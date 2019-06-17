VIII форум "Актуальные вопросы информационной безопасности" откроется во Владивостоке

На форуме в столице Приморья выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий, сообщает газета "Золотой Рог".

Во Владивостоке VIII ежегодный форум «Актуальные вопросы информационной безопасности» проводит компания "Информационный центр" совместно с администрацией Приморского края.

Форум состоится 19 июня с 9:00 до 16:00 в большом конференц-зале здания администрации Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, 1 этаж). Участие бесплатное.

Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению в рамках форума:

1. Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений.

2. Практический опыт мониторинга информационной безопасности.

3. Обеспечение информационной безопасности в условиях импортозамещения.

4. Вопросы практической реализации требований ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

5. Тенденции киберугроз и новые вызовы – критерии выбора средств защиты информации.

С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий.

Участники обеспечиваются раздаточным и методическим материалом, получат практические навыки подготовки организационно-распорядительной документации и грамотного использования технических средств, в режиме диалога пообщаются за кофе-брейком с представителями регулятора и экспертами. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии, разыграны призы.

Второй день форума пройдет 20 июня с 10:00 до 17:00 в Пушкинском театре Творческого Центра ДВФУ (ул. Пушкинская, 27), состоятся круглые столы с обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений.

1 секция – «Теория и практика мониторинга».

2 секция – «Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП».

3 секция – «Системы защиты информации в здравоохранении».

4 секция – «Аттестация объектов информатизации».

В рамках круглых столов 20 июня с 10:00 до 15:00 в конференц-зале Пушкинского театра Творческого Центра ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27, 3 этаж) состоится выездное заседание регионального отделения ФУМО ВО ИБ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам с участием руководства ФУМО ВО ИБ, ФУМО СПО ИБ.

Заинтересованных участников просят до 18 июня включительно пройти онлайн-регистрацию или направить заявку на электронный адрес seminar@ic-dv.ru или факс (423) 240-48-66 с указанием ФИО участника, контактного телефона и занимаемой должности. В заявке на участие в форуме просьба отметить явку на оба дня мероприятия или только один из дней.

Онлайн-регистрацию на мероприятие можно пройти по ссылкам:



Первый день 19.06.2019



Второй день 20.06.2019

Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером VIII форума «Актуальные вопросы информационной безопасности»