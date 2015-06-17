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Платить за проезд во Владивостоке будем по-корейски
Специалисты из Республики Корея предлагают внедрить в столице Приморья современную систему оплаты проезда в общественном транспорте
10 июня, глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел рабочую встречу с делегацией сотрудников южнокорейской электронно-транспортной компании «Гидеон Систэк», которую возглавляет ее генеральный директор ЧОЙ Джин Ен, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Во встрече приняли участие первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода, начальник управления транспорта администрации города Олег ДЕМИН, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир и директор муниципального предприятия пассажирских перевозок «ВПОПАТ-1» Андрей ПИЛИПЧУК.
Основной темой встречи стало обсуждение возможностей внедрения во Владивостоке современной системы оплаты проезда в общественном транспорте.
Как пояснили специалисты компании «Гидеон Систэк», в общественном транспорте их страны уже достаточно давно установлены так называемые «кэш-боксы», позволяющие без участия водителя или кондуктора принимать плату за проезд как наличными деньгами, так и при помощи электронной карточки. Однако уже сегодня в Сеуле и других крупных городах Республики Корея подавляющее большинство пассажиров использует безналичную систему оплаты. Выбрать наиболее подходящую для Владивостока систему для ее дальнейшего внедрения предложили сотрудники «Гидеон Систэк», которые занимают в этом направлении ведущую роль в своей стране.
Игорь Пушкарев отметил, что во Владивостоке уже на протяжении ряда лет продолжается объявленная им масштабная реформа общественного транспорта. Одной из ее важных составных частей является как раз переход на систему оплаты проезда, полностью исключающую прием денег водителями и обеспечивающую финансовую прозрачность перевозок, а также объективную статистику количества пассажиров на маршрутах. Поэтому предложение компании «Гидеон Систэк» является актуальным. Однако в настоящее время во Владивостоке, учитывая сложившиеся привычки жителей, в ходе постепенного перехода на электронную оплату проезда, необходимо сохранить и возможность наличного расчета.
В результате активного обсуждения было решено, что после урегулирования всех необходимых юридических, финансовых, технических и таможенных процедур на одном из муниципальных автобусных маршрутов Владивостока начнут в тестовом режиме работать первые «кэш-боксы». Таким образом, транспортная реформа Игоря Пушкарева получает новое развитие.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Такого позорнейшего вида оплаты проезда нет нигде. Стоит перед водителем пластиковое ведро из под корейской краски для бумажных денег и засаленный кусок поролона с дырками для мелочи и как я понимаю, это у них кассовый аппарат. Стыдоба и позорище. Мэр хватит позорить страну и город.