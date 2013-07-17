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В Приморье в порту "Козьмино" установили волномер

17 Июля 2013, 13:59 | Приморье

Волномер дополнил существующую в cпецморнефтепорту Козьмино систему мониторинга погодных показателей. Информация о высоте, периоде волны и уровне моря, которую теперь получают специалисты нефтеналивного порта, крайне важна.

Волномер - измерительный комплекс на базе допплеровского профилометра течений, способный отслеживать 12 параметров волн. К установке этого высокоточного датчика в б. Козьмина приступили в конце июня. Работы были разделены на два этапа: размещение волномера на дне вблизи головного пала (железобетонная конструкция для швартовки судов) и укладка кабеля от источника питания, расположенного на берегу, к прибору. После нескольких дней тестирования специалисты начали получать данные о периоде, высоте волны и уровне моря.

Волномер, которым дооборудовали систему мониторинга погодных показателей ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», фиксирует параметры волн именно в месте расположения причальных сооружений порта. Передаваемые сведения анализируются подрядной организацией - ФГБУ «Приморское УГМС» - вместе с данными других гидрометеорологических постов, расположенных вдоль побережья в акватории Японского моря. Как итог - в распоряжение специалистов ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» помимо прежних данных о метеорологической обстановке: температуры, скорости, направления ветра, влажности, давления и видимости - добавились новые показатели, необходимые для осуществления деятельности по приему танкеров и погрузке нефти на судно.

Данные о метеоусловиях на объекте, где осуществляются морские товарно-транспортные операции, позволяют обеспечить безопасность как танкеров при их подходе к причалу и стоянке во время погрузки нефти, так и гидротехнических сооружений порта. С учетом накопления определенного объема статистических данных, получаемых волномером, появится возможность предупреждения о подходе к бухте Козьмина опасных волн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Козьмино  Приморское УГМС  cпецморнефтепорт 



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