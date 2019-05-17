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Международный автосалон стартовал во Владивостоке

17 Мая 2019, 18:36 | Приморье

В выходные гостей и жителей города ждет яркий автопраздник

 

Владивостокский международный автосалон VIAS-2019 стартовал на «Приморском кольце». В течение трех дней – с 17 по 19 мая приморцы смогут увидеть новинки автомобильной индустрии, оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобильной техники, в том числе и тяжелой, дрифт-шоу, пройти тест-драйвы, а также поучаствовать в развлечениях для всей семьи. Организаторы позиционируют автосалон, как место для автопрофессионалов и автолюбителей, сообщает деловая газета "Золотой Рог". 

Сегодня, в пятницу на VIAS провели деловые встречи, подписания договоров, семинары, а в субботу и воскресенье на автосалон приглашают всех жителей и гостей Приморья. Вход на мероприятие свободный.

В уличной экспозиции автосалона представлены новинки грузовой техники, в том числе собранной в Приморском крае. Притягивает внимание гостей VIAS и выставка stance-car – заниженных автомобилей. Пожалуй, самый частый вопрос, который слышат владельцы этих авто – «Как вы на них передвигаетесь по нашим дорогам?»

Самая дорогая и, вместе с тем, самая популярная у гостей автосалона экспозиция – выставка эксклюзивных автомобилей всемирно известных марок Ламборгини, Феррари, Тесла. Такие автомобили – коллекционная редкость и их нечасто встретишь на улицах Владивостока. В нашем регионе они представлены в единичном экземпляре, а их цена исчисляется десятками миллионов. В субботу к экспозиции эксклюзивных авто присоединится боевой болид Формулы 3 – на таком начинали свою гоночную карьеру Михаэль ШУМАХЕР и Льюис ХЭМИЛТОН.

В субботу 18 мая в 16.00 гости VIAS станут свидетелями установления нового мирового рекорда. «Человек-гора» Иван САВКИН продемонстрирует на автосалоне свои способности, протянув грузовик массой 19600 кг. без использования лестницы. Также в течение выходных на «Приморском кольце» можно будет посмотреть дрифт-шоу и прокатиться на дрифт-такси в парном заезде.

Автор фото: Максим БАЗИЛЕВСКИЙ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: автомобили  владивосток  Примринг  автосалон  приморье 



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