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В Тихоокеанском военно-морском институте во Владивостоке завершается подготовка к установке чаши бассейна
Активными темпам ведется реконструкция бассейна, расположенного в спортивном комплексе Тихоокеанского военно-морского института. Работы в старейшем в стране и единственном на Востоке России военно-морском вузе ведутся силами Главного управления Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа.
На сегодняшний день специалистами предприятия производятся штукатурные и электромонтажные работы, осуществляется прокладка водопровода и канализации. В ближайшее время будет завершена подготовка площадки под монтаж чаши бассейна, после чего будет произведена ее установка и сварка.
В реконструируемом здании бассейна Тихоокеанского военно-морского института разместятся 21-метровый плавательный бассейн, трибуны для зрителей, залы общей физической подготовки, административные помещения.
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