Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Международный автосалон стартовал во Владивостоке
В выходные гостей и жителей города ждет яркий автопраздник
Владивостокский международный автосалон VIAS-2019 стартовал на «Приморском кольце». В течение трех дней – с 17 по 19 мая приморцы смогут увидеть новинки автомобильной индустрии, оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобильной техники, в том числе и тяжелой, дрифт-шоу, пройти тест-драйвы, а также поучаствовать в развлечениях для всей семьи. Организаторы позиционируют автосалон, как место для автопрофессионалов и автолюбителей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Сегодня, в пятницу на VIAS провели деловые встречи, подписания договоров, семинары, а в субботу и воскресенье на автосалон приглашают всех жителей и гостей Приморья. Вход на мероприятие свободный.
В уличной экспозиции автосалона представлены новинки грузовой техники, в том числе собранной в Приморском крае. Притягивает внимание гостей VIAS и выставка stance-car – заниженных автомобилей. Пожалуй, самый частый вопрос, который слышат владельцы этих авто – «Как вы на них передвигаетесь по нашим дорогам?»
Самая дорогая и, вместе с тем, самая популярная у гостей автосалона экспозиция – выставка эксклюзивных автомобилей всемирно известных марок Ламборгини, Феррари, Тесла. Такие автомобили – коллекционная редкость и их нечасто встретишь на улицах Владивостока. В нашем регионе они представлены в единичном экземпляре, а их цена исчисляется десятками миллионов. В субботу к экспозиции эксклюзивных авто присоединится боевой болид Формулы 3 – на таком начинали свою гоночную карьеру Михаэль ШУМАХЕР и Льюис ХЭМИЛТОН.
В субботу 18 мая в 16.00 гости VIAS станут свидетелями установления нового мирового рекорда. «Человек-гора» Иван САВКИН продемонстрирует на автосалоне свои способности, протянув грузовик массой 19600 кг. без использования лестницы. Также в течение выходных на «Приморском кольце» можно будет посмотреть дрифт-шоу и прокатиться на дрифт-такси в парном заезде.
Автор фото: Максим БАЗИЛЕВСКИЙ.
Новости тематики
- Международный автосалон стартовал во Владивостоке
- Правый руль опять подвергся поборам
- Приморские "мазды" поедут на запад своим ходом
- Авиарейс из Владивостока в Токио будет ежедневным
- Уссурийск унизил Владивосток
- Новый автомобиль за старый
- Порты Приморья теряют уголь
- Взять власти "на слабо" у извозчиков не получилось
- Во Владивостоке начал работу сервисный центр по обслуживанию грузовой техники
- Автомобилистам Владивостока советуют выбирать самую вонючую "незамерзайку"
Новости раздела
- Международный автосалон стартовал во Владивостоке
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- Приморье хочет стать центром притяжения
- Китайцы осваиваются на "Звезде"
- Журналист "Золотого Рога" занял первое место в региональном этапе конкурса "Ростелекома"
- Эквайринг рознице не помощник
- Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
- Градообразующее предприятие в Приморье готовят к продаже
- В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
- Владивостокские "Хаятты" перейдут к новому владельцу уже в июне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Кураторы Дальнего Востока полностью провалили программу развития региона
- У многодетных семей в Приморье могут забрать землю
- Раб Сулеев
- Мошенники запустили новую схему обирания граждан
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта