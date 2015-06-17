Бюрократию во Владивостоке послали на три буквы - МФЦ

Владивостокцам, которым необходимо оформить какие-либо важные документы, больше нет нужды бегать по всему городу

Во Владивостоке начала работу единая информационно-справочная служба многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), который работает под брендом «Мои документы», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сейчас в городе действуют уже три муниципальных отделения МФЦ, пользующиеся неизменной популярностью у горожан. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поручил специалистам так выстроить деятельность центров «Мои документы», чтобы люди получали услуги и могли оформить самые разные документы с максимальным удобством.

Первое отделение МФЦ открылось во Владивостоке в начале ноября 2014 года на Верхнепортовой, 76а. А с начала этого года заработали еще два - на проспекте 100-летия и улице Давыдова. При этом отделение МФЦ на Давыдова, 9 является самым крупным в Приморье: здесь прием и выдача документов осуществляются сразу в 44 окнах.

В каждом МФЦ установлена высокая планка организации сервиса: современная аппаратура, подключение к Интернету, электронная очередь, удобные места для ожидания, детский уголок, бесплатная парковка для автомашин. Все операторы МФЦ прошли специальную подготовку, включая психологическую. Каждому обратившемуся в МФЦ должно быть комфортно - именно такие требования у муниципалитета к организации центров. Они обязаны быть лучшими по всем показателям.

«За семь месяцев работы в МФЦ уже обратилось более 60 тысяч человек. И эта цифра будет только расти, так как готовятся к открытию еще два крупных отделения МФЦ: в августе - на Партизанском проспекте, где будет работать 14 окон, а в декабре - на улице Адмирала Невельского с 26 окнами. Кроме того, в начале июля к Дню города начнет работу территориально обособленное структурное подразделение в поселке Трудовое, - сообщил директор МКУ «МФЦ Владивостокского городского округа» Игорь ШКОЛЬНЫЙ. - Таким образом, отделения МФЦ, с общим количеством окон приема и выдачи документов 106, станут работать во всех пяти районах города. Мы очень тщательно подходим к подбору нашего персонала, кроме того еженедельно проводим обучение и повышаем квалификацию сотрудников».

Консультанты МФЦ - это одновременно молодые и опытные специалисты, которые прошли специальное обучение. Они помогут зарегистрироваться в электронной очереди и получить подробную консультацию.

Кстати, для удобства клиентов МФЦ во Владивостоке уже более двух месяцев работает специальный автобусный маршрут №20: он перевозит пассажиров от остановки «Проспект 100-летия Владивостока», рядом с которой расположено одно из отделений МФЦ, до другого отделения (ул. Давыдова, 9) и обратно каждые 35 минут. Дело в том, что в МФЦ на 100-летия, бывает, собирается очередь, тогда как на Давыдова посетителей намного меньше, и услугу там получить можно гораздо быстрее.

Напомним, что ранее прием и выдача различных документов, исходя из их принадлежности к тому или иному ведомству, производились в отделениях многих инстанций: Росреестра, Пенсионного фонда, Соцстраха, в налоговых инспекциях, паспортных столах, ЗАГСах и других органах. Это отнимало у людей много времени, сил и нервов.

Теперь же не нужно обходить десятки инстанций. Достаточно подать заявление в МФЦ и получить необходимый документ в установленный срок. Особенно удобным стало обращение в МФЦ для молодых родителей. Потому что здесь можно сразу получить не только свидетельство о рождении ребенка, но и ИНН, полис ОМС, СНИЛС, встать в очередь в детский сад, оформить сертификат на материнский капитал.

Досье "Золотого Рога": В окнах МФЦ «Мои документы» операторы оказывают 64 вида государственных, региональных и муниципальных услуг. Режим работы МФЦ: вторник, четверг, пятница - с 9 до 20 часов, среда - с 11 до 20 часов, суббота - с 9 до 15 часов. Выходные дни - воскресенье и понедельник. По единому шестиканальному телефону 230-34-84 можно оперативно получить необходимую консультацию или справку. Также появился адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан: info@vlc.mfc-25.ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.