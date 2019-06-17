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Во Владивостоке заработает 4G-кинотеатр под открытым небом
Tele2 покажет короткометражки на 4G-скоростях в столице Приморья 17-18 августа в Амфитеатре на Спортивной набережной
Tele2, альтернативный оператор мобильной, в партнерстве с Всемирным фестивалем уличного кино покажет лучшие короткометражные фильмы под открытым небом на 4G-скоростях. С 12 июня по 12 сентября молодое российское кино выйдет из закрытых кинотеатров на улицы городов. Tele2 разделяет нестандартный подход к знакомству с кинопроизведениями: гости открытых показов могут увидеть киноновинки в любом месте и в любую погоду. Посетить 4G-кинотеатр под открытым небом можно будет и во Владивостоке.
Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Проект борется с заблуждением, что короткий метр – это замысловатый арт-хаус, понятный лишь узкому кругу зрителей. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру. Гости фестиваля убедятся в том, что хорошая короткометражка может так же сильно воздействовать на зрителя, как и длинный метр.
Новый формат знакомства с киноискусством соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга. Чтобы гости фестиваля смотрели киноновинки так, как удобно им, Tele2 обустроила площадку пуфами, шезлонгами, большими подушками и даже гамаками. Чтобы плохая погода не помешала знакомству с новым кино, оператор приготовил для посетителей пледы и дождевики.
В этом году Tele2 увеличила число регионов, где фестиваль пройдет при поддержке оператора, с 11 до 26. Это Сыктывкар, Ульяновск, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Воронеж, Ростов-на-Дону, Калининград, Липецк, Новосибирск, Архангельск, Белгород, Казань, Череповец, Иркутск, Владивосток, Калуга, Волгоград, Ижевск, Улан-Удэ, Саратов, Пермь, Тула, Нижний Новгород, Мурманск и Смоленск. Первый уличный кинотеатр при участии оператора откроется в выходной 12 июня в Саратове, а завершится сезон сентябрьскими показами в Волгограде.
Организаторы проекта в этом году отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы предложить зрителям 10 лучших. Актерский состав фестивальных фильмов уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие признанные мастера киноиндустрии. В конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется кинолента знаменитого актера Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.
Зрители смогут принять участие в голосовании за лучший фильм светом фонариков и телефонов. Организаторы замерят уровень света на каждой площадке и в сентябре определят по-настоящему народного победителя. Участие в фестивале – это возможность увидеть будущих звезд российского кино на этапе их становления. Победитель зрительского голосования 2015 года – молодой режиссер Алексей Нужный – уже в 2018 году представил успешный фильм «Я худею».
Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. За шесть лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие и охватить всю страну. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. В этом году на набережные, площади и крыши домов выйдут жители из 1000 городов по всему миру.
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