Китайская авиакомпания отложила выполнение рейсов из Пекина во Владивосток

Официальная версия - не хватило времени на организационные вопросы, неофициальная - китайцы не смогли обеспечить минимальную загрузку рейсов

Air China, одна из крупнейших авиакомпаний Китая, отложила начало выполнения регулярных рейсов из Пекина во Владивосток. Официальная версия - не хватило времени на организационные вопросы, неофициальная - китайцы не смогли обеспечить минимальную загрузку рейсов.

Ранее сообщалось, что Air China начнет выполнять давно ожидавшиеся рейсы с 3 июня. Полеты предполагалось осуществлять четыре раза в неделю на самолете Boeing-737.

«Air China уведомила о том, что запуск регулярных рейсов по маршруту «Пекин - Владивосток» откладывается на неопределенный срок. Авиакомпания не успела в срок завершить все требуемые организационные мероприятия. Но официального отказа от выполнения рейсов аэропорт не получал», - сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).

В одной из туристических компаний озвучили другую версию: мол, билеты, предлагавшиеся в диапазоне 15-20 тыс. рублей (туда-обратно), продавались со скрипом, поэтому китайская авиакомпания решила отложить запуск полетов до более благоприятного сезона.

Приход Air China должен был увеличить частоту рейсов на маршруте «Владивосток - Пекин» до 6 раз в неделю. В настоящее время в столицу Китая дважды в неделю летают самолеты авиакомпании «Сибирь» (S7).

Ранее генеральный директор ОАО «МАВ» Игорь ЛУКИШИН заявлял, что аэропорт ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Японии и ряда других стран АТР, а также с российскими авиакомпаниями S7, «Трансаэро», «ЮТэйр», «ИрАэро» и «Якутия» с целью запуска новых маршрутов, увеличения частоты рейсов, использования более вместительных типов воздушных судов.

Так, авиакомпания «Трансаэро» действительно будет использовать A-380 на линии «Владивосток - Москва». Но произойдет это несколько позже, чем планировалось ранее, - в середине 2016 года.

Кроме этого, МАВ активно изучает направление на США и предлагает российским и иностранным авиаперевозчикам организовать прямое воздушное сообщение с Америкой и Европой.

«По нашему опыту, организация рейсов на новых направлениях происходит быстрее на «подготовленном» рынке, то есть при наличии устойчивого трансферного пассажиропотока, спроса на чартерные перевозки и т.д. В настоящий момент авиакомпании не видят достаточного пассажиропотока для организации экономически обоснованного рейса. Поэтому наша задача в данном случае - донести до перевозчиков, что потребность в рейсе действительно существует, и мы этим активно занимаемся», - отметил Игорь Лукишин.

По его словам, интересны для Владивостока и регулярные рейсы в Таиланд.

«Мы постоянно обсуждаем данный вопрос с авиакомпаниями, но на сегодняшний день существует ряд объективных препятствий для открытия регулярного сообщения. Начну с того, что базовый авиаперевозчик в настоящий момент не располагает в аэропорту Владивостока дальнемагистральными типами воздушных судов, которые необходимы для полетов в Таиланд», - говорит Игорь Лукишин.

В настоящее время МАВ ведет переговоры с российскими авиакомпаниями, базирующимися в других регионах и имеющими в своем флоте соответствующие воздушные суда, о базировании во Владивостоке и выполнении регулярных международных рейсов из Владивостока, однако этот вопрос связан со значительными трудностями и на данный момент не решен.

«Мы также постоянно обсуждаем возможность открытия регулярного рейса в Таиланд с иностранными авиакомпаниями, в частности Thai Airways, AirAsiaX. Таиланд для России в принципе является типичным туристическим направлением с выраженным сезонным спросом, пассажиропоток на направлении практически полностью состоит из российских туристов. Об открытии регулярного сообщения авиакомпании обычно принимают решение в том случае, если существенную долю загрузки составляют пассажиры деловой категории, то есть следующие по маршруту с целями, отличными от туристических. До настоящего времени авиакомпании, исследуя вопрос открытия регулярного сообщения между Владивостоком и Таиландом, приходили к выводу, что пассажирская загрузка из Владивостока в Таиланд имеет преимущественно чартерный, односторонний характер. Несмотря на обозначенные сложности, ОАО «МАВ» продолжает поиск партнера, готового к организации регулярных рейсов в Таиланд. В настоящее время этот вопрос обсуждается с рядом российских и тайских перевозчиков», - пояснил глава МАВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.