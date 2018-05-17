Профессия рыбака теряет популярность

Парадокс на рыбодобывающем флоте: кадры есть, но... кадров нет

Дефицит кадров среди профильных морских специалистов становится с каждым годом все острее. В последнее время часто встречаются объявления «срочно требуются на суда», и при этом все больше рыбаков не могут найти место работы. Секрет такого противоречия Деловой газете «Золотой Рог» раскрыли руководители приморских компаний.

Кадры решают все – эту избитую фразу знают все, но в случае с рыбной отраслью переоценить ее значение трудно. Руководители рыбодобывающих предприятий согласятся с тем, что кадровая проблема сегодня важнее многих других.

Несмотря на значимость вопросов по прибрежному рыболовству, старению флота, тарифной политике РЖД, и прочих вопросов, проблема дефицита кадров и их низкой квалификации наибольшим образом влияет на ежедневную жизнь предприятия и ставит под сомнение возможность развития отрасли в целом.

Вузы не так учат

«Дефицит кадров на рыбном флоте обостряется год от года. Это связано с парадоксальной ситуацией, которая присутствует в рыбопромышленной отрасли уже не первый год. С одной стороны, на рынке вакансий объявлений о готовности устроиться в море – пруд пруди. С другой стороны - рыбопромышленников интересуют исключительно высококвалифицированные кадры, которые на рынке труда практически отсутствуют», - говорит коммерческий директор ОАО «Дальрыба» Константин КОДОЛЕВ.

Данную ситуацию рыбаки связывают с тем, что в 1990-е и 2000-е годы обучение в нашей стране было, мягко говоря, подорвано. Уровень учебных заведений, выпускающих специалистов, упал так сильно, что выходя из вузов, дипломированные специалисты имеют недостаточно высокую квалификацию и слабое представление о том, как нужно работать в море.

«Приходится выбирать из того что есть, и доучивать такие «кадры» самостоятельно. Но, хочу подчеркнуть: если говорить о мотивации в контексте зарплаты, за хорошего специалиста рыбопромышленники готовы давать любые деньги», - пояснил Константин Кодолев.

«Сарафанное радио» работает

Особенно актуальна кадровая проблема у крупных рыболовных компаний. Небольшие экипажи - по 20-30 человек, практически всегда имеют возможность сформировать команду для работы в море.

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз Восток-1» Александр САЙФУЛИН раскрыл эту тему подробнее:

- У нас, к счастью, проблема с кадрами остро не стоит. Разумеется, и на нашем предприятии случаются ситуации, когда люди уходят по разным причинам: кто-то - по семейным обстоятельствам, кто-то - на пенсию, ну а некоторые – к конкурентам перебегают. Но это не значит, что суда из-за этого находятся в простое. Решать кадровые проблемы нужно системно. Несмотря на то, что в идеале нам тоже хотелось бы видеть в своих рядах более квалифицированных специалистов, мы понимаем – лучше научить самим, чем «ждать у моря погоды.

Некоторые рыбодобывающие компании, в том числе и АО «Рыболовецкий колхоз Восток-1», активно сотрудничают с профильными вузами, заключая договора и принимая студентов на практику. «Из 20-30 практикантов затем 2-3 молодых специалиста приходят к нам на флот работать. Таким образом, кадры и пополняются, и обновляются. Ключевым пунктом кадровой политики должна быть грамотная работа с людьми. Остальной добор можно осуществлять при помощи самых разных рычагов – кадровые агентства, размещение вакансий на специализированных интернет площадках, продвижение рекламы и многое другое. Хорошо в этом вопросе помогает «сарафанное радио», когда люди хвалят компанию и привлекают к нам других специалистов. В целом, мое мнение такое: если нормально работаешь с людьми – проблем с кадрами и не будет», - отметил Сайфулин.

В море оплата труда состоит из двух составляющих. Это обязательные платежи, которые оговариваются с сотрудником заранее (и меньше которых он получать не должен), и та премиальная часть, которая зависит от вылова экипажем рыбы в море. Без такой системы оплаты труда, где каждый член экипажа зависит непосредственно от вылова рыбы, добиться результатов невозможно, рассказали опытные в рыболовном деле эксперты. Понятие «зарплата», в традиционном представлении береговых специалистов, в море выглядит совсем по-другому. Нет понятия «эквивалент зарплаты в 2 тыс. долларов», есть возможность зарабатывать эти деньги через вылов всем судном.

«Безусловно, работа в море - далеко не сахар. Заработок здесь зависит от всей команды. Слаженность работы механиков, электромехаников, добытчиков, рыбообработчиков и других членов экипажа напрямую влияет на то, что люди получат в денежном эквиваленте. Можно заработать тысячу долларов, а можно все десять. Острота проблемы еще и в том, что большинству сотрудников много и не надо. Они готовы получать так называемую «гарантию» - условные $3 тыс. и на большее не претендуют – лишь бы в море не прикладывать никаких усилий», - говорит Константин Кодолев.

Эксперты рассказали, что стоимость рыбопродукции, привязанная к внешним рынкам, зафиксирована в валюте, а оплата труда на территории РФ привязана в рублях. На какой-то период в процентном отношении между выпуском товарной продукции и фондом оплаты труда в рыбной отрасли получилась диспропорция, которая распределяется среди рыбаков и экипажей в море. Буквально на следующий год в большинстве компаний она была устранена. На сегодняшний момент зарплаты рыбаков выросли пропорционально валютному курсу.

