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Жилье все-таки дорожает

17 Мая 2018, 16:38 | Приморье

Покупать новую квартиру ради спасения личных средств - сегодня очень сомнительно

 

Эксперты рынка недвижимости склонны к жонглированию прогнозами, за которым реальная картина происходящего растворяется в частоколе цен с плюсами и минусами. Одни утверждают, что жилье будет дорожать, другие – что будет дешеветь. Третьи считают, что рынок стагнирует, и цены какое-то время останутся стабильны. В этой мутной воде прогнозов легко заморочить любых самых умных клиентов фирм недвижимости – одних, чтобы убедить в необходимости срочно продать квартиру, других – чтобы срочно купить. При этом упускается суть – сегодняшний рубль и вчерашний – это большая разница. И, если взглянуть на эту разницу, то выяснится, что «доступность российского жилья» в последние пять лет стремительно росла.

Сайт www.statbureau.org отмечает, что уровень инфляции в РФ к апрелю 2018 года за 60 месяцев или 5 предыдущих лет составил 43,08%. По другим данным он был около 44,5%. Но на эту погрешность можно закрыть глаза. Важно другое. Надо полагать, что цены на квадратный метр жилья на рынке должны были как-то компенсировать рост инфляции и связанные с ним потери. 

Если в 1 квартале 2013 года средняя рыночная цена одного квадратного метра новостроя для Приморья Минстроем РФ была установлена на уровне 44 750 рублей, то на 1 января 2018 года она составила уже 50 101 рубль. То есть, рост цены квадратного метра за пять лет составил около 12%. Таким образом, рост цены на новое жилье не поспевал за ростом инфляции, проигрывая темпы в 3,6 раза! То есть, рынок в реальных ценах быстро дешевел, хотя номинально цены на жилье тоже росли, но проигрывая соревнование с инфляцией.

Можно говорить, что за эти годы резко упал платежеспособный спрос приморцев. Действительно, он упал, но не по сравнению с квадратом нового жилья. Ведь Росстат показывает, что за эти же пять лет средняя зарплата приморца увеличилась примерно на 33%. То есть рост зарплаты за это же время опередил рост рыночной цены квадрата Минстроя РФ в 2,75 раза.

Вероятно, рост номинальной зарплаты компенсировал потери приморцев от инфляции в более актуальных для них сегментах потребления.

Говорить о том, что рынок жилья очнется, и цены на нем резко взлетят, сегодня не приходится.

Сайт subscribe.ru констатирует, что цены на новое жилье в РФ растут в рублях уже несколько кварталов подряд. В первом квартале этого года квадратный метр на первичном рынке жилья РФ стал дороже почти на 4,5%, чем год назад. Средняя цена поднялась с 56,3 тыс. рублей до 58,8 тыс.

Однако и 20,4% роста цены среднего квадрата, в сравнении с 43-44% инфляции – это реальный проигрыш стоимости жилья, то есть, на лицо – его удешевление.

Рынок вторичного жилья пытается бороться с инфляцией, и эксперты прогнозируют ему рост цен на 7-10% в этом году, при том, что за пять лет квадратный метр вторички упал в цене по РФ на 4,2%. Только в Москве в прошлом году его падение составило 7,3%. Потеря Приморьем 0,5%, можно считать была незначительной. Но это, замечу, были потери в номинальных ценах. С учетом инфляции проигрыш продавцов жилья при сделках был явно выше.

Пожалуй, многие до сих пор ошибочно полагают, что в России существуют повальный дефицит жилья и ажиотажный спрос. В некоторых случаях с этим можно согласиться. Да, они иногда проявляются, но в очень специфических условиях.

Например, когда компания «Восточный луч» предложила во Владивостоке квартиры в новострое в рамках программы «Жилье для российской семьи» по 35 тыс. рублей за квадрат, а средняя цена по городу составляла уже около 70 тыс. рублей, то этот факт вызвал небольшой потребительский бум, и квартиры в многоподъездном 10-этажном доме были просто сметены. В какой-то степени для покупателей это был счастливый случай – они даже проглотили, что район отдаленный, в нем пока нет социалки, с транспортом и дорогами – проблемы.

А вот подобный демпинговый эксперимент с новым жильем в Снеговой пади «Д» оказался неудачным.

Тем не менее, сигнал рынку понятен: потребитель, который не считался с ценами на жилье, прошел, остался тот, который размышляет на тему – как бы купить квартиру повыгоднее, а то и просто получить на халяву по какой-нибудь целевой государственной программе.

Сегодня есть ликование по поводу того, что возможности покупателей резко подняла ипотека. Руководитель «Дом.РФ» (бывшее АИЖК) Александр ПЛУТНИК тоже, как и риэлторы, намекает потенциальным покупателям, что ипотечная ставка на рынке кредитов падает, и именно сейчас - самое время покупать жилье. Если пять лет назад средняя ставка ипотечного кредита в РФ была 12,94%, а к 1 апреля прошлого года – 11,69%, то к началу апреля этого года она составила 9,65%. Начала работать по стране льготная ипотека под 6%.

Кстати, некоторые владивостокские застройщики имеют с банками договоры о кредитовании покупателей в их домах уже по 7-7,5%. А ведь есть примеры и социальной ипотеки, когда часть ставки погашается покупателю региональным бюджетом. Таким образом, на Сахалине уже пробуют работать с нулевой ипотечной ставкой.

Но смотря на реальное повышение доступности жилья, общий спрос на него сегодня и в Приморье, и по стране - довольно умеренный, и надеяться, что квартиры в каждом быстро построенном новом доме будут уходить влет, это наивно. Предложение продолжает расти, а рынок – затовариваться. Что, в конечном счете, будет играть в пользу покупателя. Сегодня рынок жилья – его рынок, он диктует условия. В крайнем случае, у него сегодня есть выбор. И, если он сегодня не может купить себе какую-то понравившуюся ему квартиру, то он может немножко подождать, когда запущенный печатный станок в борьбе с инфляцией нарисует ему сумму, которой ему сегодня не хватает для желанной покупки.

Стоит к этому заметить, что покупать новое жилье с целью противоборства с инфляцией и ради спасения личных средств - сегодня очень сомнительно. Но купить квартиру для личного счастья – это вне времени, каким бы оно ни было сложным.

Кстати, вопреки отдельным сообщениям, что лед тронулся – и цены полезли вверх, есть и другие. Оказывается, в московских высотках цена квадрата падает, и уровень некоторых из них опустился уже до «комфорт-класса», и есть предложения дешевле, чем в ряде «престижных» новостроев Владивостока.

Руководитель Минстроя РФ успокаивает людей, что никакого роста или падения цен на новое жилье в связи с отменой долевого строительства в стране не будет. И в это верится, поскольку любое неосторожное повышение может угробить надежды на рост спроса продукции строительного рынка, а строители сегодня и так маются без работы.

На фото: Покупателям сегодня явно не до смеха.

Фото из архива.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: жилье  цены  недвижимость 






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