Россия пытается ухватиться за кусок нового Шелкового пути

Транссибу,БАМу, Свободному порту Владивосток и прочим российским транспортно-логистическим проектам, похоже, суждено стать ответвлениями нового Шелкового пути, созданием которого сейчас занимается Китай

Проект нового Шелкового пути, реализуемый Пекином, впечатляет. Китайский экономический коридор свяжет КНР не только с Центральной Азией и Европой, но даже с Латинской Америкой. По данным Китайского банка развития, в проект «Один пояс, один путь» будет вложено почти девятьсот миллиардов долларов.

Инвестиционные планы охватывают шестьдесят стран. Из последних новостей известно, что Китай подписал контракты по Шелковому пути с Бразилией, Россией и продвигает свои интересы в Индии. А в Европе первой страной, присоединившейся к китайскому экономическому поясу, стала Венгрия.

Путь уже в проектах

Как сообщает Mixednews.ru со ссылкой на ENR.com, китайские строительные компании скоро начнут подготовку технико-экономических обоснований для строительства трансокеанской железной дороги, которая свяжет Бразилию и Перу. Решение по проекту, принятое на встрече лидеров Бразилии и Китая в мае, служит примером стремления Китая расширить Шелковый путь вплоть до Латинской Америки.

Вторая новость-факт о Шелковом пути: в конце мая Китай приступил к строительству своего участка газопровода «Сила Сибири» - совместного российско-китайского проекта.

Что касается Индии, то сообщается, что Си ЦЗИНЬПИН провел ряд встреч с премьер-министром Нарендрой МОДИ, и индийские чиновники дали понять, что у Дели имеются собственные проекты, которые могли бы вписаться в китайский план. Вместе с тем страна не может принять в полной мере предложение Пекина связать Бангладеш, Китай, Индию и Мьянму, поскольку имеются и планы регионального сотрудничества.

Еще 8 июня ТАСС сообщило, что первой европейской страной, подписавшей с КНР соглашение о сотрудничестве в рамках нового Шелкового пути, стала Венгрия. Источник информации - агентство Reuters, сославшееся на заявление министерства иностранных дел КНР.

Главы МИД Венгрии и Китая подписали меморандум о взаимопонимании в рамках проекта «Один пояс, один путь» в Будапеште. Венгрия рассчитывает на сотрудничество с КНР для ускорения строительства железной дороги в Сербию и реализации других инфраструктурных проектов, указывает ТАСС. 370-километровая высокоскоростная железная дорога между Будапештом и Белградом обеспечит доставку товаров из Азии через Грецию, Македонию, Сербию в Будапешт и далее в Западную Европу.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял ранее, напоминает ТАСС, что годовой товарооборот между странами, участвующими в Шелковом пути, превысит $2,5 трлн в ближайшие десять лет.

Обозреватель Владимир СКОСЫРЕВ («Независимая газета») приводит некоторые числа, обнародованные Китайским банком развития.

По данным банка, в проект «Один пояс, один путь» намечено вложить свыше $890 млрд. Вливания будут сделаны в 900 инвестпроектов в шестидесяти странах.

«На международном форуме в Чунцине вице-премьер КНР Чжан ГАОЛИ заявил, что Китай хочет построить шесть экономических коридоров, чтобы связать Азию с Европой. Средства для этого пойдут от нового Банка инвестиций в инфраструктуру Азии и Фонда Шелкового пути. В выступлении были конкретно названы шесть коридоров. Это: Китай - Монголия - Россия, Новый евроазиатский сухопутный мост, Китай - Центральная Азия - Западная Азия, Китай - Индокитайский полуостров, Китай - Пакистан и Китай - Бирма - Бангладеш - Индия».

Об этих масштабных планах от Чжана Гаоли узнали гости из 53 стран, съехавшихся на встречу, получившую название диалога промышленников Азии и Европы.

На подхвате у Китая

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр ЛАРИН пояснил «НГ»: «Конечная цель Пекина - заработать прибыли от инвестиций, а главное - получить доступ для своих товаров на рынки других стран и доступ к их сырьевым ресурсам. Еще несколько лет назад были споры, считать ли Китай глобальной или региональной державой. Сейчас уже совершенно очевидно, что он находится в стадии превращения в глобальную державу».

Что касается России, то стороны договорились о строительстве высокоскоростной железной дороги Москва - Казань. Ранее Москва и Пекин подписали декларацию о намерениях проектирования различных участков магистрали Москва - Пекин. Если проект состоится, поезда между двумя столицами смогут достичь конечного пункта всего за тридцать три часа. Причем участок Казань - Москва станет частью этой магистрали, напоминает обозреватель.

Несомненно, магистраль от Москвы до Казани нужна России. А участок от Казани до границы с Казахстаном? «Но так ли он нужен России? - задается вопросом тот же Ларин. - Это большой вопрос. А стоить он будет немало. Кто будет вкладываться в строительство этого участка? Если это будет Китай, то чья это будет дорога? Как будет решаться вопрос о собственности на дорогу? Теперь встает вопрос: что будет с Транссибом? Для него проект Шелкового пути несет негативные последствия. Вполне возможно, новая магистраль будет гораздо лучше обустроена. А Транссиб из трассы, связующей Дальний Восток и Европу, превратится в линию, собирающую местные грузы. Недостатками Транссиба являются малая скорость, пробки. Для Транссиба конкуренция с новой магистралью будет очень трудной».

В итоге Россия оказывается перед трудным выбором. Эксперт советует России «присоединиться к Шелковому пути», пусть он и несет риски. «Задача состоит в том, чтобы по возможности минимизировать эти риски», – считает Ларин.

Запахло триллионами. Долларов…

Напомним, что еще в июне международный дискуссионный клуб «Валдай» представил в Москве аналитический доклад «К великому океану - 3. Создание Центральной Евразии», посвященный перспективам евразийской экономической интеграции через реализацию китайского проекта Шелкового пути. Как утверждают авторы проекта, основная задача доклада - попытка разрушить заблуждение по поводу того, что Россия и Китай - конкуренты.

«Россия и Китай не могут быть объективно конкурентами. Для этого не существует никаких адекватных поводов. Проекты, которые Россия и Китай развивают на евразийском пространстве, - это для РФ и Казахстана ЕАЭС, а для Китая «Шелковый путь», - взаимодополняющие. Они предлагают странам региона принципиально разные вещи, - сказал газете «Известия» директор Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ, руководитель проекта Тимофей БОРОДАЧЕВ. - ЕАЭС предлагает общее правовое регулирование, облегчающее экономическую деятельность и унифицирующее ее на пространстве от западной границы Китая до восточной границы ЕС. Китайский проект предполагает масштабные инвестиции в транспортно-логистическую отрасль, в производство».

«В этом году Китай вложит в проекты Шелкового пути 1,2 трлн юаней, и еще примерно треть этой суммы инвестируют китайские провинции», - приводит «Газета.ру» слова Яна ЧЭНА, заместителя директора Центра изучения России Школы международных и региональных исследований Восточно-Китайского университета. Ян Чэн указывает, что Пекин пытался возродить Шелковый путь в рамках ШОС еще в 2003 году, однако проект пришлось отложить из-за сопротивления государств-участников.

Таким образом, добавим в заключение, грандиозный китайский план «Один пояс, один путь», на который в ближайшие годы уйдет чуть ли не триллион долларов, охватит 60 государств. Можно опасаться конкуренции, можно говорить о рисках, однако надо признать как свершившийся факт: в ближайшее десятилетие мировая экономика будет развиваться под китайским флагом.

Олег ЧУВАКИН, специально для topwar.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.