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Эквайринг рознице не помощник
Проблема высоких процентов российского эквайринга уже вышла на уровень президента РФ, который назвал их «квазиналогом». В марте Банком России была предпринята попытка организовать обсуждение подходов к снижению эквайринговых комиссий всеми заинтересованными сторонами: банками, платежными системами, торговыми ассоциациями, а также министерствами и ведомствами. Однако, соглашение так и не было подписано.
«В позу» встали представители ритейла, отказавшись поставить свои подписи на документе. В предложенном варианте, по их мнению, основной спектр товаров и услуг, требующий снижения эквайринга, был проигнорирован.
«Если рассматривать эквайринг в качестве банковского бизнеса, то мы должны понимать: чем больше сеть покрытия терминалов банком, тем больше карт в этих терминалах используется. Соответственно, тем выгоднее это для самого банка. Но, таких кредитно-финансовых организаций в России немного», - говорит председатель правления банка «Финам» Андрей ШУЛЬГА.
Сегодня безусловным лидером на рынке является Сбербанк, пост-терминалы которого установлены по всей России. Именно для таких организаций эквайринг - очень хороший бизнес. Для всех остальных он носит условный характер рентабельности.
«Если удастся достигнуть договоренности по снижению тарифов эквайринга, потребителю легче не станет, в этом я убежден. Например, на цене того же хлеба это не отразиться. Наоборот, продукты первой необходимости могут и подорожать. Нужно понимать, что ключевую роль себестоимости определённых товаров играет не бизнес, не эквайринг, а само государство. Необходимо договариваться с государством о снижении налоговой нагрузки. А если поднимать только вопрос о снижении тарифов по эквайрингу, к конструктивному решению этого вопроса такие шаги не приведут», - продолжает Шульга.
Представители крупного ритейла Владивостока и местного банковского сектора от комментариев отказались.
«Выручка у нас очень маленькая. Проценты по эквайрингу для нас представляют реальную проблему. Особенно это касается продажи сигарет, на которых установлена МРЦ (максимальная розничная цена), - говорит администратор магазина «Продукты» Валентина ТЯГОВА. - Тариф определенный для таких небольших магазинов, как наш - 3%. Плюс, отсутствие возможности «накрутить» собственный процент на те же сигареты, которые мы не можем не продавать, ставит нас в условия, при которых маржинальность просто нулевая. Чем больше оборот у ритейла, тем более лояльная политика к нему у банков. Крупным торговым сетям жаловаться не на что, я уверена. А вот таким, как мы, приходится выживать в далеко не простых условиях».
«Вижу, во многих мелких торговых точках на кассе объявление «сигареты - только за наличный расчет». Сами мы такие вещи себе позволить не можем, в силу ряда причин, но я легко понимаю коллег. Продавать продукты с МРЦ по картам не только не выгодно, иногда даже себе в минус. Если МРЦ отменить нельзя, мы за то, чтобы тарифы по эквайрингу снижались. Иначе малому бизнесу выживать будет еще труднее», - считает управляющая придомовым магазином «Сфера» Анна КАЦЫХ.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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