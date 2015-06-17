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Во Владивостоке "Чайке" разрешили взлететь

17 Июня 2015, 12:36 | Приморье

История реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» во Владивостоке, растянувшаяся почти на 10 лет, близка к логическому завершению, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

9 июня компания-инвестор, которая провела работы по превращению заброшенного здания в центр детского отдыха, получила от городских властей разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщила «Золотому Рогу» генеральный директор ООО «Чайка» Галина МАЛЬЦЕВА. Предварительная дата открытия центра - 28 июня.

Напомним, что с начала 2015 года между администрацией Владивостока и ООО «Чайка» длились судебные тяжбы относительно будущей судьбы реконструированного здания. Власти города требовали вернуть объект в муниципальную собственность в связи с истечением срока действия договора аренды земельного участка и инвестиционного договора. В свою очередь, ООО «Чайка» в судебном порядке добивалось выдачи разрешения на ввод обновленного здания в эксплуатацию. Арбитражный суд Приморского края в итоге встал на сторону инвестора, в конце мая обязав администрацию выдать ООО «Чайка» разрешение на ввод в эксплуатацию, а кроме того, мэрия отозвала свой иск о возращении здания в собственность города.

По словам генерального директора ООО «Чайка» Галины Мальцевой, разрешение на ввод центра детского отдыха в эксплуатацию было выдано администрацией Владивостока накануне, 9 июня. Вероятнее всего, что новое развлекательное учреждение распахнет свои двери для детворы в канун 155-летия краевой столицы.

- Предварительно планируем открытие на 28 июня, - сообщила «Золотому Рогу» Галина Мальцева. – Это станет подарком жителям города к празднику, а кроме того, 28 июня в России отмечается День социального предпринимателя.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: чайка  конфликт  недвижимость 



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Комментарии

  • хер11:53, 18.06.2015#

    опять вранье, как на полуразрушившихся стенах можно что-то построить новое(отреставрированное) да ещё и детям - страна рукалицо

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