиссии!), и УФАС по Приморскому краю, а еще и Минтрансу, ведающему погранпереходами. Потому, что государственные органы власти, контроля и надзора должны обеспечивать развитие в крае экономики и туристической отрасли в частности, а не принимать меры, ограничивающие деятельность туроператоров, создающие неудобства туристам, в угоду интересам фирм-перевозчиков с рейсовыми маршрутами, и оправдывая таким образом свою собственную неспособность наладить работу пунктов пропуска в соответствии с современными требованиями, для удобства как туристов, так и компаний, пассажиро- и грузоперевозчиков, работающих в Приморье.
МНЕНИЕ
Марина РАЗУМОВА, активист регионального штаба ОНФ в Приморском крае:
Проблема с перевозкой детских групп через границу ставит под вопрос осуществление не только культурных обменов в рамках приграничного сотрудничества, но и социальную политику государства по отношению к детям. Все понимают, что детские делегации должны проходить границу без сложностей и задержек, тем более что обычно они не везут коммерческого багажа, а только реквизит - музыкальные инструменты, сценические костюмы и т.д. Организаторам поездок власти региона рекомендуют использовать только рейсовые автобусы при сопровождении ГИБДД, что практически не реально, поскольку подобные делегации, как правило, включают десятки детей и сопровождающих взрослых, и формируются из детей из разных городов и районов. Кто, как и куда должен этих детей доставлять для посадки в рейсовые автобусы?
Кроме того, важным аспектом является доступность разных вариантов проезда, наличие альтернативы при выборе перевозчика – в ситуации, когда организаторов детских поездок настоятельно направляют в сторону коммерческих рейсовых перевозчиков, появляются признаки нарушения принципа конкуренции. А при пересечении госграницы, тем более, условия должны быть безопасными и приемлемыми для детей и родителей - и в этом отношении властям региона необходимо наводить порядок в организации выездов за границу детских делегаций и туристических групп.
На фото: Российские пограничные пункты пропуска в Приморье и так сродни преисподней. А тут еще и местные чиновники со своими циркулярами.
Фото Сергея КОЖИНА
Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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