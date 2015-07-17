Свободный порт Владивосток станет самой большой СЭЗ в России

В России создадут первый в стране свободный порт. В него можно будет прибывать без визы, ее оформят на месте – на 8 дней. По мнению экспертов, этого времени вполне достаточно, чтобы сдать груз. В зону войдут все ключевые порты юга Дальнего Востока – от Зарубино до Находки. По мнению разработчиков, для жителей региона это билет в новую жизнь. О проекте Свободного порта Владивосток рассказал советник министра России по развитию Дальнего Востока Павел Волков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на телеканал «МИР».

– Для начала для тех, кто не знаком со свободным портом, проясним, что это за зона.

– Свободный порт – это действительно с правовой точки зрения особая экономическая зона, которая простирается на 15 муниципальных образований юга Приморского края. Это территория более 30 тысяч кв. км. По моим оценкам, это самая большая экономическая зона Российской Федерации, в которой действует специальный правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.

– Одним из главных преимущество свободного порта является безвизовый режим. Въезд на 8 дней будут оформлять на месте. Что это даст региону?

– Это было предложение приморцев. Они вкладывают в реализацию этой идеи большие надежды. Регион пограничный. С одной стороны есть Китай, а у китайцев есть заинтересованность в посещении Приморского края. Для них Владивосток – европейский город. Облегчение визового режим является существенным подспорьем развития туристической индустрии.

– Вот как раз об этом говорят предприниматели. Они считают, что это действительно повлияет на туристический поток. Вот, что сказал директор компании Time Group Рашид Таймасов: «Для Приморского края очень важен азиатский турист. Поэтому то, насколько быстро он сможет попасть в интегрированную зону, минуя оформление визы и другие нюансы, хотя бы неделю, даст очень серьезный рывок развитию самой зоны, повлияет на направление в нее денежных потоков».

– Безусловно, у нас было желание сделать и больше. Например, увеличить срок пребывания. Срок в 7 дней – это обычный туристический продукт. За это время иностранные граждане успевают ознакомиться с туристическими объектами на территории Приморского края и Дальнего Востока и, отдохнув, вернуться через пункты пропуска, находящиеся в порту Владивостока.

– Теперь здесь можно хранить не только предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат, устраивать показ всего этого желающим, но и их приобрести. Складывается ощущение, что цены на такого рода вещи в Свободном порту будут ниже.

– Мы говорим о совершенно уникальном режиме, который и для всего мира является «свежей» новеллой, а для нас он вообще в новинку. Это так называемый режим Free Port. Он заключается в предоставлении возможностей хранении, презентации и продажи редких вещей, предметов роскоши и других. Сейчас это развито в Люксембурге, Сингапуре и Швейцарии. Оператором является крупнейшая швейцарская компания. Мы решили использовать их опыт, потому что в этом есть потенциал для Владивостока с учетом его местоположения и нахождения рядом азиатских регионов.

– Планируется, что в зоне создадут такие условия для предпринимателей, что Владивосток сможет легко конкурировать с зарубежными портами. Чем будут привлекать поставщиков и инвесторов?

– Прежде всего, речь идет о создании предпринимательского климата. Законопроект разрабатывался вместе с приморцами. Мы слушали их внимательно: их ожидания, их предложения. Старались максимально возможно реализовать их чаяния. В итоге получился продукт, созданный на основе их предложений. Что в нем такого особенного? С одной стороны – Япония. С другой – Китай. Есть граница с КНДР, недалеко находится Южная Корея. Фактически порто-франко находится в регионе, где рост экономики потенциально большой. В определенных географических и экономических условиях мы создаем некий правовой режим. Мы собрали практически все идеи, который могли реализовать в рамках российского законодательства. Не все желания предпринимателей нам удалось реализовать. Часть из них была связана с упрощением режима в области таможни и внешней торговли на национальном уровне.

– Давайте говорить конкретнее. Например, налог на прибыль: 0 процентов по части федеральной, не более 5 процентов для региональной казны, но условия эти даются только на 5 лет. А не получится так, что придут и уйдут предприниматели?

– Я немного поправлю, вы уж извините. Налоговые льготы, в частности, налог на прибыль, действует в течение 10 лет: 5 лет – не более 10 процентов, это устанавливает регион, и вторая пятилетняя часть, тоже по решению региона, – не менее 10 процентов от федеральной ставки. Получается, что на протяжении 10 лет резидент пользуется достаточно серьезными налоговыми льготами.

– Да, но на вопрос – остается ли он? Не получится так, что льготы кончатся и предприниматель уйдет?

– Я могу себе такое предположить, но если инвестор создает здесь предприятие и реализовывает свой проект, то, конечно, странно будет выглядеть его уход тогда, когда компания выйдет на проектную мощность и достигнет определенных показателей. Плюс – у нас срок существования свободного порта 70 лет. Значит, он может вступить в другой проект по модернизации, совершенствовании производства. Он также может перезаключить существующее соглашение. И с новыми инвестиционными условиями продолжать развивать свое производство или создавать дополнительное. Поэтому мы не можем говорить, что все однозначно заканчивается в течение 10 лет, если мы говорим про налоговые льготы. Есть еще и часть других мер, которые будут действовать в отношении резидентов и создавать дополнительные условия для снижения их рисков, связанных с предпринимательством и направленных на повышение доходности. Для этого создан специальный орган – Наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер Юрий Петрович Трутнев, куда входит Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Сергеевич Галушка, главы регионов и главы муниципальных образований.

– Я при этом отмечу, что есть и те, кто видит не только плюсы в создании свободного порта Владивосток и считают, что это негативно скажется на других регионах. Давайте послушаем, что сказал Петр Бакланов, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН: «Проект сложный, у него есть как плюсы, так и минусы. Безусловно предполагаемый режим свободного порта будет стимулировать рост грузопотока через Владивосток. А как введение преференций отразится на портах Хабаровского края? Ведь в Советской Гавани и Ванине пытаются создать ОЭЗ, и для них это будет серьезная конкуренция». Как вы это прокомментируете?

– Хороший вопрос нам задают. Мы думаем, создание порто-франко будет иметь синергетический эффект для развития всех портов. В портах Хабаровского края можно создать территории опережающего развития. Есть такие планы. В Хабаровском крае существовала, но не получила должного развития особая экономическая зона торгового типа. У нас существуют различные механизмы поддержки. Более того, повторюсь, механизмы территорий опережающего развития есть. Наблюдательный совет будет мониторить ситуацию и сможет вовремя среагировать соответствующем образом, если порто-франко будет оказывать негативное влияние на развитие других дальневосточных портов.

– Будем подводить итоги. У нас в программе это принято за 30 секунд. Вот за полминуты расскажите, каким вы видите Дальний Восток через 15 лет.

– Мы видим Дальний Восток совершенно с другим лицом. По крайней мере социально-экономическое развитие региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.