"Русагро" проглотит приморский агробизнес с потрохами

Федеральные агробизнесмены вслед за землей сельхозакадемии и производством масложиркомбината нацелились на «Михайловский бройлер»

Группа компаний «Русагро», один из ведущих агрохолдингов России, первой из федеральных игроков разглядела перспективы агро- и животноводческого сектора в Приморье. Федеральные агробизнесмены уже сформировали земельный банк, прикупили акций Уссурийского масложиркомбината и положили глаз на «Михайловский бройлер», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Базой для приморского агропроекта «Русагро» стало ОАО «Учебно-

опытное хозяйство Приморской государственной сельскохозяйственной академии» («Учхоз ПГСХА») в с.Воздвиженка, приобретение которого, по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», обошлось федералам всего лишь в чуть более 130 млн рублей. Главным активом учхоза является земельный банк в 6,177 тыс. га, включая 5,5 тыс. га пахотных земель в Михайловском районе.

Без земельного надела никак

До декабря 2014 года единственным владельцем ОАО «Учхоз ПГСХА» было государство в лице Росимущества. По итогам приватизации компания отошла ООО «Группа компаний «Русагро», которое незамедлительно реорганизовала учхоз в АО «Примагро» с регистрацией в Уссурийске. Уставный капитал АО составляет 156 млн 717 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 567 тыс. 170 обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Генеральным директором приморской «дочки» «Русагро» избран Евгений АНТИПИН, в период с 1990-го по 2010-й годы занимавший руководящие должности в компаниях ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь», ООО «Оптима», ООО «Регионстрой», а с апреля 2011 года по июль 2013 года возглавлявший ООО «Тамбовский бекон».

ОАО «Учхоз ПГСХА» расположено в южно-восточной части Уссурийского района и граничит со следующими землепользователями: на юге - с Приморской опытной сельскохозяйственной станцией, на западе - с колхозом «Коммунар» Уссурийского района, на севере - с Совхозом им. Сунь Ятсена, на востоке - с колхозом «Россия» Михайловского района. Учхоз специализируется на выращивании сои и зерновых культур (пшеница, ячмень и овес), животноводстве мясомолочного направления с выращиванием коров черно-пестрой и голштино-фризской пород, а также свиней. Основные конкуренты в регионе: ЗАО «Милоградово», СХПК «Кировский», КФХ «Бархатное», ООО «Пуциловское», ООО «Приморский рис».

По данным компании за 2013 год, «Учхоз ПГСХА» занимало 70% рынка Приморского края по сое, пшенице и ячменю сорта «Приморская», 5% по фуражному сырью, 15% по молоку и 30% по выращиванию племенных животных. Постоянными потребителями продукции учхоза являются молочный завод «Уссурийский» (входит в группу «Синергия») и ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя». Выручка ОАО «Учхоз ПГСХА» в 2013 году составила 51,7 млн рублей, чистая прибыль - 189 тыс. рублей.

Альфа-банк в помощь

В мае «Русагро» сообщила, что в первом квартале этого года инвестировала 295 млн рублей в развитие производства на Дальнем Востоке, запустив новый географический кластер по производству свинины, производству и переработке сои.

Компания уже выращивает сою и кукурузу в Приморье и планирует построить в регионе свиноводческое хозяйство.

В конце марта межведомственная комиссия отобрала проект по строительству в регионе свиноводческих комплексов мощностью 79 тыс. тонн свинины (в живом весе) в год, комплекса по производству комбикормов мощностью 240 тыс. тонн в год, элеватора на 120 тыс. тонн, убойного производства на 125 голов в час, цеха утилизации и автотранспортного предприятия в Приморье. Проект представлен Альфа-банком. Полная стоимость проекта оценивается в 15,8 млрд рублей, сумма кредита - 12,65 млрд рублей (примерно под 11,5% годовых).

Альфа-банк уже выдал первый транш в рамках финансирования ООО «Русагро-Приморье» (эта 100%-ная «дочка» «Русагро» зарегистрирована в с.Михайловка) на строительство свиноводческих комплексов на Дальнем Востоке.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Группа компаний «Русагро» является одним из крупных производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, жировой комбинат, маслоэкстракционный завод и ряд торговых филиалов. Группа также контролирует 460 тыс. га земли. Основными владельцами компании (74,9%) являются Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи, free float составляет 18,8%. GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ обещает приступить к строительству свиноводческого комплекса в этом году, завершить - в 2017-ом. А это значит, что на рынке свинина появится уже в 2018 году.

Интересно, что «Русагро» назвала свой новый проект «Приморский бекон». Довольно символично, ведь в Приморье уже успешно работает одноименное ООО, основным владельцем которого является ООО «Агропромышленная группа «Мерси Агро» (73% и 25% соответственно принадлежат Станиславу ЕРМОЛЕНКО и Олегу ЗУБАХИНУ, бывшим партнерам нынешнего мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по «Спаскцементу»).

По мнению Максима Басова, то, что в Приморье возможно создать огромное производство продуктов питания с низкой себестоимостью, высоким качеством и по соседству с крупными импортными рынками, было давно очевидно.

«Но никто этим не занимался, потому что государство не субсидировало инфраструктуру (без нее там делать нечего), а компании, которые могут себе позволить успешно реализовывать столь крупные проекты, появились в России только за последние пять лет - до этого их просто не было. Однако до сих пор почти все игроки заняты центральной европейской частью, но сейчас, по мере того как создаются мощности, компании ищут для себя новые ниши. Одни пошли в другой вид мяса (например, «Мираторг»), а наша компания в прошлом году решила идти в другую географию - на Дальний Восток», - рассказал гендиректор «Русагро» в интервью EastRussia.

