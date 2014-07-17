В Тихоокеанском военно-морском институте во Владивостоке завершается подготовка к установке чаши бассейна

Активными темпам ведется реконструкция бассейна, расположенного в спортивном комплексе Тихоокеанского военно-морского института. Работы в старейшем в стране и единственном на Востоке России военно-морском вузе ведутся силами Главного управления Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа.

На сегодняшний день специалистами предприятия производятся штукатурные и электромонтажные работы, осуществляется прокладка водопровода и канализации. В ближайшее время будет завершена подготовка площадки под монтаж чаши бассейна, после чего будет произведена ее установка и сварка.

В реконструируемом здании бассейна Тихоокеанского военно-морского института разместятся 21-метровый плавательный бассейн, трибуны для зрителей, залы общей физической подготовки, административные помещения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.