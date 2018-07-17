Турдом какой-то

В Приморье предприниматели готовы к производству новых инновационных типов жилья

Хорошее жилье должно быть гармонично с природой, безвредно для нее и одновременно удовлетворять все запросы сложной человеческой натуры. В этом отношении государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поощряет творческий поиск вариантов комфортного, экологического и одновременно доступного дома. Одним из таких вариантов стал жилой модуль «Алеут», над которым сегодня работает с творческой группой единомышленников приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ.

Экспериментальный образец «Алеута», установленный у супермаркета «Технодром» на ул. Днепровской во Владивостоке выглядит несколько неземным, хотя относительно скромным по сравнению с некоторыми студенческими работами, которые обычно демонстрировались молодыми приморскими архитекторами на краевых выставках «АрхИдея». Приземистый корпус с закругленными углами, светопрозрачная конструкция во весь передний фасад, включая дверь, площадка террасы из древесно-полимерного композита.





Родственник яхты

Первое впечатление - это не для нас, а для южных стран, где чистое синее море, пальмы, любовь и вечное тепло. Но, оказывается, что это легкое на вид сооружение (да и на самом деле легкое - весь модуль весом около двух с половиной тонн) предназначено для нормальной жизни в наших сложных климатических условиях. Его легко держат балки, устанавливаемые всего на шесть винтовых свай.

Габариты конструкции небольшие - 6 х 5 метров и 3 метра высотой. По внешней стороне - площадь около 30 кв. метров, а внутри, исключая толщину стен, примерно 26 квадратов. В самом жилище стен нет, за исключением выгороженной сантехкабины, где расположены душ, умывальник, туалет и стиральная машина. Все остальное - свободное многофункциональное пространство, организуемое в зависимости от образа жизни 1-2 человек.

Корпус дома состоит из двух модулей полной готовности, которые можно без проблем перевозить, как пару двадцатифутовых контейнеров, и затем довольно быстро устанавливать на подготовленной площадке, выравнивая друг с другом и фиксируя ключом. На это требуются считанные часы.

Андрей Георгиевич отмечает, что если есть желание увеличить пространство домика, то можно поставить посредине третий-четвертый модуль. Допустимо сделать один корпус над другим, но тогда надо предусмотреть и переход между этажами. Технически сделать это несложно, но сам такой вариант, да и другие, надо еще продумывать, работать с конструктивом.

Спрашиваю: Откуда появилась идея такого домика? Известно, что подобное решение есть в Германии. Но российские компании таких вариантов не предлагают.

- Более того, даже в Германии - не то же самое. Есть внешнее сходство, выражающееся в дизайне и функциональности. Они похожи - это мобильная сборная конструкция. Но на этом сходство и заканчивается. У нас имеется одна особенность, которой я у других пока нигде не видел - это сама технология изготовления. Несущим каркасом всего сооружения является тонкая, но очень прочная, по некоторым параметрам прочнее стали, оболочка из стеклопластика. А под ней - пенополистирол. Схожим образом делают яхты.

Непривычное для дома окно - прямо на углу. В одно и то же стекло (четырехслойный поликарбонат) можно наблюдать, что делается с двух сторон. Казалось бы, почему оно там, где должна проходить опорная балка каркаса!?

Оказывается, каркаса в привычном понимании нет. Корпус дома - как яйцо, у которого тоже нет каркаса, а вся его прочность - в скорлупе. И эта прочная «скорлупа» дома, по сути, не имеет никаких разрывов, через которые могла бы просочиться даже капля дождя. Такая оболочка позволяет вырезать окна и двери где угодно, и каких угодно форм - в углах, по диагонали, вертикали, горизонтали и пр.

Принцип «яйца» позволяет в заводских условиях делать и саму форму модуля «Алеута» отличной от германского аналога. У нас нет прямых углов на тыльной стене, и это выдает технологию. Относительно простая форма была взята для эксперимента специально, чтобы отработать технологию производства. Такой объект удобен для транспортировки, и, вероятно, будет проще «тиражироваться» как типовое решение, устраивающее большую часть потребителей. Для тех же, кто желает что-то оригинальное, могут быть выполнены и круглые и купольные дома, и похожие на космические корабли, и избегающие углов, подводные и внеземные футуристические жилища.

