ОАО "Экспресс Приморья" продолжает копить убытки

По итогам 2012 года ОАО «Экспресс Приморья» получило чистый убыток в размере 576,539 млн рублей.

В Приморском крае пригородным пассажирским перевозкам безубыточность не грозит. ОАО «Экспресс Приморья» (оператор пригородных пассажирских перевозок), несмотря на рост дотаций из региональных бюджетов, продолжает копить убытки.

По итогам 2012 года компания получила чистый убыток в размере 576,539 млн рублей. В 2011 году этот показатель оставил 479,274 млн, в 2010 году – 366,676 млн. В компании объясняют, что выход на безубыточность невозможен из-за неполной компенсации потерь в доходах от государственного регулирования тарифа на пригородные перевозки. А также сетуют на усиление конкуренции со стороны автотранспорта и «Аэроэкспресса Приморья».

Досье: С 2011 года в РФ начала действовать новая система финансирования пригородных железнодорожных перевозок (переход к ней произошел в рамках реформирования ж/д отрасли). Если до этого федеральный бюджет возмещал РЖД выпадающие доходы от регулирования тарифов, то теперь регионы самостоятельно формируют заказ на транспортное обслуживание населения на основе экономически обоснованных расчетов, которые предоставляют регионам локальные перевозчики - пригородные пассажирские компании (ППК, большую их часть по-прежнему контролируют РЖД, в некоторых совладельцами выступают сами регионы). Разницу между согласованной стоимостью билетов для населения и затратами железнодорожников субъекты РФ должны возмещать из местного бюджета.

В ОАО «Экспресс Приморья» считают, что основной негативной тенденцией 2012 года является снижение числа отправленных пассажиров к 2011 году и плановым значениям.

За 2012 год перевезено 10 млн 481,5 тыс. чел. пассажиров (84,62% от планируемого объема), в том числе: 7 млн 591,36 тыс. платных пассажиров, 1 млн 242,14 тыс. федеральных и региональных льготников, 661,21 тыс. студентов и школьников, 982,75 тыс. железнодорожников и 4,09 тыс. военнослужащих. Более 60% перевозок приходится на Приморский край.

Пассажирооборот за 12 месяцев 2012 года составил 447 млн пассажиро-километров, что ниже плана на 16% и на 12% ниже показателя 2011 года (511 млн).

Заполняемость пассажирского вагона, при плане 28,05 чел./ваг., составила 24,71 чел./ваг., что составило 88% от плана и 91% от факта 2011 года.

В то же время рост средней дальности поездки в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 3%.

Досье: ОАО «Экспресс Приморья» осуществляет свою деятельность в пределах Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области Дальневосточной железной дороги и Амурской области Забайкальской железной дороги. Общая протяженность железнодорожных участков обслуживания в 2012 году составила 2 тыс. 951 км. Офис «Экспресс Приморья» находится во Владивостоке.

По итогам 2012 года АО получены дотации из региональных бюджетов на покрытие убытков от перевозочной деятельности в размере 184,402 млн рублей, в том числе: 67 млн 77,9 тыс. рублей из бюджета Хабаровского края, 51 млн 321,1 тыс. рублей - Амурской области, 43 млн 697,4 тыс. рублей - Еврейской области, 22 млн 305,9 тыс. рублей - Приморского края с учетом г. Владивостока. Таким образом, Хабаровский край компенсирует 84,4% выпадающих доходов перевозчика; ЕАО - более 65%, Амурская область -13%. В 2012 году впервые с 2005 года компенсация выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки начата Приморским краем. Однако, поскольку решение о субсидировании и порядок предоставления компенсации были приняты субъектом только в ноябре 2012 года, по итогам года компенсировано лишь 6% убытка перевозчика.

«Невыход на безубыточный уровень общества в 2012 году связан с неполной компенсацией потерь в доходах от государственного регулирования тарифа на пригородные перевозки обслуживаемых субъектов. Фактически АО получило дотации от субъектов РФ - 20,9% от плана, который составляет 881 млн 606,2 тыс. рублей», - говорится в материалах перевозчика.

В компании отмечают появление конкурента в лице ООО «Аэроэкспресс», которое само претендует на субсидирование перевозок из регионального бюджета Приморского края.

«Аэроэкспресс» осуществляет движение поездов с остановками в пригородных зонах, что способствовало снижению пассажирооборота компании «Экспресс Приморья» в 2012 году. Из шести вагонов поезда компании «Аэроэкспресс» три вагона - пригородного класса, один вагон бизнес-класса и два вагона эконом-класса, предназначенные для перевозки пассажиров по маршруту «аэропорт - город». Пассажиры остановочного пункта Артем, станций Угольная и Вторая Речка в утренние часы за 50 рублей с минимальным временем в пути имеют возможность добраться до места работы, вечером обратно до места проживания», - отмечает «Экспресс Приморья».

По данным перевозчика, на сегодняшний день среднее ежедневное количество перевозимых «Аэроэкспрессом» в пригородном сообщении составляет 1,9-2 тыс. человек. В частности, во втором полугодии 2012 года «Аэроэкспрессом» перевезено более 200 тыс. человек.

Таким образом, возможное снижение количества перевезенных пассажиров «Экспрессом Приморья» в 2013 году составит почти 550 тыс. человек.

В компании также отмечают, что пригородный железнодорожный транспорт постепенно утрачивает одно из важнейших конкурентных преимуществ - оптимальное для пассажира соотношение «цена/время в пути».

Если несколько лет назад тарифы, применяемые на проезд в пригородных поездах ОАО «Экспресс Приморья», были меньше автобусных, то в настоящее время на ряде маршрутов тарифная политика автотранспортных предприятий более привлекательна для пассажира (например, стоимость проезда на городском автобусе «Угольная - Владивосток» составляет 15 рублей, а стоимость проезда на электропоезде с 1 ноября 2012 года - 47 рублей).

Цены на поездку в пригородных электропоездах проигрывают не только автотранспортным предприятиям: так, с 1 января 2013 года тариф 10 пасс.-км. по Приморскому краю составил 15 рублей, что соответствует тарифу, применяемому в поездах аэроэкспресса, но пассажиры последнего выигрывают во времени и комфорте.

В общем, куда ни кинь, везде недобор. Похоже, что лучшие времена пригородных ж/д перевозок остались в советском прошлом.

Кстати, среднемесячная заработная плата работников ОАО «Экспресс Приморья» по итогам 2012 года составила 28 тыс. 130 рублей, что на 6% ниже, чем в 2010 году, и на 5% ниже, чем в 2011 году. Сокращение среднемесячной заработной платы в компании объясняют уменьшением фактически выплачиваемого ежемесячного премиального вознаграждения.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.