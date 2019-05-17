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Китайцы осваиваются на "Звезде"
Китайская China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) выполнит работы по расширению преддоковой площадки верфи «Звезда» (Большой Камень) за 2,788 млрд рублей
Китайский концерн в лице московского филиала АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» получил подряд от ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК, оператор верфи) в рамках закупки у единственного поставщика.
Компании предстоит к июлю 2020 года расширить преддоковую площадку верфи.
CCCC уже сотрудничает со «Звездой» - выигрывала тендеры на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов, а также на поставку кранов (19,8 млрд рублей) и дноуглубительные работы (15,3 млрд рублей).
ССК «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и Газпромбанка. В продуктовую линейку верфи войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.
Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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