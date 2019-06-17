Олег Кожемяко: Избыточного давления на бизнес быть не должно

Избыточное давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов необходимо исключить. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым в Харбине, 15 июня, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.



Переговоры прошли на полях шестого Российско-Китайского ЭКСПО.



Борис Титов сообщил, что недавно передал доклад Президенту РФ Владимиру Путину по контрольно-надзорной деятельности в регионах России.



«В стране большая часть предпринимателей считает, что административное давление на бизнес усилилось. Но в Приморском крае соблюдается баланс между контрольно-надзорной деятельностью и защитой бизнеса. Ваш регион занимает 16 место по этому показателю среди анализируемых нами субъектов России. Это хороший показатель», – отметил он.



Олег Кожемяко подчеркнул, что избыточного давления на бизнес быть не должно.



«Президент ставит задачи развивать бизнес и создавать новые рабочие места. Поэтому не должно быть надуманных предлогов для препятствий развитию бизнеса», – заявил глава Приморья.



Также стороны обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Борис Титов поддержал решение Губернатора продлить полномочия Марины Шемилиной.



«За свой первый срок она накопила большой опыт и мы считаем ее одним из лучших омбудсменов в стране. Приоритет ее деятельности – это работа с бизнесом в муниципалитетах», – добавил Уполномоченный.



Олег Кожемяко отметил, что окончательное решение по кандидатуре Марины Шемилиной будут принимать депутаты Законодательного Собрания.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.