"Много работы у нас забирают в пользу Москвы и Санкт-Петербурга"

На вопросы «Золотого Рога» отвечает председатель совета директоров ПАО «Завод «Варяг» Евгений Леонов

Машиностроительный комплекс Приморья медленно поднимается с колен, но пока не теми темпами, какими хотелось бы промышленникам. На это есть множество причин, в том числе и отсутствие в крае внятной промышленной политики. О том, как развиваться региону, какой опыт прежних лет может быть полезен, Деловая газета «Золотой Рог» в год 80-летия Приморского края ведет диалог с выдающимися согражданами.

Сегодняшний собеседник «ЗР» - Заслуженный машиностроитель РФ Евгений ЛЕОНОВ, более 30 лет он был генеральным директором завода «Варяг»

(г. Владивосток), проведя предприятие через все перипетии рыночных реформ. На майском собрании акционеров он избран председателем совета директоров ПАО «Завод «Варяг».

В апреле 2018 года на церемонии вручения Краевой Бизнес-Премии Евгений Леонов был удостоен звания «Почетный менеджер Приморского края», учрежденного Приморским отделением Российского союза промышленников и предпринимателей.

О поддержке промышленности только говорят

- Евгений Николаевич, что волнует вас в сегодняшней жизни Приморья? С учетом опыта, который был получен за последние тридцать лет, наверное, начнем разговор с вопросов экономики?

- Мне, может быть, повезло, что я поработал в советское время, пожил в тот период развала 90-х годов, когда мы выживали и по несколько месяцев не выплачивали зарплату людям, потому что с нами не рассчитывались за выполненные работы (все деньги были направлены в другое русло - это были годы формирования богатейших людей нашей страны) и в период восстановления экономики страны. С таким опытом за плечами в современных обстоятельствах порой действительно легче принимать решения. Но и сегодня, к сожалению, есть немало поводов для тревоги.

Если в советские времена промышленность имела определенный приоритет, и ее развитием серьезно занималось руководство страны, края и города, то теперь это чувствуется намного слабее. Разговоров много, а дел гораздо меньше - каждое предприятие выживает само по себе, и не всем это удается. Есть те, которые, казалось бы, пройдя самое трудное время, погибают уже в настоящие дни, как известный завод на Чуркине.

Вообще, думаю, что нужна какая-то краевая программа по поддержке и оказанию помощи нашей промышленности. Мы испытываем большое давление из центра, много работы у нас забирают, потому что все институты, разрабатывающие нашу продукцию, находятся там, в Москве и Санкт-Петербурге, и когда принимается решение, где ее выпускать, оно очень часто - не в пользу предприятий Дальнего Востока.

То есть, перед нами стоят вопросы не только экономические, но и политические - в части отношения к Дальнему Востоку там, на западе. На словах все вроде бы идет хорошо, а на деле крупные корпорации сегодня стараются все заказы оставить в центре, загрузить собственные предприятия. Мы можем остаться без заказов. Хотя некоторые проекты, конечно, обнадеживают, в том числе на заводе «Звезда» в Большом Камне, где будет строиться большое количество судов, ведь мы, как и некоторые другие заводы Приморья, как раз ориентированы на судостроение, поставляем гидравлику для судов.

Кстати говоря, с приходом врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО, кажется, ситуация начинает меняться в лучшую сторону, по крайней мере, есть ощущение движения, какой-то интерес к нашей отрасли, потому что при прошлых руководителях в крае на развитие промышленности вообще никакого внимания не обращали. Руководителей крупнейших предприятий уже несколько раз собирали в администрации края, советовались, обсуждали конкретные проекты. И в администрации Владивостока при вице-мэре создан совет по промышленности. Все это можно только приветствовать.

«Эффективные менеджеры» ничего не смыслят в производстве

Правда, квалификация чиновников в городах и в крае в части промышленности довольно низкая. Раньше ни одного товарища не брали наверх, если он не прошел хорошую школу производства, поэтому руководители отделов и департаментов были профессионалами. К сожалению, эта кадровая динамика в нашей власти утеряна. Сегодня во главе важнейших подразделений появляются мальчики в модных костюмчиках, которые ничего не понимают в производстве. Как-то один из подобных руководителей промышленности края в одной из предыдущих администраций задает мне вопрос: «Евгений Николаевич, а у вас на заводе станки есть?» Я говорю, конечно, есть. Последовал второй вопрос, вообще убийственный: «А что же вы дизеля не выпускаете?».

