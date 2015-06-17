Финансовому директору в Приморье готовы платить 200 тысяч рублей

HeadHunter проанализировал более 1000 вакансий, размещенных на сайте hh.ru, по Приморскому краю и представляет рейтинг высокооплачиваемых вакансий в различных профессиональных областях. Вакансии без указания зарплат и с переездом в другой город не рассматривались, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По данным исследования HeadHunter, самой высокооплачиваемой вакансией, на которую могут претендовать приморцы, стала вакансия финансового директора от кадрового агентства «Успех». Предлагаемая заработная плата от 200 тыс. рублей. Главные требования к кандидату - высшее экономическое образование, опыт работы в подобной должности от пяти лет в крупной компании; управленческие навыки; знание английского языка. В обязанности специалиста будут входить обеспечение финансовых потребностей компании; планирование, учет и координация деятельности, обеспечение эффективности компании (аналитика, налоговая политика); обеспечение экономической безопасности компании.

От 180 тыс. рублей предлагают за должность директора по стратегическому планированию. В обязанности будут входить управление политикой стратегического развития компании; аналитика и прогнозы экономических и финансовых показателей реализации программ; разработка программы развития компании, оперативное управление подразделениями; организация взаимодействия подразделений компании по реализации стратегических программ; разработка и внедрение нормативной регламентирующей документации.

На третьем месте вакансия на должность директора по оптовым продажам в торгово-производственной компании с зарплатой от 150 до 200 тыс. рублей.

Ряд высокооплачиваемых вакансий предлагает компания «Актион-диджитал». Должности: регионального представителя, коммерческого директора, генерального директора с зарплатой от 150 тыс. рублей.

Пятерку высокооплачиваемых вакансий замыкает должность руководителя транспортной компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.