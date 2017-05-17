Домашний арест руководителей ТИНРО-Центра продлен до 9 августа

Рыбацкое и научное сообщества считают жесткими и необоснованными меры пресечения в виде ареста для руководителей ТИНРО-Центра

Директор ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ и его первый заместитель Юрий БЛИНОВ, российские ученые с мировым именем, продолжают оставаться под арестом из-за нарушений в конкурсных процедурах на отлов морских животных. Они были задержаны 14 марта по обвинению в превышении должностных полномочий. В начале мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра. Домашний арест продлен до 9 августа. Юрий Блинов находится в изоляторе временного содержания.

Коллектив ТИНРО-Центра и дальневосточное рыбацкое сообщество настаивают на изменении меры пресечения, а также выражают недоумение по поводу непубличности рассмотрения данного дела, которое родилось, как и некоторые другие громкие приморские дела, из проверок вполне публичных конкурсных процедур на выполнение государственного или муниципального заказа, - и Деловая газета «Золотой Рог» не раз об этом уже сообщала.

Непубличное обсуждение

Майское судебное заседание лишь подтвердило это мнение коллектива научно-исследовательского учреждения. Журналисты федеральных и региональных СМИ, прибывшие на судебное заседание, по ходатайству следствия были удалены из зала и не допущены даже на оглашение решения, словно речь шла не о вполне рутинной конкурсной процедуре, в которой по объективным обстоятельствам были допущены ошибки. Между тем уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), что свидетельствует об отсутствии отягчающих обстоятельств, и эта завеса тайны, мягко говоря, непонятна.

Напомним, по версии обвинения, в 2015 году ТИНРО-Центр оплатил подрядной организации отлов и транспортировку касаток для научных исследований. Следствие утверждает, что размещение аукционной документации и фактическая оплата были произведены «задним числом», когда собственно работы уже были выполнены. Именно это и ставят в вину руководителю института и его первому заместителю.

Как прокомментировали сотрудники ТИНРО-Центра, следственные мероприятия и задержание ученых были шумными и демонстративными. Два этажа здания были оцеплены, и десятки людей поводили обыски и выемки документов. Сотрудники ТИНРО расценили тогда действия силовиков как откровенное запугивание. Первые два дня после задержания руководства причины силовых действий не объяснялись. Секретность с дела ТИНРО была снята лишь в суде - тогда-то и выяснилось, что речь идет о нарушениях при проведении конкурсной процедуры на работу по отлову двух касаток.

С отловом поторопились, но…

Животных в соответствии с научной программой поймали во второй половине 2015 года - еще до того, как завершились конкурсные процедуры по отбору подрядчика. За данную работу ТИНРО-Центр по заключенному договору заплатил ООО «Морские животные» 13 млн рублей. В этом и кроется суть деяний, послуживших возбуждению уголовного дела.

Но всякий, кто хоть раз сталкивался с работой по 44-му федеральному закону, регламентирующему госзакупки, знает, насколько сложно уложиться во временные рамки всей процедуры - с объявлением торгов, подведением итогов, заключением договора и т.д. На исполнение самого контракта порой времени почти не остается. А в деле ТИНРО-Центра предмет контракта - не банальный ремонт или поставка мебели, которая может подождать на складе, а отлов китов. Его можно производить лишь в жесткие сроки, когда животные вслед за рыбой заходят в определенные акватории. И далеко не каждому в этой непростой работе улыбается удача.

Об этом говорил Лев Бочаров на первом судебном заседании, которое было открыто. Открытость процесса тогда не вызывала у следствия вопросов. Общество имеет право знать, что происходит в его в судебных заседаниях, так как арест ученых с мировым именем является резонансным делом, и возможно внимание общественности будет способствовать объективному рассмотрению и разбирательству дела. И ученые, выступая в суде, не скрывают, научный эксперимент был ограничен в сроках: отлов касаток производится в июле, когда они подходят к берегу за лососем. Исследования науки необходимо было упаковать в конкурсную процедуру отбора заказчика согласно 44 ФЗ, что, по данным следствия, правильно сделать не удалось.

Именно на нестыковку условий проведения аукциона и реальную научную ситуацию в эксперименте и ссылались арестованные руководители ТИНРО-Центра. «Что касается умысла, у меня его не было. Я не знал, что конкурсные процедуры не были окончены, когда касаток уже отловили», - пояснил Лев Бочаров в суде и добавил, что как руководитель организации, выполняющей в год различные работы примерно на 1,5 млрд рублей, он не имеет возможности детально отслеживать исполнение каждого договора. - «Со спокойной совестью подписал данный договор, и целый год об этом не вспоминал, пока не начались проверки прокуратуры, которая указала, что конкурсные процедуры были нарушены».

Пояснения руководителей ТИНРО-Центра подтверждаются документами ранее проведенной проверки. Оказывается, данное нарушение 44 ФЗ было выявлено природоохранной прокуратурой еще год назад. Тогда по результату проверки было подготовлено и направлено в ТИНРО представление природоохранной прокуратуры. При этом надзирающий орган квалифицировал его как административное правонарушение (халатность). Ответственность за него - штраф до 50 тысяч рублей.

Техзадание выполнено

Но самое главное, что этой проверкой документально подтверждено, что все животные были пойманы и перевезены в бухту Средняя, запланированные в рамках научной программы исследования проведены. По мнению представителей защиты, работы по государственному заданию были выполнены: касатки отловлены и научные исследования проведены. Интересы государства не пострадали - техническое задание аукциона было исполнено.

