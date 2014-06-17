Главная путина для дальневосточных рыбопромышленников завершилась

Завершилась главная для дальневосточных рыбопромышленников Охотоморская минтаевая путина. Еще не подвел итоги этой экспедиции Приморский рыбохозяйственный совет, но каждое из предприятий уже знает свои результаты. Какие они у ОАО «Находкинская БАМР»? Есть ли отличительные особенности нынешнего сезона? Об этом «Золотому Рогу» рассказал заместитель генерального директора по управлению флотом ОАО «НБАМР» Сергей ЮРТАЕВ.

- Сергей Георгиевич, в каких подзонах работали суда базы и сколько в нынешнем году было выставлено флота?

- Работали в Петропавловско-Командорской, Северо-Курильской и Охотоморскойподзонах. Четыре траулера подошли в район добычи с самого начала экспедиции, то есть с 4 января, через две недели на промысел подошли еще два, и в начале февраля прибыли остальные четыре судна. Лимиты на добычу минтая, выделенные предприятию, выбраны полностью. Гидрологическая обстановка на протяжении всей путины была тяжелой. Особенно в Петропавловско-Командорской и Северо-Курильскойподзонах, где практически все время бушевали сильные шторма. Нередко приходилось уводить флот к берегу в укрытия, чтобы избежать аварий. По причине штормовой погоды наши суда потеряли примерно 30 суток промыслового времени, в совокупности простояли без работы четыре дня, за которые могли бы взять 3 тыс. тонн рыбы. Наука и рыбаки отмечают, что климатические условия в Охотоморье с каждым годом становятся жестче и суровее, изменения в климате происходят однозначно.

При этом промысловая обстановка, наоборот, на протяжении всей экспедиции держалась неплохой, шел в основном крупный половозрелый минтай. Поэтому экипажам была поставлена задача выискивать большие скопления с хорошей рыбой, чтобы выпускать продукцию высокого качества. Сегодня к ней особенно жесткие требования.

- Как оцениваете подготовку предприятия к экспедиции?

- Хорошо. Предварительно с капитанами судов детально проработали вопросы по эффективному использованию промыслового вооружения, провели соответствующую учебу и инструктажи со специалистами технологических линий. Результат таких действий очевиден. За экспедицию добыли почти 54 тыс. тонн минтая в Охотском и 6,3 тыс. тонн в Беринговом морях. Это хороший результат. Выпустили 10,4 тыс. тонн филе, 3 тыс. тонн фарша, 7,7 тыс. обезглавленного минтая, 2,4 тысячи тонн икры экспортного исполнения и 841 тонну молок. В совокупности - 24,3 тыс. тонн пищевой продукции. Также изготовили 4 тыс. тонн технической продукции, из них 3,9 тыс. тонн рыбной муки и 23 тонны жира.

Поставленные задачи по Охотоморской минтаевой экспедиции выполнили на «хорошо».

Часть филе - примерно 200 тонн - отправим на внутренний потребительский рынок. И все же большую часть этой продукции глубокой переработки по-прежнему будем вынуждены поставить в европейские страны, которые на протяжении многих лет являются нашим основным рынком сбыта. Те объемы минтаевого филе, что выпускает БАМР, внутренний рынок просто не в состоянии съесть. И прежде всего, из-за его высокой цены. Наравне с этим пытаемся осваивать корейский рынок сбыта.

Филе - продукт не только валютоемкий для любого рыбопромышленного предприятия, но и практичный для населения. В прошлом году мы работали в зоне Японии на промысле лемонемы и выпустили пробную партию фарша и филе из этой рыбы. Продукция разошлась, что называется, «на ура». А когда в находкинском экспериментальном центре качества сделали презентацию, и наши кулинары приготовили из фарша и филе лемонемы различные блюда, дегустаторы были просто в восторге, в том числе иностранные партнеры. Поэтому после изучения конъюнктуры рынка к осени нынешнего года попробуем сделать филе из рыб других пород.

- Сегодня уже, наверное, нет браконьерства в таких масштабах в Охотском море со стороны иностранного флота, как это было 10-15 лет назад?

- Его нет совсем. Весь иностранный флот из Охотоморья давно убрали. Остались только суда некоторых смешанных корейских компаний, да несколько траулеров находятся в Беринговом море, которые работают по межправительственным соглашениям.

- В нынешнем году ни одно бамровское судно не вернулось из минтаевой путины к родным берегам. Почему?

- Экспедицию завершили раньше обычного, потому что апрель считается периодом межсезонья. В это время Берингово море пока закрыто для промысла, а в зону Японии еще не подошла лемонема. Поэтому сразу после рыбалки, не заходя в Находку, весь флот поэтапно отправился на ремонт в Китай.

На судах будут сделаны межрейсовое техническое обслуживание, капитальный и межрейсовый ремонты. Сроки выполнения, качество и цена этих работ на китайских СРЗ нас вполне устраивают. В России такие услуги дороже, ремонты выполняются дольше, а качество оставляет желать лучшего. К разгару лета флот должен быть в полной «боеготовности», чтобы выйти на добычу камбалы, кальмара, а затем и на приемку лосося. Ближе к осени снова перейдем в зону Японии на добычу лемонемы.

- Чем подтверждается высокое качество продукции предприятия?

- В прошлом году Находкинская БАМР получила сертификат Морского попечительского совета (MSC), который является признанным знаком для рыбопродукции, добытой на экологически устойчивом промысле. Он выдается рыбопромышленным предприятиям разных государств и показывает, что компания или группа компаний ведет управляемое изъятие биоресурсов, которое не приводит к ущербу запасов.

MSC-сертификат подтверждается ежегодно. Этот документ позволяет конечным покупателям, розничным сетям и переработчикам определить, как производитель придерживается экологических принципов вылова биоресурсов, внедряет надлежащие методы управления и сводит к минимуму отрицательное воздействие промысла на окружающую среду. Также с его помощью можно проследить правильность нанесения маркировки на таре и продвижение продукции на каждом этапе реализации.

Записал Владимир ПАНТЮХОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.