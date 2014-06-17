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НБАМР сократила долю поставок на внутренний рынок до 28%
Акционеры ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2013 года из расчета 53 рубля 22 копейки на одну обыкновенную и 142 рубля на одну привилегированную акции номиналом 45 рублей. Всего на выплату дивидендов будет направлено 318 млн 998,348 тыс. рублей (90% от чистой прибыли), что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.
Досье "Золотого Рога"
ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока. Основные объекты промысла - минтай, сельдь, кальмар, лемонема. ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва) принадлежит 80,78% акций. 75% акций ЗАО принадлежит супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.
В совет директоров, состоящий из 7 человек, переизбраны 5 человек: брат бывшего губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, гендиректор ОАО «НБАМР» Олег ДАРЬКИН, заместитель гендиректора ОАО «НБАМР» по общим вопросам, бывший вице-губернатор Приморского края Андрей НОРИН, помощник гендиректора ОАО «НБАМР» по корпоративным вопросам, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей ПЕРЕДРИЙ (еще один бывший вице-губернатор) и директор «Nakhodkaseafoods.r.o.» Валерий МАРЧЕНКО.
Вместо директора чешской «KDV CZ s.r.o.» Александра МАЛЯРЕНКО (также один из соратников Сергея Дарькнина. - Прим. авт.) и завкафедрой финансовой стратегии МГУ им. Ломоносова Владимира КВИНТА в совет директоров избраны бывший директор ОАО «Славянский судоремонтный завод» по экономике и финансам Андрей БЕЛЕЦКИЙ и Сергей ЛИСЕЦКИЙ.
Гендиректор ОАО «НБАМР» Олег Дарькин в обращении к акционерам отметил, что минувший год для компании был непростым, и пообещал, что в текущем году одним из приоритетов станет операционная эффективность.
«2013 год стал одним из ключевых этапов на пути реализации стратегии НБАМР. Для нас год был непростым: были приняты и реализованы последовательные решения по оптимизации бизнес-процессов основного вида деятельности, что позволило списать пять единиц физически и морально устаревших траулеров типа «Атлантик». При этом план по вылову и производству продукции был успешно выполнен. Данный шаг позволит в долгосрочной перспективе реализовать в полной мере мероприятия по оптимизации издержек и перейти к инновационному развитию за счет строительства новых, более экономичных, траулеров. Одним из приоритетов в 2014 году станет операционная эффективность. Успешная реализация этой задачи позволит в дальнейшем войти в фазу экстенсивного роста с его капитализацией как в интересах компании, так и в интересах акционеров. Компания в будущем намерена повысить достигнутые показатели эффективности при значительном росте капитализации в долгосрочной перспективе. Для реализации данной цели мы планомерно будем заниматься вопросами обновления флота и сохранением команды, эффективно эксплуатирующей флот. Это общеотраслевые проблемы, вызывающие особую обеспокоенность сегодня», - сказал гендиректор.
Олег Дарькин также отметил, что поставленные задачи потребуют решения вопросов ресурсного обеспечения.
В отчетном году НБАМР выловила 165,2 тыс. тонн, что ниже объема вылова 2012 года на 2,7%. Компания объясняет недобор снижением общего допустимого улова (соответственно, и величины квот) по основному объекту промысла (минтаю) в традиционных для НБАМР районах. Всего за НБАМР на 2014 год закреплено 194,077 тыс. тонн квот на вылов различных объектов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.
НБАМР сохраняет лидирующие позиции по вылову кальмара и лемонемы как в Приморье, так и в России. Причем доля вылова лемонемы среди рыбодобывающих предприятий Приморья увеличилась с 91% в 2012 году до 97% в отчетном году.
Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции, по данным компании, в 2013 году составила 28% против 34% в 2012 году. Сократились и выплаты с 1 рубля реализованной продукции налогов и других обязательных платежей - 13,9 рубля в 2013 году против 17 рублей в 2012 году.
«К сожалению, неблагоприятная конъюнктура рынка и возросшие расходы на эксплуатацию флота не позволили достичь рентабельности прошлого года и плановых значений: финансовые показатели компании показали отрицательную динамику. Несмотря на незначительное падение выручки (-3,1%) себестоимость продаж выросла на 8%, коммерческие расходы выросли на 37%. Это привело к значительному снижению уровня рентабельности», - отмечает Олег Дарькин.
Отметим, что в 2013 году НБАМР списала пять физически и морально устаревших траулеров типа «Атлантик».
В 2014 году, согласно плану расстановки флота, компания рассчитывает отработать на промысле 2 668 судосуток, что составляет 80% уровня 2013 года, и освоить 159,738 тыс. тонн промысловых объектов, что составляет 82,3% от уровня квот. Кроме того, генеральным планом предусмотрена работа судов ОАО «НБАМР» на приеме-переработке рыбы-сырца лососевых пород в период прохождения лососевой путины 2014 года в районе Западной Камчатки (5,040 тыс. тонн).
Предполагается, что при росте выручки от основной деятельности на 1%, себестоимость продаж сократится на 21%. Столь значительное сокращение затрат связано со списанием шести среднетоннажных траулеров, что скажется на снижении величины условно постоянных затрат.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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