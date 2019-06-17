Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
VIII форум "Актуальные вопросы информационной безопасности" откроется во Владивостоке
На форуме в столице Приморья выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий, сообщает газета "Золотой Рог".
Во Владивостоке VIII ежегодный форум «Актуальные вопросы информационной безопасности» проводит компания "Информационный центр" совместно с администрацией Приморского края.
Форум состоится 19 июня с 9:00 до 16:00 в большом конференц-зале здания администрации Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, 1 этаж). Участие бесплатное.
Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению в рамках форума:
1. Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений.
2. Практический опыт мониторинга информационной безопасности.
3. Обеспечение информационной безопасности в условиях импортозамещения.
4. Вопросы практической реализации требований ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
5. Тенденции киберугроз и новые вызовы – критерии выбора средств защиты информации.
С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий.
Участники обеспечиваются раздаточным и методическим материалом, получат практические навыки подготовки организационно-распорядительной документации и грамотного использования технических средств, в режиме диалога пообщаются за кофе-брейком с представителями регулятора и экспертами. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии, разыграны призы.
Второй день форума пройдет 20 июня с 10:00 до 17:00 в Пушкинском театре Творческого Центра ДВФУ (ул. Пушкинская, 27), состоятся круглые столы с обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений.
1 секция – «Теория и практика мониторинга».
2 секция – «Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП».
3 секция – «Системы защиты информации в здравоохранении».
4 секция – «Аттестация объектов информатизации».
В рамках круглых столов 20 июня с 10:00 до 15:00 в конференц-зале Пушкинского театра Творческого Центра ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27, 3 этаж) состоится выездное заседание регионального отделения ФУМО ВО ИБ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам с участием руководства ФУМО ВО ИБ, ФУМО СПО ИБ.
Заинтересованных участников просят до 18 июня включительно пройти онлайн-регистрацию или направить заявку на электронный адрес seminar@ic-dv.ru или факс (423) 240-48-66 с указанием ФИО участника, контактного телефона и занимаемой должности. В заявке на участие в форуме просьба отметить явку на оба дня мероприятия или только один из дней.
Онлайн-регистрацию на мероприятие можно пройти по ссылкам:
Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером VIII форума «Актуальные вопросы информационной безопасности»
Новости тематики
- VIII форум "Актуальные вопросы информационной безопасности" откроется во Владивостоке
- Олег Кожемяко: Избыточного давления на бизнес быть не должно
- Россияне скоро смогут "доить" золотого тельца
- Вода для малышей поможет сохранению редкого хищника
- "Терминал Астафьева" отправил первую партию угля для Северного завоза
- В Приморье поднимают продовольственный патриотизм
- Сотрудничество Приморья c Республикой Корея набирает обороты, но не в сфере инвестиций
- Выпечку хлеба просубсидировали производителям Приморья
- Более 100 соглашений о погашении зарплаты работникам "Радиоприбора" подписано в Приморье
- Приморье ждет более 1500 бывших соотечественников
Новости раздела
- Во Владивостоке заработает 4G-кинотеатр под открытым небом
- VIII форум "Актуальные вопросы информационной безопасности" откроется во Владивостоке
- Олег Кожемяко: Избыточного давления на бизнес быть не должно
- Тяговое усилие Уссурийского локомотиворемонтного завода
- Приморский край признали третьим в стране по туристской привлекательности
- Спасая рядового тюленя
- Новый офис Банка "Приморье" - в гостинично-развлекательном комплексе Tigre de Cristal
- Россияне скоро смогут "доить" золотого тельца
- Звезды из Находки получили оценку от профессионалов
- Если вы не уберетесь, мы напишем в ФСБ...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Если вы не уберетесь, мы напишем в ФСБ...
- Дарькин построит в Приморье два важных объекта
- Toyota решила возродить забытую, но полезную модель
- Преподаватели ДВФУ предлагают Трутневу стать "заложником"
- Россиян сделают еще беднее
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Обман по-артемовски
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- Путин пригрозил чисткой вышедшим из-под контроля силовикам
- По Амуру запускают прогулочные рейсы до строящегося международного моста