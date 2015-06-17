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В "Нарвале" экстремальные условия для моряков имитируются со 100-процентной точностью
Руководитель учебно-тренажерного центра «Нарвал» рассказал, как готовят моряков к экстренным ситуациям
Печальные новости о кораблекрушениях в новостных лентах встречаются все чаще. Нередко на выяснение истинных причин трагедии уходит несколько лет. Случается и так, что правда «тонет» вместе с судном. Неравнодушных людей, столкнувшихся с подобным, всегда мучит один и тот же вопрос: готов ли был экипаж к тому, что произошло? Узнать, как достаются эти бесценные знания, деловой газете «Золотой Рог» помог руководитель учебно-тренажерного центра «Нарвал» Александр ПОЛЯКОВ.
Наш разговор состоялся в тот момент, когда Александр Леонидович как раз пришел с очередных занятий.
- Все 14 человек спрыгнули, - такой информацией Александр Леонидович шокирует с первых минут разговора.
Через минуту Поляков успокаивает: речь о тренировочных прыжках в воду, это тренировка моряков, которым имитируют чрезвычайную ситуацию по оставлению судна. В учебно-тренажерном центре «Нарвал» это чуть ли не главный элемент подготовки: каждый должен пройти.
- Это имитация высоты борта судна. Вообще максимально допустимая - 4,5 метра, но у нас вышка - 4, - разъясняет руководитель центра.
О «Нарвале» Поляков готов говорить и говорить: «На «Нарвале» я до капитана и дослужился. Тогда несколько таких судов работало. Вот учебное судно «Самарга», было очень востребовано. У него занимательная история. Оно в свое время село на мель в американских водах, где его и охраняли. Да, видимо, не очень тщательно. Растащили все оборудование. Вернулась «Самарга» в Россию, но в промысловых целях его нельзя уже было использовать. Вот и сделали из него «учебку». Отлично работали до какого-то времени, просто чуть-чуть не успели, как мы, вовремя съездить и перенести оборудование на берег, - с нескрываемой грустью вспоминает Поляков. - Там капитан был старше меня. Видимо, он просто не думал, что всю команду УТС могут разогнать за один день. А получилось в итоге именно так».
Содержать такое судно крайне невыгодно для предприятия, поясняет Александр Леонидович. Нужно оплачивать эксплуатацию самого судна, еще и платить команде, проходить различные проверки, обеспечивать питание и другие текущие расходы. Вот и почувствовали «нарвальцы»: пора переезжать.
Ведь он уже как 30 лет занимается подготовкой моряков. Свои заслуги скромно обходит стороной, гораздо больше внимания он уделяет истории центра. От него узнаем: изначально «Нарвалом» назывался тунцелов, который и переделали под учебно-тренажерное судно с классами, бассейном и другими имитаторами. Туда и пришел в далеком 1985 году 3 помощник капитана Александр Поляков. К 2001 году «Нарвал» как учебно-тренажерное судно себя изжил: начал гнить, да и слишком дорого обходился его владельцам. Ведь даже на учебном судне нужно было держать экипаж, проводить ремонт и предъявлять регистру. В общем, «железо» пришлось продать металлом, а все оборудование перенесли на берег. «Самаргу» по-братски тянули за собой, мол, и вам пора на берег. Но судьба второго УТС оказалась печальней: центр, обслуживающий БАМР, просто ликвидировали. Поток моряков направился в новый учебно-тренажерный центр с уже знакомым названием «Нарвал». С плавучего «Нарвала» в «Нарвал» наземный перенесли буквально все, что удалось отвинтить, открутить, поднять и перетащить: шлюпки, кран-балки и т.д. Потом пришлось приобретать уже что-то из тренажеров. Недавно список дополнили имитатором вертолета.
О своей роли в этом историческом для центра моменте Поляков, как всегда, умалчивает. Так, говорит, показал, куда и что ставить. А ведь между тем из всех существовавших в то время УТС новую жизнь усилиями своего руководства обрел только «Нарвал».
- Это руководство компании молодцы, - рассказывает Поляков. - Центр входил в структуру компании «Южморрыбфлот» и так в этой структуре и остается. Предприятие нам давало и слесарей, и краны, и работников, которые все переносили, резали, варили, делали. Мы только, так сказать, «мебель расставляли».
Сегодня УТЦ «Нарвал» - единственный центр, который занимается такой специфической подготовкой членов экипажа судов на территории Находкинского ГО и Партизанска. Поляков признается: о центре знают все кадровики профильных организаций, да и сами моряки передают друг другу информацию о «Нарвале».
«99% всех прибывших мы обучаем борьбе за живучесть судна (БЖС). Готовим боцманов и матросов-обработчиков - пожалуйста, - охотно говорит на любимую тему руководитель «Нарвала». - В основном этот тот контингент, который у нас на предприятии работает или проходит практику. Например, работник проявил себя на консервном заводе, и предприятие его, поощряя, отправляет в море на красную рыбу. Там заработать можно больше».
За 30 лет работы УТЦ «Нарвал» бесценные знания получили более чем 25 тыс. человек. Только в 2014 году через имитаторы центра прошло 4155 человек, в числе которых и иностранцы. Но вне зависимости от пола, возраста и гражданства в «Нарвале» учат одному и тому же - уметь применять теорию на практике.
- Да, время такое, что важнее правильно бумажки заполнить, - сокрушается Поляков, но тут же добавляет: - Но я считал, считаю и буду считать, что важнее обучить человека, как правильно одеть гидрокостюм, спустить шлюпку и заделать пробоину. Он должен знать, как спасти свою жизнь и, не исключено, жизнь своих коллег.
На вопрос, что самое сложное в процессе подготовки моряков, Александр Леонидович ненадолго задумался, а затем серьезно сказал:
- Не каждый может преодолеть психологический барьер и так просто шагнуть с 4-метровой высоты, - и тут же, повеселев, добавил: - А женщины-то порой похрабрее мужчин бывают.
Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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