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Олег Кожемяко: Избыточного давления на бизнес быть не должно

17 Июня 2019, 08:40 | Приморье

Избыточное давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов необходимо исключить. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым в Харбине, 15 июня, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Переговоры прошли на полях шестого Российско-Китайского ЭКСПО.

Борис Титов сообщил, что недавно передал доклад Президенту РФ Владимиру Путину по контрольно-надзорной деятельности в регионах России.

«В стране большая часть предпринимателей считает, что административное давление на бизнес усилилось. Но в Приморском крае соблюдается баланс между контрольно-надзорной деятельностью и защитой бизнеса. Ваш регион занимает 16 место по этому показателю среди анализируемых нами субъектов России. Это хороший показатель», – отметил он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что избыточного давления на бизнес быть не должно.

«Президент ставит задачи развивать бизнес и создавать новые рабочие места. Поэтому не должно быть надуманных предлогов для препятствий развитию бизнеса», – заявил глава Приморья.

Также стороны обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Борис Титов поддержал решение Губернатора продлить полномочия Марины Шемилиной.

«За свой первый срок она накопила большой опыт и мы считаем ее одним из лучших омбудсменов в стране. Приоритет ее деятельности – это работа с бизнесом в муниципалитетах», – добавил Уполномоченный.

Олег Кожемяко отметил, что окончательное решение по кандидатуре Марины Шемилиной будут принимать депутаты Законодательного Собрания.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Титов  бизнес  кожемяко 



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