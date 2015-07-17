"Правая рука" Сергея Дарькина дотянулась до судоверфи в Приморье

Вслед за Сергеем ДАРЬКИНЫМ в бизнес подался и его бессменная «правая рука» Александр КОСТЕНКО, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Бывший первый вице-губернатор, отвечавший в администрации края за экономический блок, вошел в совет директоров ОАО «Восточная верфь», 38,5% которого контролируют пока еще ректор, а в ближайшее время президент ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ, и его сын Иннокентий ЛАЗАРЕВ, гендиректор ЗАО «Линком».

Стоит отметить, что в совет директоров «Восточной верфи» с июня 2010 года бессменно входит еще один известный приморский чиновник - Геннадий ТОКУЛЕНКО, в свое время занимавший должность вице-губернатора - председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, а позже - заместителя министра имущественных отношений РФ. Мало того, в этом году в совет директоров избрана преемница Геннадия Лазарева на посту ректора ВГУЭС Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА.

Стоит отметить, что до недавнего времени Лазарев-младший не владел акциями «Восточной верфи», а незадолго до годового собрания ему перешел пакет в 19%, ранее принадлежавший Тамаре ЛЕОНТЬЕВОЙ, профессору кафедры ВГУЭС.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Восточная верфь» организовано на базе Владивостокского судостроительного завода, который был создан в 1952 году как предприятие оборонного направления. «Восточная верфь» имеет большой опыт постройки судов, в том числе из композитных материалов. Предприятие в 2007 году включено в Сводный реестр организаций ОПК. Уставный капитал ОАО «Восточная верфь» составляет 7 млн 31 тыс. рублей. «Восточная верфь» специализируется на строительстве кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил ФСБ России. Технические возможности верфи предприятия позволяют строить корабли и суда длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и спусковой массой до 2,5 тыс. тонн.

Участники рынка отмечают, что контролирующий «Восточную верфь» Геннадий Лазарев с переменным успехом пытался вывести предприятие в сегмент гражданского судостроения, но найти свободную нишу в нем так и не удалось. В итоге верфь специализируется на заказах для военных, что чревато отложенными платежами.

Напомним, что в свое время «Восточная верфь» оказалась в эпицентре скандала со строительством катамаранов для транспортного обеспечения саммита АТЭС. В феврале 2013 года Арбитражный суд Приморского края частично удовлетворил иск департамента промышленности и транспорта Приморского края, взыскав с ОАО «Восточная верфь» 4,171 млн рублей за нарушение сроков выполнения госконтракта на приобретение катамаранов «Санкт-Петербург» и «Москва».

Досье "Золотого Рога": «Восточная верфь» выполняла сборку трех катамаранов стоимостью более 100 млн рублей каждый по заказу администрации Приморья и КГУП «Госнедвижимость» к саммиту АТЭС во Владивостоке. Однако суда не были готовы в срок. Заказчик смог принять у «Восточной верфи» только один катамаран «Москва», а от судов «Санкт-Петербург» и «Владивосток» отказался.

В 2014 году «Восточная верфь» построила пограничный сторожевой катер проекта №1496М1, два средних понтона тяжелого плавучего причала, два полутяжелых плавучих металлических причала, два противодиверсионных катера проекта №21980 и десантный катер проекта №4001.

В текущем году «Восточная верфь» сдаст заказчику два пограничных сторожевых корабля проекта №22460 и пограничный сторожевой катер проекта №1496М1. Сторожевик «Сапфир» уже сдан в мае. В общей сложности он стал 6-м кораблем проекта 22460. Ранее строительством этих кораблей занималась судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург). Сторожевик «Коралл» этого же проекта (второй для «Восточной верфи») только недавно спущен на воду в рамках контракта на 2,35 млрд рублей, заключенного Пограничной службой ФСБ России с ОАО «Восточная верфь» в ноябре 2012 года. Строительство корабля начато в ноябре 2013 года, ориентировочный срок сдачи - ноябрь 2015 года.

По итогам 2014 года «Восточная верфь» получила 3,554 млрд рублей выручки и 1,666 млн рублей чистой прибыли (1,064 млн рублей в 2013 году).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.