Никому не должен

Безусловно, такой дом можно будет подключать к обычным сетевым коммуникациям, но более интересен вариант, когда он во всем будет автономен и сможет использоваться, например, в качестве временного строения на пляже или на «дальневосточном гектаре». Если у человека что-то не получится на земле, то такой дом можно увезти с собой, а если построить обычный, то может случиться, что просто придется бросить…

Поэтому нами проектируются элементы автономности. Предполагается, что модуль сможет питать небольшая солнечная электростанция. Потребность в энергии будет незначительной, потому что его теплопотери в зимнее время будут минимальны. Решение по канализации - септик, для водоснабжения - танк для хранения воды, в этом случае вообще копать ничего не придется.

В общем, все главное, что требуется в доме, будет - это электричество, вода, канализация, вытяжная вентиляция, умная климатическая система с рекуператором воздуха и датчиком углекислого газа, мойка, душ, унитаз, стиральная машина. Могут быть Wi-Fi и спутниковое телевидение, какая-то компактная и трансформируемая мебель, плита, микроволновка, холодильник, телевизор, медиацентр. Это - в зависимости от желаний, вкусов и возможностей. Пределов в обустройстве жилища нет. Та же терраса, как вариант, может быть не только открытой, а и со стационарным навесом или тентом.

То есть, в целом достоинства, качество жизни в «Алеуте», комфорт можно будет оценивать даже выше современной квартиры-студии в многоэтажном доме.

Турдом какой-то

Когда дом прорабатывался еще на уровне идеи, то особенно рассматривался вопрос - для кого он может быть интересен. Оказывается - для многих.

Помимо владельцев дальневосточного гектара он очень привлекателен для отдыха. Это может быть частное семейное решение или же решение какой-то турфирмы, развивающей свою базу отдыха. Причем такая база при необходимости относительно легко, с учетом сезона, могла бы перебазироваться с места на место. Например, с берега Ханки в предгорья Сихотэ-Алиня или к морю. Это учитывая, что и турист в зависимости от сезона мигрирует. При этом у него сегодня особое стремление - наотдыхавшись физически, получить настоящий домашний комфорт, а не шалаш или палатку.

Домик может украсить дачный участок и стать постоянным местом отдыха на выходные. «Алеут» в некоторых случаях на своем участке может быть предпочтительнее, чем городская гостинка.

Могут быть и другие варианты - пит-стоп, офис «на природе», помещение рабочего или стройотрядовского городка, студия свободного художника, гостевой домик, бунгало пасечника и т.д.

Удобно то, что сборка такого дома и подготовка его к эксплуатации при переезде с места на место по краю будут занимать не более трех дней. Кстати, при гарантийном сроке жизни дома в 50 лет, он может до ста раз перемещаться с одного места на другое. Понятно, что в этом большую роль играет и бережливое к нему отношение.

Если однажды такой дом окажется ни к чему, то его можно продать, как любое иное жилье. Причем, учитывая необязательность привязки к определенному месту, сделать это окажется легче, поскольку у покупателя исчезает зависимость от земельного участка и, как следствие, такой ограничивающий фактор, как неудобный район. Все будет в его руках - в каком понравившемся месте «бросить якорь» «Алеута». Естественно, с разрешения местной власти.

КСТАТИ

Запуск в серию не задержится

Опытный образец жилого модуля «Алеут» - в работе с начала января. Вместе с проектированием, с момента, когда решили его делать, прошло уже около года. Автору этих строк его показали, когда по нему шла серьезная работа по замечаниям. Интересуюсь: когда же предполагается запустить серийное производство - скоро ли?

- Нельзя сказать, что от образца до массового изготовления - пропасть времени, - говорит Андрей Косолапов. - Но работа с образцом - это снятие 70-80% вопросов. А дальше - дело техники. После того, как мы сделали образец, то поняли: где можно допустить ошибки, и как сделать по-другому. Конечно, в производстве все будет делаться быстрее, технологичнее, прочнее.

Понятно, что выпуск домиков будет ориентирован на спрос. От этого будут планироваться производственные мощности, набираться кадры, решаться организационные и финансовые вопросы.

На фото: С «Алеутом» вопрос «В каком районе живете?» кажется нелепым.

Фото Сергея КОЖИНА.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.