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В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму

17 Июля 2017, 14:29 | Приморье

Похоже, что каждые торги по рыбоводным участкам Хасанского района будут ценовым триллером, в котором хозяйства марикультуры «бьются» с бизнесом, который предположительно может представлять «серых собирателей трепанга», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня очередная серия этого захватывающего противостояния была в ТИНРО-Центре. Участок  за 26 тысяч  рублей  перешагнул  отметку  в 17 миллионов рублей.  Это  баснословные  деньги  для договора аренды  рыбоводного участка.  Бились  за участок  некие  бизнесмены  с Уссурийска,  которые  не  имеют  богатого  марикультурного  прошлого и хасанские марикультурщики. 

Интрига в том, что на  нарезанных участках  есть  трепанг.  Получается, что его  можно не выращивать,  а просто  собирать.  Главное  иметь законный  доступ.  Это  основная  беда  местных морских фермеров, которые выращивают и потом не могут собрать, так как его уже собрали. Ведь трепанг еще и ползает, он пересекает границы участков, куда его заселили. Новые участки не только непосильные  траты  для  захода  на воду, это новые издержки на которые вынуждены идти предприятия, чтобы уже сохранить урожай на действующих плантациях. Предприятия не хотят получить соседей, чье выращивание гидробионтов весьма условно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: трепанг  торги  бизнес  Хасанский район  росрыболовство  аукцион  марикультура  приморский край 



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