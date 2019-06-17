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Абоненты Tele2 не платят за интернет в первый день за границей
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в сезон отпусков подготовил предложение для абонентов тарифа «Мой онлайн+». У них не взимается плата за первый день пользования опцией «Безлимитный интернет за границей». Такая возможность доступна клиентам каждый месяц.
Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавляет своих абонентов от хлопот в начале поездки. Оператор помогает им быстро адаптироваться за рубежом и дарит первый день безлимитного интернета. Так оператор подчеркивает, что заботится о своих клиентах, где бы они ни находились.
Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет за рубежом. Возможность доступна каждый месяц как новым, так и действующим абонентам тарифного плана «Мой онлайн+», у которых подключена услуга «Безлимитный интернет за границей» и внесена абонентская плата за тариф.
При этом абоненты тарифного плана «Мой онлайн+» Tele2 не платят за домашний тариф в роуминге. Для этого достаточно подключить опцию «Безлимитный интернет за границей» и начать ей пользоваться. За каждый оплаченный день выхода в интернет в роуминге клиенту начисляется сумма в размере суточной абонентской платы по тарифу. Возможность доступна со второго дня выхода в сеть.
Опция «Безлимитный интернет за границей» действует в 124 странах, позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Подключение опции бесплатно. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«В поездках за рубеж клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. В прошлом году мы отменили плату за домашний тариф в роуминге и существенно расширили географию действия услуги «Безлимитный интернет за границей». Сейчас мы идем дальше и дарим абонентам первый день интернета в поездке. Теперь они могут сразу заняться насущными вопросами: заказать такси из аэропорта, посмотреть погоду и поделиться в социальных сетях первыми впечатлениями от другой страны. Приятная возможность позволит клиентам не ограничивать себя в использовании онлайн-сервисов в путешествии».
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