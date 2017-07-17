Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Предприниматели Приморья поборются за гранты фонда "Навстречу переменам"
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам». В этом году на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, 28 из них представлены предпринимателями из регионов Байкала и Дальнего Востока.
Цель конкурса – найти уникальные проекты, направленные на улучшение жизни детей в России, и способствовать их развитию. В этом году поступило наибольшее количество заявок − 423 проекта от Калининграда до Владивостока. Из них в результате многоступенчатого отбора будут выбраны восемь проектов. Им будет оказана поддержка со стороны фонда и его партнеров, а четыре победителя получат гранты.
В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие.
Подробнее о конкурсе и о том, как помочь социальным предпринимателям, можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам».
Новости тематики
- Предприниматели Приморья поборются за гранты фонда "Навстречу переменам"
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- Владимиру Миклушевскому раскрыли секрет производства "Подольского"
- Аппетиты нотариусов растут
- В Приморье появится еще один универсальный порт
- В Приморье компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей
- Бизнес пока не может заработать на желании приморцев пострелять
- Приморье никак не разродится киноиндустрией
- Во Владивостоке перед судом предстанет директор еще одной строительной компании
- Почта России в Приморском крае расширяет доступность экспресс-доставки для компаний розничной торговли
Новости раздела
- Предприниматели Приморья поборются за гранты фонда "Навстречу переменам"
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В Перевозной вновь запахло газом
- Владимиру Миклушевскому раскрыли секрет производства "Подольского"
- В Находке угольных портов может стать еще больше
- Приморье стало конкурентом Сахалина в нефтегазовых интересах
- ТОРы со всеми удобствами
- Tele2 запустила новую программу "Бонусы для ваших интересов"
- Резиденты Свободного порта Владивосток готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 млрд руб
- В Приморье между предприятиями поделили более 4000 тонн крабовых квот
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- В России изменились правила перевозки детей в автомобиле
- Россия выходит из ВТО
- Отдых у моря таит опасность
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- В вузах закроют военные кафедры
- "Газпром" отчитался о дальневосточных проектах
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- Во Владивостоке угнали 4 большегруза
- В Находке угольных портов может стать еще больше