Предприниматели Приморья поборются за гранты фонда "Навстречу переменам"

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам». В этом году на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, 28 из них представлены предпринимателями из регионов Байкала и Дальнего Востока.

Цель конкурса – найти уникальные проекты, направленные на улучшение жизни детей в России, и способствовать их развитию. В этом году поступило наибольшее количество заявок − 423 проекта от Калининграда до Владивостока. Из них в результате многоступенчатого отбора будут выбраны восемь проектов. Им будет оказана поддержка со стороны фонда и его партнеров, а четыре победителя получат гранты.

В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие.

Подробнее о конкурсе и о том, как помочь социальным предпринимателям, можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам».

Газета "Золотой Рог", Владивосток