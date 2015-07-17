Инвесторы устроят в Приморье Диснейленд

Благодаря китайскому капиталу в регионе может появиться первый культурно-развлекательный комплекс мирового уровня

В Приморье состоялась трехсторонняя встреча представителей компании «Диснейленд», китайской инвестиционной компании «Ичжэн» и Инвестиционного агентства края. В рамках встречи первый заместитель директора агентства Елена ЯСКЕВИЧ рассказала представителям китайского бизнеса о преференциях, предоставляемых иностранным инвесторам на территории Приморья, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Сегодня на территории края действуют льготы по налогу на прибыль и имущество для региональных инвестиционных проектов. Для получения льгот по инвестиционному проекту, реализованному с начала 2015 года, необходимо соответствовать нескольким требованиям: объем инвестиций должен достигать 50 миллионов рублей в течение трех последовательных лет или 500 миллионов рублей в течение пяти лет. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Приморского края, а также не применять специальных налоговых режимов и не являться резидентом особой экономической зоны», - отметила представитель агентства.

Представитель компании «Диснейленд» Геннадий СМИРНОВ, в свою очередь, представил проект по строительству парка «Диснейленд» в Приморье.

«Строительство парка может быть осуществлено поэтапно - на первом этапе строительство крытого аквапарка с фасадом в виде «Замка Спящей Красавицы» и студии мультфильмов. На втором этапе проекта будет строиться остальная развлекательная инфраструктура», - сообщил он.

По словам председателя правления компании «Ичжэн» Люй ВЭЙ, проект интересен китайскому бизнесу и предоставляет прекрасные перспективы для сотрудничества.

«Создание на территории Приморского края подобного парка ускорит развитие туристической отрасли региона», - подчеркнул он.

По итогам встречи представители приморской и китайской компаний подписали протокол о намерениях совместно реализовать проект по созданию парка «Диснейленд» и студии по производству мультфильмов.

Досье "Золотого Рога": Проект создания парка «Диснейленд» предполагает строительство крытого аквапарка, представляющего собой универсальный центр активного отдыха и развлечений. Парк также включает открытую парковку, объекты зимнего отдыха, аттракционы сезонного характера, пешеходно-рекреационные зоны и здания, необходимые для технического обслуживания парка. Общая площадь парка составит 170 гектаров.

Кроме того, как уже сообщала газета «Золотой Рог», в 2016 году власти Владивостока, в свою очередь, намерены приступить к первому этапу реконструкции парка Минного городка, где еще в 90-х годах прошлого века также планировалось создание некоего российского аналога «Диснейленда». От амбициозного проекта, похоже, отказались окончательно. Так, к настоящему времени уже разработан проект реконструкции, в котором учтены опыт подобных парков в других городах мира и пожелания жителей города по возрождению любимой ими зоны отдыха.

Напомним, в августе 2013 года после долгих судебных тяжб парк вновь вернулся в муниципальную собственность, и его возрождение стало одним из перспективных проектов развития Владивостока.

На тематическую страницу «Парк Мингородка: планируем вместе!», год назад открытую на сайте администрации города, поступили десятки предложений от жителей краевого центра. Чаще всего горожане предлагали сохранить парк как большую зеленую зону, сделав его при этом более ухоженным и чистым. С возможностью для занятий физкультурой, с «тропой здоровья», современными беговыми дорожками, волейбольными площадками, тренажерами, велодорожками…

Двумя неделями ранее глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел совещание по обсуждению концепции развития парка Минного городка, на котором архитекторы представили на суд специалистов администрации города предложения по реконструкции парка.

По предварительным расчетам, стоимость всех работ оценивается в сумму более 2,3 млрд рублей. Около половины этой суммы может быть вложено инвесторами - в такие объекты, как кафе, парк аттракционов, реставрация некоторых зданий для размещения там спортивных клубов и предприятий услуг.

Другими словами, если хотя бы вышеназванные планы будут реализованы (вкупе с другими пусть и менее масштабными проектами), то жители агломерации, входящей в будущий Свободный порт Владивосток, а также гости территории смогут получить культурно-развлекательный сервис мирового уровня, которого в Приморье на сегодняшний день фактически нет.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.