Но позвольте… Производство дизелей и приборов гидравлики - это как небо и земля. Это все равно, что производителю конфет предлагать делать станки… Вот такие у нас бывают кураторы отрасли, которые потом еще устремляются вверх на «социальных лифтах», о которых теперь так много говорят. Поэтому одна из важнейших задач сегодняшней власти - крайне серьезно отнестись к формированию кадрового состава по направлениям. Кадры должны быть профессиональными! А не так, как в известном анекдоте:

Девушку, которая только окончила вуз, спрашивают, кем хотите быть?

- Депутатом.

- В Думе будете сидеть?

- Да.

- А что такое парламент?

- Сигареты…

Грустно и тревожно.

- Вы затронули кадровую проблему во власти, а уровень специалистов, которые приходят на завод после окончания вузов, вас устраивает?

- Самая сложная, самая тяжелая кадровая проблема - это реальные конструктора. Мы создали у себя конструкторский отдел, а людей, которые что-то реально могут создавать, найти очень сложно. Выпускники вузов, имею в виду инженерную школу, к сожалению, - материал сырой, наши специалисты это видят, участвуя в работе государственных экзаменационных комиссий. Понятно, мы и раньше дотачивали молодых специалистов до заводского уровня, но сегодня делать это все сложнее - очень слабая база. И потом, молодежь должна и дальше учиться, кто-то ей должен давать азы проектирования, а это нарабатывается десятилетиями.

Раньше для нас самыми тяжелыми были вопросы с рабочими кадрами, с закупкой нового оборудования, но мы смогли ситуацию выправить. Сегодня мы не испытываем больших проблем с рабочими кадрами, прежде всего за счет обновления станочного парка и повышения производительности труда. Сюда теперь с большим удовольствием идет молодежь, потому что это интересная работа - станки современные, на компьютерной основе, ручки крутить не надо, всем управляет электроника.

Активная модернизация на заводе идет с 2013 года. За это время вложено в техперевооружение порядка 700 млн рублей.



- Кто готовит для вас такие современные рабочие кадры?

- Практически сами. Очень мало станочников выпускают теперь колледжи и лицеи. Иногда к нам приходят ребята после техникумов и даже после вузов, на стажировку, и с удовольствием остаются операторами и наладчиками станков с числовым программным управлением, некоторые из которых закуплены у мировых лидеров.

- А что же местная система профессионального образования, помогает региональной промышленности?

- Мы пытались этот вопрос решить еще при предыдущем губернаторе, мы - это четыре завода, которые объединились с просьбой передать бывшее наше базовое техническое училище № 11 на содержание, с тем, чтобы приспособить его под заводские нужны. Не удалось. Так что подготовка кадров там и поныне ведется без учета потребностей машиностроительной отрасли. В советское время в училище готовили токарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, а потом стали готовить офис-менеджеров, сварщиков и слесарей по ремонту автомобилей. Возможно, они ориентируются на существующий рынок потребностей, но нам от этого не легче - вынуждены выкручиваться своими силами.

Спасительная аренда

- На заводе «Варяг» идет модернизация, за счет чего удается покупать новую технику? Банковский кредит доступен?

- Кредиты здесь не причем. А модернизация у нас идет уже с 2013 года. За это время мы вложили в техперевооружение порядка 700 млн рублей. Закупили большое количество оборудования, в том числе импортного. «Варяг» производит гидравлику для судов, к ней требования особые, необходима высокая точность механообработки. Поэтому мы в связи с тем, что наша станкостроительная промышленность до сих пор еще не поднялась после развала, вынуждены были большое количество оборудования закупать в Японии и Республике Корея. Теперь такая точность обработки, как у нас, в Приморье есть еще на одном-двух заводах.

В результате техперевооружения мы подняли объемы производства за последние 5 лет в 2,5 раза. Отдельные годы объемы росли по 40%, в то время как в целом в стране годовой рост составлял 1-3%. Понимая, что дальше объемов для нормальной жизни предприятия и хорошей зарплаты будет маловато, мы все время ищем новые направления. Например, изучаем вопрос производства топливной аппаратуры - там тоже высокие точности, и это подходит нам по технологии.

Теперь, что касается финансовых ресурсов. Сегодня у нас 500 работающих, в то время как в советский период численность коллектива достигала 3500 человек. Но с тех пор изменились технологии и номенклатура производства. Тогда у нас было около 600 монтажников, а сегодня эти работы сократились на 99%, и с ними справляется три специалиста. Тогда только отдел АСУП, где стояло пять вычислительных машин ЕС, занимал три тысячи квадратных метров. Сегодня такая машина помещается на столе, их у нас больше 150. Поэтому три тысячи квадратных метров сдаем в аренду, потому что они в данный момент нам просто не нужны. А средства, полученные от арендной платы, направляем на техперевооружение. Эти деньги - неприкасаемые для других целей, за их счет развивается завод. Все-таки «Варягу» в этом году 45 лет.

- Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса вновь, как некогда во времена конверсии, ориентируют на выпуск гражданской продукции. Это, с вашей точки зрения, выигрышное дело?

- Как человек, отработавший в промышленности не один десяток лет, убежден, что невозможно на оборонных предприятиях рентабельно изготавливать гражданскую продукцию. Нужно создавать отдельное предприятие, совершенно с другой системой управления, потому что к военной и гражданской продукции - разные подходы. Военная продукция требует большого количества дополнительных лабораторий, испытательных стендов и т.п., поэтому накладные расходы на производство военной продукции намного выше, чем гражданской.

Деталь, изготовленная на оборонном и гражданском предприятиях, по стоимости будет отличаться в десять раз, причем не только в нашей стране. Читал, что в американской промышленности обычный молоток, произведенный на военном заводе, стоит 500 долларов, а на гражданском - $50. Хотя, конечно, военные технологии должны приходить в гражданское производство и быть в какой-то степени локомотивами их развития.

- У завода «Варяг» был не очень успешный опыт производства строительных материалов - утепляющих панелей. Что пошло не так?

- Мы создали цех, затратили довольно приличные деньги на оборудование и в период большого строительства, во время подготовки к саммиту АТЭС-2012, имели хороший спрос на наши панели. Кроме того, их поставляли в Хабаровский край и Амурскую область, и даже на Сахалин, хотя логистика диктовала, что выгодное плечо поставки не должно превышать 500 км. Линия производила порядка 100 тыс. кубометров панелей в год.

А затем резко упала потребность в крае, потому что объемы строительства существенно сократились, а также были открыты два завода в Хабаровске, которые отсекли нам Хабаровский край, север Приморья. Компания, которая первоначально покупала у нас эти плиты и знакомилась с технологией работы нашей линии, решила начать собственное производство. В результате мы потерпели убытки и приняли решение закрыть это направление.

Династия Леоновых

- Евгений Николаевич, сегодня директор завода - ваш сын. Наверное, слышали на этот счет немало сомнений? Поделитесь опытом, как воспитывать детей, чтобы они захотели подхватить твое дело?

- Да, порой к этому вопросу подходят с неким осуждением - мол, кресло оставил сыну… А что в этом плохого? Когда мы говорим о династиях, всегда с удовольствием воспринимаем рабочие династии (дед, отец, сын - токари), или военные династии, когда в семье военнослужащих мальчишка с детства впитывает в себя отношение к воинскому долгу и знает, что будет военным. У меня та же история получилась. Отец с 1942 года проработал в Арсеньеве на заводе «Прогресс» от инженера до главного инженера. И 13 лет отработал главным инженером этого авиастроительного предприятия. Я воспитывался в среде промышленников, и, поступив в институт, четко знал, какие предметы мне пригодятся в будущем - уже тогда себя ориентировал на предприятие. Примерно то же самое получилось у меня и с сыном, который рос в среде производственников и был знаком с нашими заботами, надеждами, проблемами.

Как и я в детстве, он слышал дома разговоры о заводе, об ответственности, об обязательствах. Ведь что мы в людях ценим больше всего?.. Лично я, например, - высокое чувство ответственности за порученное дело и чувство собственного достоинства - обязательно! Как в сопромате - опираться можно на того, кто сопротивляется. А если он не сопротивляется, ты не обопрешься. Поэтому если человек имеет свое мнение, его нужно слушать, даже, если тебе иногда неприятно, что с тобой спорят. Когда выслушал - принимай решение. Одним словом, ответственность, чувство собственного достоинства - эти основные черты, которые нужно воспитывать и у детей тоже.

До того, как прийти на завод, сын поработал в банковской сфере, в армии отслужил. А на заводе за 15 лет прошел школу начальника финансового отдела, занимался гражданским производством, потом был заместителем директора завода по производству, так что для него этот пост - закономерная ступень. У нас, выходит, тоже династия. Думаю, у него получится. А я со своим опытом всегда рядом, на мне теперь вопросы техперевооружения.

- Недавно вы отметили 75-летний юбилей, но, как в молодости, стремительны и активны, что помогает сохранять такую форму?

- Наверное, интерес к своему делу. У меня большая часть жизни проходит здесь, на заводе. А если говорить о том, как я сохраняю себя, то очень люблю море, до сих пор занимаюсь дайвингом, регулярно хожу в обеденный перерыв на 30-40 минут в спортзал. Не курю (в первом классе бросил…), в части алкоголя - чуть-чуть по праздникам.

