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Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
Акция «+300» стартовала во всех регионах присутствия Дальневосточного банка с 6 мая 2019 года
Для участия в акции необходимо оформить банковскую карту МИР «Семейная команда» Премиальная от Дальневосточного банка. Приветственные 300 баллов будут начислены на бонусный счет оформленной карты.
Держатели предоплаченных карт МИР «Семейная команда» также получат 300 баллов в подарок по акции «+300», заменив свою карту на премиальную в любом офисе Дальневосточного банка.
Карта МИР «Семейная команда» Премиальная позволяет копить бонусные баллы, которые можно потратить на оплату до 100% топлива и прочих товаров и услуг в розничной сети автозаправочных станций под брендами «Роснефть» по курсу 1 балл = 1 рубль.
Рассчитываясь премиальной картой, можно возвращать баллами на свой бонусный счет до 10%* от суммы потраченных средств на АЗС «Роснефть» и ТНК. Максимальную выгоду получать легко: совершайте с премиальной картой «Семейная команда» ежедневные покупки в магазинах и супермаркетах, в интернете,- везде, где принимается карта Мир, и получайте дополнительные баллы от каждой покупки.
«На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Дальневосточный банк является партнером программы лояльности «Семейная команда». На сегодняшний день количество эмитированных Дальневосточным банком карт «Семейная команда» превысило 850 тысяч. За последние два года, основываясь на значительном опыте выпуска и обслуживания пластиковых карт, мы совершили количественный и качественный скачок в развитии этого направления. Акция «+300» нацелена на дальнейшее расширение программы лояльности «Семейная команда» и помогает предоставить пользователям все ее преимущества»,- подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК.
Срок проведения акции с 06.05.2019 по 30.06.2019. Стоимость первого года обслуживания карты МИР «Семейная команда» Премиальная – 999 руб.
С подробной информацией об условиях акции «+300», ее организаторе, правилах проведения, сроках, подарках и порядке их получения, а также с Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или телефону контакт- центра программы лояльности «Семейная команда» 8 800 555-37-23.
ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №843. На правах рекламы.
*10% определены из следующего расчета: 10,2 балла за каждые 200 руб. оплаты топлива картой в сети АЗК/АЗС «Роснефть» в случае совершения операций по оплате товаров и услуг вне сети АЗК/АЗС «Роснефть» по карте в предыдущем месяце в размере от 50 000 руб. (т.е. около 5%); 0,5 балла за каждый полный 1 л. оплаченного топлива (т.е. около 1,15% из расчета средней стоимости 1 литра топлива в Приморском крае - 43,3 руб.); 1 балл за каждые 20 руб. оплаты товаров из магазина/кафе на АЗС/АЗК «Роснефть» и ТНК (т.е. около 5%).
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