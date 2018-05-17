Пхеньян готовит бизнес-план

Потепление на полуострове даст «зеленый свет» проектам с российской стороной

На фоне оптимистической информации о скорой денуклеаризации Корейского полуострова на второй план вновь выходят экономические проекты, близкие Приморью. Речь, прежде всего, идет о переформатировании проекта порта Раджин с китайского на южнокорейские рельсы. Новый импульс в случае снятия санкций с Пхеньяна может получить и проект паромной линии, оператор которой уже судится с Владивостокской таможней.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного, испытаний КНДР. Совет безопасности ООН тогда ввел жесткие санкции против Пхеньяна, а США и Республика Корея призвали оказывать давление на Пхеньян. Но когда казалось, что видимого пути из тупика нет, был дан сигнал к разрядке.

В конце апреля лидер КНДР КИМ Чен Ын и президент Республики Корея МУН Чжэ Ин подписали совместную декларацию о мире и об объединении Корейского полуострова. А на прошлой неделе президент США Дональд ТРАМП сообщил, что проведет переговоры с северокорейским лидером КИМ Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

«Если Северная Корея предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с Северной Кореей, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья», - чуть опередил своего шефа госсекретарь США Майк ПОМПЕО во время майского визита в КНДР. На этом позитивном фоне России стоит задуматься о том, как получить выгоду от сотрудничества с Пхеньяном уже на мирных рельсах. Тем более, что нынешним руководством КНДР уже вроде бы как провозглашен курс на развитие социалистической экономики, а объединение корейской нации проще всего провести за счет экономических мер.

«Мы намерены реанимировать работу по налаживанию тройственного взаимодействия Россия-КНДР-Республика Корея в реализации межкорейских экономических, в том числе инфраструктурных, проектов, о чем также говорится в Пханмунчжомской декларации. Судя по поступающим от обеих Корей сигналам, и Пхеньян, и Сеул позитивно оценивают перспективы такой кооперации», - заявил замглавы МИД РФ Игорь МОРГУЛОВ.

Досье "Золотого Рога": Первоначально проект Раджин планировался для контейнерных перевозок, но по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. В 2013 году компания «РасонКонТранс» завершила реконструкцию участка железной дороги Хасан-Раджин, а в июле 2014 года КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год. Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт. Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» («Расон») расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволяет сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока. Из Раджина грузы направлялись в Южную Корею и Китай. Их получателями через Раджин со стороны Южной Кореи выступали компании POSCO (крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи), Hyundai Merchant Marine и Korail Corp. В марте 2016 года Южная Корея объявила о выходе из проекта в связи с санкциями в отношении КНДР, введенными СБ ООН после проведения ей ядерных и ракетных испытаний.

На данный момент порт Раджин санкциями не закрыт (действуют специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН), но российский уголь через него в последнее время следовал только в направлении Китая. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы к проекту активнее подключилась и Южная Корея.

Ранее представитель СУЭК (угольная компания, подконтрольная бизнесмену Андрею МЕЛЬНИЧЕНКО) сообщил, что судовладельческие компании отказываются работать через порт Раджин. Как следствие, СУЭК в конце 2017 года прекратила работу на этом направлении. «Если будет налажено регулярное сообщение, то уголь для этого направления найдется. Причем, поставляться он будет не в Китай, как было до недавнего времени, а в Южную Корею, где российский уголь очень востребован на металлургических заводах. Перевалка через Порт Раджин выглядит с экономической точки зрения достаточно эффективно. Это удобное «плечо», да и тарифная составляющая невысокая. Если, конечно, не будут мешать внешние факторы», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» представитель одного из угольных трейдеров, рассматривающих, в том числе, варианты работы через Раджин.

Еще один перспективный с экономической точки зрения проект также пострадал из-за санкций. Напомним, что регулярное морское сообщение между Владивостоком и Северной Кореей, стартовавшее 18 мая прошлого года, столкнулось с трудностями на российской земле, точнее - во Владивостоке.

В начале сентября рейсы парома «ManGyongBong» были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ), в аренде у которого находятся причалы Морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у Морвокзала. После этого генконсульство КНДР обратилось к теперь уже бывшему губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином. Однако помощи от главы региона бизнес так и не дождался.

Досье "Золотого Рога": Паром ManGyongBong 92 назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.

Дальше – хуже. В начале февраля «ManGyongBong» не разрешили швартовку в порту Владивостока. Капитан северокорейского судна, экипаж которого состоял из 30 граждан КНДР, подавал аварийный сигнал из-за отсутствия на борту топлива и продуктов. Владивостокская таможня тогда сообщила, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. Об этом был уведомлен капитан морского порта, который и запретил швартовку. Кроме того, по данным таможни, на перевозимый груз был представлен поддельный сертификат.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», после истории с запретом на заход парома во Владивосток компания-фрахтователь «РосКор» (юридический адрес: КНДР, Раджинский район, г. Расон, квартал Чхенпхён) обратилась в Арбитражный суд Приморья с иском к Владивостокской таможне.

В исковом заявлении указано «о признании незаконными действий, выразившихся в направлении капитану морского порта Владивосток писем… о несоблюдении компанией «РосКор» норм законодательства и необходимости в связи с этим запрета на вход судна в морской порт Владивосток». Также истец просит обязать Владивостокскую таможню не чинить препятствия для захода скандального парома в порт Владивосток.

Предварительное судебное заседание назначено на 30 мая.

«Северокорейская компания «РосКор» подала в суд, так как считает действия Владивостокской таможни противоправными», - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» гендиректор компании-оператора парома ООО «ИнвестСтройТрест» Владимир БАРАНОВ.

Досье "Золотого Рога": ООО «ИнвестСтройТрест» зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Совладельцами компании на паритетных началах выступают гендиректор Владимир Баранов и Дмитрий ГРИНЕНКО (гендиректор ООО «Городская транспортная система», ГТС).

По словам г-на Баранова, иск был подан еще 12 апреля, но суд оставлял его без движения, запросив доказательство того, что «РосКор» является северокорейской компанией.

«Я доказывал это с помощью генконсульства России в КНДР три недели. Все это тянется, пароход стоит, накручиваются штрафные санкции», - отметил бизнесмен. В итоге судно простояло на рейде около двух месяцев и было вынуждено вернуться в северокорейский порт Раджин.

По его словам, простой судна в сутки оценивается в $3 тыс. Паром был остановлен с 9 февраля. При этом штрафные санкции на компанию готов наложить и владелец груза.

«У меня договор с китайской фирмой на перевозку корма для животных. Грузовладелец говорит, что выставит штрафные санкции. У него простаивает 300 контейнеров. Для него это груз экспортный. Он идет транзитом через Владивосток в южнокорейский Пусан», - пояснял г-н Баранов.