Между тем, арестованным вменяется часть 1 статьи 286 УК РФ. Согласной этой статьи действия должностного лица, явно выходящие за пределы его полномочий, должны повлечь «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства…» Но ведь к стоимости работ нет вопросов. Результаты изучения пойманного животного вошли в программу и, возможно, помогут решить проблему нейтрализации морских хищников, коими и являются касатки, при ярусном лове палтуса. Так что на вопрос «почему же руководитель ТИНРО-Центра под домашним арестом, а его заместитель в изоляторе временного содержания?» у сотрудников научного учреждения внятного ответа нет. Коллектив не видит в административном правонарушении преступления, о котором твердит следствие.

Эксперты рыбацкой отрасли

Коллеги Льва Бочарова и Юрия Блинова 4 мая пришли в суд. Пришли, чтобы поддержать своих руководителей, которые десятки лет служили отраслевой науки. Общаться арестованным с ними было нельзя, но даже присутствие в коридорах суда рядовых тинровцев говорит о том, что они намерены бороться за своих руководителей. И были шокированы состоянием Юрия Блинова. «Юрий Григорьевич шел, натыкаясь на стены. Такое ощущение, что у него сильно село зрение. Мы были крайне расстроены и обеспокоены за его состояние здоровья», - поделились с журналистами своими переживаниями коллеги Юрия Блинова.

Лев Бочаров в суде выглядел бодрее. Ему запрещено было общаться с журналистами, но его супруга рассказала, что его здоровье также сильно пошатнулось. «Мой муж всю жизнь посветил развитию рыбной науки в России. И теперь эти обвинения ударили по нашей семье. Но меня радует, что сотни людей выражают солидарность нам и они уверены в том, что эти обвинения в преступлении беспочвенны».

А пока адвокаты тинровцев готовятся обжаловать продление под стражей в апелляционной инстанции. При решении вопроса о мерах пресечения обычно изучается личность подследственного. Не лишне напомнить о том, кем являются фигуранты данного дела. Так, директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров сумел сохранить институт в тяжелые 90-е годы, преумножив и укрепив его научный потенциал. 30 лет он руководит основными научно-исследовательскими программами, в 2010 году избран академиком РАЕН. Он - уважаемый член рыбацкого и научного сообществ, постоянный участник и модератор Всероссийского конгресса рыбаков, многие годы он представляет Россию в международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES), на международных переговорах и комиссиях по рыбным ресурсам со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не меньшими заслугами перед рыбной отраслью и наукой обладает и Юрий Блинов. Заместитель директора института неоднократно защищал интересы отечественных рыбаков и возглавлял делегации ученых на международных комиссиях по рыбным ресурсам. Лев Николаевич и Юрий Григорьевич имеют ряд значимых государственных наград и почетных званий и заслуженно считаются авторитетными экспертами в рыбной отрасли.

Надо отметить, что рыбацкая общественность поднялась на защиту ученых.

«Благодаря профессиональной деятельности руководства ФГБНУ «ТИНРО-Центр» обеспечивается комплексная научная поддержка наиболее рационального использования общенациональных водных биологических ресурсов. Работа ФГБНУ «ТИНРО-Центр» имеет заслуженное признание не только в российском, но и в мировом научном сообществе», - говорится в письме Ассоциации добытчиков минтая. И письма, в которых известные эксперты и главы крупных ассоциаций выражают искреннюю поддержку и доверие ученым, высоко оценивают их работу на благо отрасли, дают положительные характеристики их деятельности и настаивают на объективном расследовании, продолжают поступать в институт.

В гуманистических целях

Сегодня много говорится о гуманизации уголовного законодательства, о смягчении наказаний за преступления, не связанные с большой общественной опасностью. По этому поводу не раз выступал и председатель Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, подчеркивая, что у нас в местах лишения свободы находится достаточно большое количество людей, которые совершили незначительные по современным меркам правонарушения. В целях исправления ситуации, по его словам, «идет выработка параметров уголовной политики государства, носящей гуманистическую окраску».

Но сдается, что этот ориентир на гуманизацию уголовного процесса в некоторых регионах пока остается лишь на словах. Иначе, как объяснить, что два уважаемых ученых, имеющих перед страной и обществом неоспоримые заслуги, два человека преклонного возраста, которым далеко за шестьдесят, находятся под арестом. Причем по такому делу, на которое у юристов, в том числе и надзорных органов, имеются диаметрально противоположные взгляды.

Впереди долгое расследование. Часто в России следствие длиться годами. Юрий Блинов, находящийся в изоляторе, уже имеет проблемы со здоровьем. Защита утверждает, что в отсутствие злого умысла и реального ущерба государству, нужно незамедлительно смягчить принятую в отношении Блинова меру пресечения. Ведь хронические заболевания ученого в возрасте отражаются на его здоровье. А коллеги Льва Бочарова и Юрия Блинова надеются, что честное расследование и объективное рассмотрение дела в предстоящем суде вернут руководителей научно-исследовательского института на их рабочие места.

КСТАТИ

Рыбацкая общественность поднялась на защиту приморских ученых, которые немало сделали для отрасли за более чем 40 лет работы.

Солидарность с ними выразил президиум Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства, коллективы Ассоциации «Ярусный промысел», Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, Совет Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, коллективы группы компаний «Доброфлот», Хабаровского филиала и Чукотского отделения ТИНРО, КамчатНИРО, МагаданНИРО, СахНИРО, Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Юрий РОГОВ.