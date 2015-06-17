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С бывшим боссом стоит прощаться по-хорошему

17 Июня 2015, 16:02 | Приморье

Верховный суд России скоро объяснит, как правильно уволить руководителя организации

Пленум Верховного суда России готовит принципиальные разъяснения, как рассматривать споры вокруг увольнения начальников. Главное правило: руководителя действительно могут отправить в отставку в любой момент. Однако оставлять его без компенсации в случае неожиданной отставки нельзя. Иначе он сможет потребовать возместить рублями и моральный вред, пишет «Российская газета».

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления о применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации. Каким бы большим ни был начальник, над ним висит такой же рок, как над простым человеком. Например, его точно так же могут уволить. Ведь в большинстве случаев всегда есть кто-то, кто стоит над ним.

Правда, в отличие от обычных работников, руководители и топ-менеджеры нередко получают солидные выходные пособия, иногда называемые еще «золотыми парашютами». Деньги там действительно бывают хорошие. Однако где деньги, там и конфликты.

Специальные разъяснения Верховного суда помогут решать такие споры по закону и справедливости. Как сказано в проекте документа, по закону руководителя организации действительно можно в любой момент уволить без объяснения мотивов. Если, конечно, он не полновластный хозяин своей фирмы, а приглашенный начальник.

Это могут сделать те, кто поставил его на пост: владельцы бизнеса, руководители головной структуры и т. д. Однако неожиданное увольнение не допускается без выплаты компенсации, конечно, если за человеком нет какой-то вины. Причины отставки могут быть разные. Иногда у собственников предприятия и приглашенного ими директора разошлись взгляды на бизнес.

Или просто руководитель не сошелся характерами с теми, кто стоит над ним. Все это жизнь, а для того, чтобы профессионалы при любых обстоятельствах расставались по-хорошему, придуманы компенсации.

Когда же возник спор по поводу компенсации, суды должны проверить трудовой договор, что там было записано по поводу «увольнительной». Если такие выплаты были включены в договор с нарушением закона или ущемляют права других сотрудников, то суд будет вправе отказать во взыскании «золотого парашюта» или уменьшить его размер.

«В случае отсутствия в трудовом договоре условия о выплате компенсации, подлежащего определению сторонами, или при возникновении спора о ее размере размер компенсации определяется судом исходя из целевого назначения данной выплаты, направленной на предоставление защиты от негативных последствий, которые могут наступить для уволенного руководителя организации в результате потери работы, но не ниже его трехкратного среднего месячного заработка», - говорится в проекте пленума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор: "Российская газета"
Теги: кадры  Верховный суд 



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