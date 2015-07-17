www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Инвесторы устроят в Приморье Диснейленд

17 Июля 2015, 16:00 | Приморье

Благодаря китайскому капиталу в регионе может появиться первый культурно-развлекательный комплекс мирового уровня

В Приморье состоялась трехсторонняя встреча представителей компании «Диснейленд», китайской инвестиционной компании «Ичжэн» и Инвестиционного агентства края. В рамках встречи первый заместитель директора агентства Елена ЯСКЕВИЧ рассказала представителям китайского бизнеса о преференциях, предоставляемых иностранным инвесторам на территории Приморья, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Сегодня на территории края действуют льготы по налогу на прибыль и имущество для региональных инвестиционных проектов. Для получения льгот по инвестиционному проекту, реализованному с начала 2015 года, необходимо соответствовать нескольким требованиям: объем инвестиций должен достигать 50 миллионов рублей в течение трех последовательных лет или 500 миллионов рублей в течение пяти лет. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Приморского края, а также не применять специальных налоговых режимов и не являться резидентом особой экономической зоны», - отметила представитель агентства.

Представитель компании «Диснейленд» Геннадий СМИРНОВ, в свою очередь, представил проект по строительству парка «Диснейленд» в Приморье.

«Строительство парка может быть осуществлено поэтапно - на первом этапе строительство крытого аквапарка с фасадом в виде «Замка Спящей Красавицы» и студии мультфильмов. На втором этапе проекта будет строиться остальная развлекательная инфраструктура», - сообщил он.

По словам председателя правления компании «Ичжэн» Люй ВЭЙ, проект интересен китайскому бизнесу и предоставляет прекрасные перспективы для сотрудничества.

«Создание на территории Приморского края подобного парка ускорит развитие туристической отрасли региона», - подчеркнул он.

По итогам встречи представители приморской и китайской компаний подписали протокол о намерениях совместно реализовать проект по созданию парка «Диснейленд» и студии по производству мультфильмов.

Досье "Золотого Рога": Проект создания парка «Диснейленд» предполагает строительство крытого аквапарка, представляющего собой универсальный центр активного отдыха и развлечений. Парк также включает открытую парковку, объекты зимнего отдыха, аттракционы сезонного характера, пешеходно-рекреационные зоны и здания, необходимые для технического обслуживания парка. Общая площадь парка составит 170 гектаров.

Кроме того, как уже сообщала газета «Золотой Рог», в 2016 году власти Владивостока, в свою очередь, намерены приступить к первому этапу реконструкции парка Минного городка, где еще в 90-х годах прошлого века также планировалось создание некоего российского аналога «Диснейленда». От амбициозного проекта, похоже, отказались окончательно. Так, к настоящему времени уже разработан проект реконструкции, в котором учтены опыт подобных парков в других городах мира и пожелания жителей города по возрождению любимой ими зоны отдыха.

Напомним, в августе 2013 года после долгих судебных тяжб парк вновь вернулся в муниципальную собственность, и его возрождение стало одним из перспективных проектов развития Владивостока.

На тематическую страницу «Парк Мингородка: планируем вместе!», год назад открытую на сайте администрации города, поступили десятки предложений от жителей краевого центра. Чаще всего горожане предлагали сохранить парк как большую зеленую зону, сделав его при этом более ухоженным и чистым. С возможностью для занятий физкультурой, с «тропой здоровья», современными беговыми дорожками, волейбольными площадками, тренажерами, велодорожками…

Двумя неделями ранее глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел совещание по обсуждению концепции развития парка Минного городка, на котором архитекторы представили на суд специалистов администрации города предложения по реконструкции парка.

По предварительным расчетам, стоимость всех работ оценивается в сумму более 2,3 млрд рублей. Около половины этой суммы может быть вложено инвесторами - в такие объекты, как кафе, парк аттракционов, реставрация некоторых зданий для размещения там спортивных клубов и предприятий услуг.

Другими словами, если хотя бы вышеназванные планы будут реализованы (вкупе с другими пусть и менее масштабными проектами), то жители агломерации, входящей в будущий Свободный порт Владивосток, а также гости территории смогут получить культурно-развлекательный сервис мирового уровня, которого в Приморье на сегодняшний день фактически нет.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: диснейленд  инвестиции  ичжэн 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Неватник08:57, 18.07.2015#

    Будет там душок пиндосо-китайский (декорации) А "Там русский дух, там Русью пахнет" остануться только строчки . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru