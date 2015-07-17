Тропу здоровья во Владивостоке облюбовали лошади и автомобили

По "тропе здоровья", недавно открытой во Владивостоке, прошелся корреспондент "Золотого Рога".

Открытие во Владивостоке первого участка так называемой «тропы здоровья», которая, как предполагалось, пройдет вдоль берега моря, особого энтузиазма у горожан не вызвало.

Широко анонсированный проект городских властей, по большому счету, оказался пешеходной дорожкой, «проложенной» желтой краской поверх тротуаров на улицах с достаточно интенсивным движением. Так что на ряде участков дышать придется не морским воздухом, а выхлопами автомобилей. Какое уж тут здоровье! Противогаз впору надевать!

Как берег стал тропой

Летом 2013 года, в канун выборов главы города, владивостокцам было предложено стать «народными экспертами», проголосовав за самые нужные, по их мнению, проекты в развитии краевого центра. Среди идей, набравших наибольшее число голосов горожан, оказалась концепция прогулочной тропы вдоль Амурского залива под названием «Берег здоровья».

Правда, более приоритетным признали проект строительства вдоль залива кольцевой автодороги - от Седанки до Токаревской кошки и далее - до острова Русского, предложенный мэром Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Проект активно лоббировался городскими властями, но из-за отсутствия средств был отложен до лучших времен. Из-под сукна достали проект оздоровительной тропы и с февраля этого года приступили к его реализации.

Согласно проекту, «тропа здоровья» - асфальтированная дорожка шириной от 2 до 3,5 метров - должна быть проложена максимально близко к морю. Но, так как за последние четверть века вдоль берега Амурского залива выросло множество объектов (и стройки продолжаются по сей день), свободного доступа к воде практически не осталось. Вот и петляет «тропа здоровья» вдоль автомобильных магистралей. Между тем Водный кодекс РФ гарантирует всем без исключения гражданам свободный доступ к природным водоемам. Кроме того, существует табу на 20-метровую береговую зону общего пользования, где запрещено возводить любые постройки.

Смешались в кучу кони, люди…

Начальный участок так называемого «Берега здоровья» - от спорткомплекса «Олимпиец» до стадиона МГУ им. Невельского - был открыт 1 июля, в канун 155-летия Владивостока. Первыми «оздоровительную тропу» протестировали чиновники администрации города под предводительством мэра. А неделю спустя, как только спал праздничный ажиотаж, по тропе прогулялся и наш корреспондент.

С какой целью размалевали желтой краской дорогую гранитную плитку, которой выложена Спортивная набережная, осталось непонятным. Одно дело – обозначить линиями дорожку для велосипедистов, и совсем другое - загнать в желтые рамки совершающих променад горожан. Игнорируя и линии, и стилизованные фигурки шагающего человечка, народ предпочитал жаться сбоку от «тропы». Зато на ней себя вольготно чувствовали кони.

Под ногами и копытами краска с плитки потихоньку начала стираться, хотя с момента открытия прошла всего неделя. А впереди еще тайфуны и дожди. Глядишь, через месяц-другой от шагающего человечка останутся лишь бледные желтые пятнышки - как это случилось с пешеходными переходами. Пришлось их раскрашивать заново. Кто бы подсчитал, сколько желтой краски и бюджетных средств было потрачено?

Берегись автомобиля!

Пройдя вдоль парапета набережной, «тропа» заворачивает влево в сторону улицы Пограничной и на выходе из Спортивной Гавани упирается в стадо железных коней. Припаркованные у ограничительных столбиков автомобили стоят столь плотными рядами, что протиснуться сквозь них не представляется возможным ни по «дорожке здоровья», ни за пределами желтых линий, а исключительно по газону.

К слову, анонсируя «тропу здоровья», чиновники заверяли горожан, что они смогут прогуливаться по ней не опасаясь автомобилей. Как бы не так! По всему маршруту, уворачиваться от них приходилось не раз и не два. И от лошадей – тоже.

Задержите дыхание

Ну а теперь вдыхаем поглубже и задерживаем дыхание - поплутав под колесами машин обозначенная желтыми линиями «тропа» выходит на заполоненную транспортом Пограничную, сворачивает к кинотеатру «Океан» и тянется вдоль не менее загазованной Набережной до перекрестка. Затем узенькой тропкой круто спускается вниз к строящейся, но так до конца и не построенной гостинице «Хаятт».

«Перебежав» дорогу желтый человечек шагает по тротуару вдоль свалки строительного и прочего мусора, стыдливо прикрытого ржавым решетчатым забором.

Если закрыть на это глаза, то можно добрым словом отметить проведенные мэрией работы по обустройству здесь пешеходной зоны. Если раньше пешеходам приходилось идти по пыльной обочине бок о бок с проносящимся автотранспортом, то теперь здесь появился тротуар, отделенный от проезжей части.

На пляжах, ребята, ляжем?..

Далее, мимо мусорных контейнеров, автостоянки, пройдя через территорию яхтклуба, тропа выходит к элитным коттеджам, ради строительства которых во времена разгула дикого капитализма был уничтожен песчаный пляж бухты Федорова. С бесплатными раздевалками, душем, скамеечками… Одним словом, относительно благоустроенный, как это делалось в советские времена. Сегодня от пляжа остались лишь воспоминания, как и от прекрасного песчаного пляжа в Спортивной Гавани… Власть нас убеждает, что купаться в городской черте все равно нельзя: - море, несмотря на все очистные, по-прежнему грязное. Но дайте хотя бы позагорать!

Завершается первый этап «тропы здоровья» у стадиона морского университета. Сюда также проложили заасфальтированные дорожки - и со стороны автопарковок, и cо стороны берега, а вот лестниц, чтобы можно было спуститься ближе к воде (здесь, за неимением лучшего, в жаркие дни загорают и плещутся в море владивостокцы), не предусмотрели. Спуск же к импровизированному пляжу после обустройства «тропы» стал настолько крут, что преодолеть его по силам разве что спортсменам-экстремалам. Хотя благоустройство безопасных пляжей для самого демократичного и массового отдыха населения - прямая обязанность органов местного самоуправления.

Максим ДЕНИСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.