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Градообразующее предприятие в Приморье готовят к продаже
Китайцев в знаковой для Приморья отрасли не будет
Вслед за «проклятьем Хаяттов» власти Приморья пытаются решить с наименьшими потерями другую хроническую проблему - спасение градообразующего предприятия «Лермонтовский ГОК» (пос. Светлогорье, производитель вольфрамового концентрата). По сведениям газеты «Золотой Рог», вхождением в вольфрамовую отрасль Приморья интересовались в соседнем Китае, в частности, называлась Xiamen Tungsten (ведущий производитель вольфрама в Китае и один из крупнейших в мире). Однако на данном этапе вопрос уже так не стоит - приморские недра будут осваивать подмосковные инвесторы.
По словам губернатора Олега КОЖЕМЯКО, для стабилизации ситуации на комбинате в 2019 году администрация края организует работу по продаже КГУП «Примтеплоэнерго» принадлежащих ему 100% капитала ООО «Лермонтовский ГОК» и имущественного комплекса обогатительной фабрики в пос. Светлогорье.
Досье "Золотого Рога"
Лермонтовский ГОК испытывает проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года. Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. Через год имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго». В октябре 2016 года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплаты, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из краевого бюджета, ГОК возобновил добычу, а в ноябре запустил основное производство.
Не на чем работать
Прошлый год стал достаточно успешным для «Лермонтовского ГОКа» - предприятие увеличило выпуск продукции в 4,7 раза по сравнению с 2017 годом, до 375 тонн. Общая стоимость произведенного концентрата составила 528 млн рублей, что в 5,4 раза превышает показатель 2017 года. Увеличить объемы добычи и выпускаемой продукции позволила проведенная в 2018 году модернизация предприятия. Из краевого бюджета ГОКу было выделено 250 млн рублей.
Но главную проблему комбината – истощение ресурсной базы – никто не отменял. У действующего инвестора комбината - ООО «Русский вольфрам» (Смоленск) – заканчивается лицензионный срок на разработку Лермонтовского вольфрамового месторождения с содержанием вольфрама в руде около 6%.
«На градообразующем предприятии пос. Светлогорье ООО «Лермонтовский ГОК» сохраняется тяжелое социально-экономическое положение, связанное с выработкой минерально-сырьевой базы», - заявил губернатор Олег Кожемяко, выступая в апреле на заседании Законодательного собрания Приморья с отчетом о деятельности администрации региона в 2018 году.
Да придут москвичи!
Спасти ситуацию может приход нового инвестора, и таковой уже найден – еще 19 января 2018 года администрация Приморского края и АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) заключили соглашение «О сотрудничестве в области реализации проектов по созданию горно-
обогатительных и перерабатывающих производств в Приморском крае».
Стороны, в частности, договорились о реализации проектов по обеспечению стабильной работы «Лермонтовского ГОКа», организации производства и строительству горно-обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, проведению геологоразведочных работ и строительству в крае завода по выпуску ферровольфрама.
Досье "Золотого Рога"
АО «Компания «Вольфрам» зарегистрировано в 1997 году, занимается добычей, переработкой и продажей металлов - вольфрама, молибдена, рения, кобальта. Сегодня Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) владеет 19,99% уставного капитала компании, остальные акции принадлежат физлицам, в том числе президенту компании Михаилу Ильичу ГОРБАЧЕВУ. АО «Компания «Вольфрам» владеет добычными и производственными активами на Дальнем Востоке, Кавказе и в Брянской области.
«Ваша продукция для нас – основной источник работы заводов в Нальчике и Брянской области. На базе предприятия в Светлогорье мы готовы организовывать более глубокую переработку, что позволит создать дополнительно до 60 рабочих мест», – отметил г-н Горбачев на встрече с трудовым коллективом комбината в октябре прошлого года.
Общий объем вложений в проект по созданию горно-обогатительных производств в регионе инвестор оценивал не менее чем в 1,5 млрд рублей. Проекты предполагалось реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья. При этом администрация Приморья обязалась оказывать содействие в предоставлении участков недр местного значения в пользование инвестору.
Поддержка по всем фронтам
По словам г-на Кожемяко, администрация Приморья уже помогла АО «Приморский горно-обогатительный комбинат» в решении вопроса о приостановке действия лицензии на месторождение «Скрытое» на период разработки нового детального проекта освоения этого уникального месторождения с проведением изыскательских работ. Соглашение о создании «Малиновского ГОКа» на месторождении «Скрытое» в свое время подписывал врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. Предполагалось, что финансирование проекта составит около 8 млрд рублей, при этом «Приморский ГОК» и компания-инвестор будут участвовать в нем на паритетных началах.
Кроме того, власти региона планируют продолжить работу по отмене 10%-ной экспортной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты, с учетом действия которой заложены плановые (прогнозные) убытки в 2018-2020 гг. вольфрамодобывающих предприятий региона. Все дело в том, что до сих пор не разрешен конфликт между российскими вольфрамовыми ГОКами и производителями металлического вольфрама по вопросу экспорта вольфрамового сырья. АО «Гидрометаллург» (Нальчик) отстаивало позицию необходимости ограничения экспорта, ссылаясь на значительное падение собственной загрузки по причине отмены экспортной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты. Лермонтовский ГОК и Горно-металлургический профсоюз России, с другой стороны, говорят о важности сохранения для экспорта нулевой ставки как ключевого фактора жизнеспособности отрасли.
«Ведется работа по выделению дополнительного финансирования из бюджета края на предоставление субсидии из краевого бюджета энергоемким предприятиям горнодобывающей промышленности на финансовое обеспечение затрат на оплату электроэнергии. Администрацией края планируется поэтапная работа с федеральными профильными ведомствами по понижению или введению дифференцированной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. Данное решение будет способствовать созданию благоприятных экономических условий для реализации программы технического перевооружения горнодобывающих организаций, сохранит рабочие места на градообразующих предприятиях», - отмечал губернатор Приморья в недавнем отчете.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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