Кто закрыл вид на море?

- Что вас радует, когда выходите на улицы Владивостока?

- Помните: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Когда постоянно живешь в городе, изменения проходят медленно и незаметно, а когда кто-то приезжает в гости, и я показываю им наш Владивосток, то понимаю их чувства. Недавно встречал друга из Киева, который не был тут 20 лет, он был в восторге - «Какие мосты, дороги!»

Изменения огромные, благодаря саммиту многое, конечно, сделали. Но есть нюансы, которые не могут не волновать. Например, архитектурные решения, когда передняя линия у моря застраивается высотными домами. Это неправильно! Во всем мире приморские города застраиваются террасами, чтобы на любом уровне можно было видеть море. А у нас в районе Енисейской поналепили высотных зданий, загородили людям весь вид на море. Не могу понять, как можно было такое допустить!

Есть и другие замечания. Дороги плохие, особенно внутригородские. Что бы я рекомендовал для решения проблемы. Первое - нужно ввести контроль над строительством. В конце 80-х годов была введена так называемая госприемка в строительстве, что позволило существенно повысить качество работ в строительной отрасли. Потом ее отменил Б.Н. ЕЛЬЦИН. Но сегодня в том или ином виде госприемку надо возвращать, на месте мэра я ввел бы ее в дорожном строительстве, чтобы работы выполнялись качественно, и кто-то конкретный их принимал и отвечал за это.

Еще одна тема - бесконечная смена дорожных бордюров. Мы почему-то везем бордюры из Китая - почему? У нас что, в крае гранита мало? Почему не можем создать небольшое акционерное общество и поставить маленький заводик по камнепилению и делать бордюры из камня. В Санкт-Петербурге такие бордюры не одно столетие уже стоят.

Еще одна тема для сотрудничества власти и бизнеса - изготовление всяческих ограждений, ливневых решеток и опор. За границей посмотришь, все покрыто горячим цинком, который стоит годами. У нас же эти ограждения каждый год нужно ободрать и покрасить. Сумасшедшие затраты! Почему также не создать акционерное общество, не дать ему какие-то льготы и не поставить линию горячего оцинкования. Во-первых, это новые рабочие места, а во-вторых, изделия из «горячего цинка» стоят десятилетиями, и это - уже реальная экономия бюджетных средств.

И таких направлений можно найти десятки (проблемные ливневые стоки, многоярусные автопарковки и так далее). Если есть узкое место в городе или в крае, давайте его расшивать. Но, повторюсь, в последнее время чувствуется некоторый интерес краевой и городской власти к реальному производству, появились свежие мысли, врио губернатора возродил работу Морского совета, конкретные проекты обсуждаются на совете по инвестиционной политике. Важно, чтобы это движение вперед продолжалось, а мы, промышленники, готовы всячески помогать.

Готовые кадры на проходную завода не приходят - их здесь готовят сами. Вернее, радикально переучивают из того «материала», который поставляют «Варягу» вузы и колледжи.



ВОПРОС РЕБРОМ

- Возможно, региональное планирование промышленного развития, если бы таковое реально работало, позволило избежать подобных издержек, когда дальневосточные субъекты конкурируют друг с другом?

- Возможно. Но пока рынок стихийный, все говорят, рынок сам все по местам расставит. Где-то у нас положительный опыт работы в рынке, а тут - отрицательный. Без этого в жизни не бывает: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, главное, чтобы в целом баланс складывался, и результаты были положительными. Сегодня задача - продать эту линию, которая стоит мертвым грузом, в то время как могла бы приносить конкретную пользу.

КСТАТИ

«Дальполиметалл» доработался до медали

Медаль «80 лет со дня образования Приморского края» генеральному директору предприятия вручил глава региона Андрей ТАРАСЕНКО во время рабочей поездки в Дальнегорск на прошедшей неделе.

Дальнегорск стал вторым муниципалитетом Приморья, где прошло вручение памятных знаков к 80-летию со дня образования края. Разработать поощрительные награды к юбилею региона - поручение врио губернатора Андрея Тарасенко. Во время рабочей командировки в Дальнегорск глава региона вручил медаль «80 лет со дня образования Приморского края» одному из градообразующих предприятий - АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл».

На фото: Председатель совета директоров ПАО «Завод «Варяг» Евгений ЛЕОНОВ: «Нужна краевая программа по поддержке промышленности».

Фото Сергея КОЖИНА.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.