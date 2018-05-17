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"Ростелеком" предлагает умные решения для видеонаблюдения – как внутри дома, так и за его пределами

17 Мая 2018, 11:17 | Приморье

«Ростелеком» предлагает комплексное решение по организации видеонаблюдения там, где надо клиенту. Сегодня клиенты могут выбрать камеры для организации видеонаблюдения не только внутри помещений, но и на улице – чтобы наблюдать за территорией перед загородным домом, за дачным участком, за стоянкой автомобилей и гаражом или за любыми другими объектами.

«Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное ОТТ-решение[1] под ключ, которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно.

Для организации внешнего видеонаблюдения в настоящее время доступны два вида камер с различным креплением, которые работают в режимах «день» и «ночь» (инфракрасная подсветка с дальностью действия до 15 метров). Обеспечивается угол обзора до 75%. Клиенты могут самостоятельно настроить параметры изображения – яркость, контрастность и др.

Умная система управления услугой включает бесплатное мобильное приложение и интуитивно понятный web-интерфейс, с помощью которых за квартирой, гаражом, дачей и участком можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах.

Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Предусмотрена система автоматической записи с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении или через SMS).

«Ростелеком» расширяет границы видеонаблюдения – теперь можно наблюдать не только за тем, что происходит внутри квартиры или дачи, но и за прилегающей территорией, гаражом, участком. Трансляции со всех камер доступны в едином мобильном приложении – в любой точке мира, где есть интернет. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, автомобилем на стоянке. Тем самым, умное видеонаблюдение поможет сберечь время и нервы, уберегая от стресса и беспокойства за родных и близких», – отметил директор по развитию продуктов массового сегмента компании «Ростелеком» Игорь Пилюгин.

До 31 мая 2018 года действует акция «Видео за 300 рублей HiWatch». Абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ») могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести внешнюю камеру с единоразовой оплатой – за 5990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» и участия в акции «Видео за 300 рублей HiWatch» можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Акция действует на всей территории России за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополя.

 


[1]OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.

2Качество передаваемого изображения зависит от доступной скорости передачи данных.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Ростелеком  безопасность  связь  видеонаблюдение 



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