Максим Басов не исключает, что в случае успеха в Приморье «Русагро» выйдет и в другие регионы Дальнего Востока, прежде всего в Амурскую область.

Отметим, что «Русагро» также прорывается в сектор переработки и уже заявляет о владении 25% акций ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя». Кстати, нынешний гендиректор комбината, бывший вице-губернатор Юрий ПОПОВ присутствует в списке руководителей бизнес-направлений «Русагро». Еще недавно единственным владельцем УМЖК «Приморская соя» числилось ЗАО «Ист Холдинг Групп», зарегистрированное во Владивостоке и принадлежащее гражданам России. Поговаривают, что Юрий Попов поделился контролируемыми им акциями комбината с «Русагро» в обмен на место в приморском проекте.

Досье "Золотого Рога": Попов Юрий Иванович окончил Дальневосточный институт советской торговли по специальности «Экономика и управление в торговле». В период с 1989-го по 1998-й годы занимал руководящие должности в различных коммерческих структурах. С 1998 года по 2001 год - президент Уссурийского масложиркомбината «Приморская соя». В период с 2001 по 2006 годы был вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и бытового обслуживания населения. С 2007 года - гендиректор ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» (сменил в этой должности Валерия БЕРЕЗНЮКА, в свое время конкурсного управляющего комбината). Член президиума регионального политсовета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия». Первый заместитель секретаря регионального отделения.

Ни пера, ни голени

Еще одно потенциальное направление «Русагро» - куриное. Не случайно просачивается информация об интересе федералов к «Михайловскому бройлеру», в настоящее время пытающемуся отбиться от возможной процедуры банкротства.

Арбитражный суд Приморского края на заседании 25 июля отказал ООО «Дальневосточный энергетический уголь» во введении процедуры банкротства в отношении ЗАО «Михайловский бройлер». Параллельно суд отказал в замене кредитора в лице ООО «Дальневосточный энергетический уголь» на ООО «Примзернопродукт» или ООО «Стебник» (оба - Владивосток), на чем настаивали две последние компании. По сведениям «Золотого Рога», учредителем ООО «Стебник» выступает Петр Викторович КУЛАКОВСКИЙ, а 100% долей ООО «Примзернопродукт» принадлежат ЗАО «Градус-СМ» (Владивосток), одним из совладельцев которого является ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент» (контролируется известным приморским бизнесменом Игорем БОРБОТОМ, ныне персона нон грата). Круг, как говорится, замкнулся, ибо, по данным Росстата именно ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент» контролировало 51% акций «Михайловского бройлера», а ООО «Стебник» вместе с ООО «Радужный мир» принадлежало по 24,5% акций куриного предприятия.

Как видим, первыми в очередь на банкротство «Михайловского бройлера» стали компании, подконтрольные нынешним владельцам предприятия. Однако суд решил иначе. И тем самым дал шанс куда более серьезным претендентам в лице федеральных банков. В случае с иском ООО «Дальневосточный энергетический уголь» речь идет о смешных 1,299 млн рублей, которые предприятие уже перекрыло. На прекращении производства по заявлению ООО «Дальневосточный энергетический уголь» настаивали Сбербанк и Газпромбанк, которым «Михайловский бройлер» должен куда более значительные суммы по кредитным дговорам. Интерес банкиров контролировать процесс банкротства понятен, и шансы весьма велики. Если не сыграет защита «Михайловского бройлера», позиция которого основывается на возможности ресктруктуризации долга предприятия.

В материалах суда отмечается, что в соответствии с Федеральным законом № 83 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», Постановлением Правительства РФ от 30.01.2003 г. № 52 и согласно Решению Межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края от 19 марта 2015 года ЗАО «Михайловский бройлер» включено в программу финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края. Таким образом, долги ЗАО «Михайловский бройлер» по платежам в бюджеты и денежным обязательствам перед кредиторами подлежат реструктуризации. В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 83-ФЗ реструктуризация долгов предусматривает полное списание сумм пеней и штрафов, предоставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов, а также списание сумм основного долга и начисленных процентов.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» условия соглашения о реструктуризации должны быть утверждены комиссией и кредиторами в двухмесячный срок. Расширенное заседание комиссии для утверждения условий соглашения о реструктуризации долгов ЗАО «Михайловский бройлер» было назначено на 16 апреля 2015 года. Повторно заседание территориальной комиссии было назначено на 18 мая 2015 года с направлением в адрес кредиторов ЗАО «Михайловский бройлер» проекта соглашения о реструктуризации. Кредиторы (Сбербанк России и Газпромбанк) уклонились от участия в заседании территориальной комиссии и утверждении условий соглашения о реструктуризации.

Как пояснил представитель «Михайловского бройлера» суду, в связи с тем, что банки уклоняются от участия в расширенном заседании территориальной комиссии и подписании соглашения о реструктуризации долгов, ЗАО «Михайловский бройлер» 29 мая подано в Арбитражный суд Приморского края исковое заявление о понуждению к заключению данного соглашения. Судебное заседание назначено на 20 июля.

Итак, если на ближайших заседаниях суд примет позицию «Михайловского бройлера» и понудит банки заключить соглашения о реструктуризации долгов, компания получит право на передышку. Если же суд не примет аргументы «Михайловского бройлера», банкиры получат полный карт-бланш и смогут подавать на банкротство предприятия самостоятельно либо передадут кредиторскую задолженность другому заинтересованному игроку. В роли которого может выступить структура «Русагро», интерес которой к куриному бизнесу в Приморье очевиден.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.