Приведем конкретный пример: вместе с ростом курса валюты по отношению к рублю, недавно стоимость сельди выросла практически в два раза. Соответственно, все компании привели фонд оплаты труда к тем ценовым пропорциям, которые сложились на рынке сельди в связи с повышением курса доллара. Когда цена на сельдь резко упала, зарплаты рыбакам не понизили.

«Общее впечатление такое, что общественность сегодня не совсем понимает реальный уровень оплаты труда рыбаков в море. На самом деле, рыбаки получают хорошие деньги. Другое дело - необходимо сознавать, что это тяжелый труд, в достаточно жестких морских условиях, сложный и с точки зрения моральной, и физической отдачи», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» менеджер одной крупной рыбодобывающей компании.

Ключевым моментом является то, что в море никто не получает деньги, они зарабатываются непосредственно выловом рыбы. Существует прямая зависимость - сколько рыбак выловит рыбы, столько и заработает.

Кого надо – нет, кто есть – того не надо

Сегодня на рыбодобывающем флоте особенно остро не хватает профильных специалистов – это судовые электромеханики, судовые дизельные механики, тралмастера, штурманы, то есть, все дефицитные специфические морские специальности.

- Например, с матросами-рыбооброботчиками особых проблем нет, в частности у нашей компании, которая достаточно хорошо обеспечена этой категорией специалистов. Кроме того, на данную позицию у нас большой конкурс. Хочу подчеркнуть, что для работы в море одного желания маловато. Необходимо иметь опыт, квалификацию, репутацию. Еще один важный нюанс: нужно различать определение «специалист» и «профессионал», это самый главный вопрос, с которым мы сталкиваемся в кадровом плане. Не все те кандидаты, которые себя называют специалистами - профессионалами таковыми являются, - пояснил менеджер одной из крупных приморских рыболовных компаний.

В большинстве случаев кадровая работа основана на том, чтобы оценивать квалификацию потенциального сотрудника и четко понимать: тот или иной кандидат просто называет себя специалистом или таковым является в действительности? На рынке труда огромное количество людей, которые имеют дипломы, справки и прочие бумажки, но на практике специалистами - профессионалами не являются.

«Если взять известный владивостокский ресурс по размещению вакансий, мы увидим, что часто требования к работодателю, например, тех же электромехаников - не менее 200 тыс. рублей ежемесячно. Часто подобные условия выдвигаются при отсутствии всякой квалификации. Большое количество обработчиков хотят получать от 100 тыс. рублей в месяц. Как правило, люди не претендуют на зарплату в полмиллиона, они готовы на 100-200 тыс. рублей гарантированных – только бы потом их не заставляли трудиться. Таких работников улов мало интересует. Сколько поймали – невелика разница, обещанные компанией деньги они получат согласно Трудовому кодексу РФ. Поэтому мы ищем не только квалифицированных сотрудников, но еще и желающих работать, и, соответственно, зарабатывать», - говорит Константин Кодолев.

Согласен с коллегой и Александр Сайфулин: «Безусловно, бывает так, что по документам у человека все хорошо, он является специалистом, но в море выясняется, что работать он не может или не хочет. Если человек проявляет желание и стремление, но у него недостаточно квалификации, мы его обучаем. Если нет – прощаемся».

На берегу так не заработаешь

Итак, на сегодняшний момент рыболовные компании держатся за каждого специалиста. Исключено, что профессионал с практическим опытом работы в море будет не востребован. К сожалению, настали времена, когда, в большинстве случаев, рыболовный флот держится на старых кадрах, отмечают эксперты.

Несмотря на очень высокий уровень оплаты труда, молодежь в рыболовную отрасль идет неохотно. Возможно, сложившийся стереотип о непрестижности работы в море стал решающим фактором неблагоприятной ситуации с кадрами в рыбодобывающем сегменте. Все представители рыболовных компаний уверены: до специалистов, закончивших профильные ВУЗы, нужно доносить, что на сегодняшний день работа в море - это очень доходный вид деятельности и реальная возможность получить молодому человеку тот уровень оплаты труда, к которому он вряд ли придет на берегу.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

ПБТФ на улов не жалуется

«Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) в течение прошлого года добыла 114 тыс. тонн водных биоресурсов, с начала этого года – уже более 44 тыс тонн. Рыбопродукции в 2017 году выпущено более 73 тыс. тонн.

Преображенская база тралового флота сегодня является градообразующим предприятием поселка Преображение, обеспечивая работой около 70% трудоспособного населения поселка – 1 900 человек. Это многопрофильная структура, в которой добывающие и перерабатывающие производства поддерживаются вспомогательными береговыми подразделениями. Основная деятельность базы – океанический промысел. Предпочтение отдается собственной переработке.

С 2014 года предприятие реализует инвестиционный проект «Производство продукции из сайры – от добычи до российского потребителя», которым предусматривается строительство и оснащение пяти судов для добычи и переработки сайры-сырца, строительство холодильника емкостью шесть тысяч тонн и очистных сооружений АО «Преображенский рыбокомбинат». На сегодняшний день уже построена и принята на баланс рыболовная шхуна «Лучегорск».

На фото: Просто романтикой в море уже давно не заманишь.

Фото Алексея ХРУЩЕВА.