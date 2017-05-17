В Приморье розничным рынкам дадут скидку

Популярный в Приморье формат торговли готов составить конкуренцию торговым центрам

Требования к розничным рынкам, возможно, будут ослаблены по инициативе министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг). Ведомство предлагает отменить вовсе закон «О Розничных рынках» и включить требования к последним в «Закон о торговле». В результате условия организации торговли на рынках для их управляющих компаний могут приблизиться к условиям, по которым сегодня работают супермаркеты и торговые центры.

Так, по мнению Минпромторга, необходимо отменить ряд избыточных требований к рынкам: во-первых, их управляющие компании не должны будут обеспечивать соблюдение продавцами требований законодательства о защите прав потребителей, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Напомним, что на сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством торговые центры, в отличие от рынков, не несут ответственности за своих арендаторов. По мнению Минпромторга, с рынков также необходимо снять эту ответственность в виду того, что их управляющие компании не обладают контрольными функциями, а арендаторы рыночных площадей – все-таки независимые предприниматели.

Изменения могут затронуть и вопрос максимального срока, на который сегодня разрешается сдавать рыночные площади в аренду: по мнению ведомства, три месяца – это слишком короткий срок, при котором предприниматели не в силах составлять долгосрочные планы производства и продаж.

Кроме того, управляющим компаниям рынков после изменения законодательства, возможно, не придется больше согласовывать план размещения торговых мест на рынках с рядом государственных органов – пожарными, санитарными. По мнению Минпромторга, эта необходимость ограничивает возможность продаж для небольших частных фермеров.

А фермер кто?

В Национальной торговой ассоциации уверены, что самая большая сложность, препятствующая открытию новых рынков, состоит в том, что управляющие компании сегодня обязаны отдавать не меньше 50% торговых площадей отечественным товаропроизводителям (фермерам), которых, по словам президента ассоциации Вадима ЗУЙКОВА, не так уж и много.

- В России нет такого количества мелких фермеров, способных поставлять качественный продукт на рынки, - добавил Зуйков. – Производство овощей, к примеру, носит сезонный характер, а сельхозпроизводители молока и мяса и вовсе малочисленны.

В Минпромторге заявление Зуйкова пока не комментировали, зато в управляющей компании «Рынка на Третьей Рабочей» во Владивостоке с заявлением отчасти согласны.

- Все понимают, какое внимание сегодня уделяется развитию отечественного сельскохозяйственного производства, однако на пока что сильно ощутимых подвижек в этом секторе нет, - отметили в управляющей компании. – За все время своей работы мы справлялись с этим требованием в виду того, что площадь нашего рынка не так уж велика.

По словам экспертов, требование отдавать 50% торговых площадей отечественному производителю мешает расширению ряда рынков Владивостока. Однако другие эксперты уверены: на фоне курса на импортозамещение, на развитие аграрного сектора, а также других видов отечественного производства отмена вышеобозначенного требования выглядит сомнительно.

- Я приветствую любые шаги, которые в итоге приведут к улучшению рыночных условий для отечественного производителя, - отметил директор ООО «Агро-Амур» Сергей ДУДНИК. - Для сельхозпроизводителя Приморья продажи, как и наличие широкого рынка сбыта – самая важная часть процесса. Как мы знаем, именно на развитие местного производства сегодня делаются ставки в России. Если изменения не помешают выполнению этой задачи, если фермерам в дальнейшем не придется вымаливать торговые площади, тягаясь с импортерами, я приветствую эти изменения. Хотя наша компания напрямую с рынками не работает. Все, что мы выращиваем и производим, мы продаем своим партнерам-переработчикам, которые ищут рынки сбыта уже для своей продукции.

Ни слова о крыше

По данным Росстата, с 2010 по 2017 год доля розничных рынков, в том числе и ярмарок, в обороте розничной торговли России снизилась с 12,4% до 6,6%. При этом количество рынков за последние семь лет сократилось в три раза — с 3497 до 1158.

Очевидно, что падение оборотов розничных рынков России напрямую связано с принятием в 2010 году закона о «ликвидации открытых рынков», который в деловой среде признали «антинародным». По словам критиков закона, перевод розничных рынков исключительно в капитальные здания, строения и сооружения – очень капиталоемкий процесс, «скосивший» львиную долю рынков, чьи управляющие компании такими капиталами не располагали. Кроме того, мелкие торговцы и фермеры фактически потеряли большую часть доступных рынков сбыта, в результате чего многие из них вынуждены были разместиться на дорогих торговых площадях в торговых центрах и супермаркетах, что, в свою очередь, повысило конечную стоимость их товаров.

В заявлении Минпромторга о необходимости корректировки «Закона о розничных рынках», тем не менее, ничего не говорится о снятии запрета на создание открытых рынков. Таким образом, условия на рынках могут оказаться максимально приближенными к условиям в торговых центрах и супермаркетах. Разница лишь в применяемой системе расчета, организации торгового пространства, а также в стоимости аренды торговых площадей, если последняя не будет повышена в результате роста спроса на размещение торговых точек на розничных рынках. Сегодня стоимость одного квадратного метра торговой площади на рынках Владивостока, по данным портала FarPost, в среднем варьируется от 500 до 1500 рублей в месяц. При этом средняя площадь павильона на рынках – 15-60 квадратных метров.

По мнению президента Ассоциации мясопереработчиков Приморского края Павла КИТАЕВА, в случае корректировки закона «О розничных рынках» конкуренция между фермерами и крупными производителями за торговые площади на розничных рынках вряд ли сильно обострится.

- Не особенно знаком с нынешним положением дел в небольших фермермерских хозяйствах, но могу сказать, что основная часть крупных ретейлеров нашего сектора предпочитают современные рынки сбыта – супермаркеты и торговые центры, - отметил Павел Китаев. – Само собой, некоторая часть из них представляет свою продукцию и на розничных рынках. Не думаю, что соотношение сильно изменится в случае корректировки закона.

Поправки со вкусом монополизации

Еще одни потенциальные поправки в закон «О торговле», ставшие предметом бурного обсуждения в деловом сообществе, связаны с предложением Кабмина снять запрет для сетей на занятие больше четверти (25%) рынка региона. Напомним, такая перспектива безрезультатно обсуждалась еще в 2011-2013 году.

Павел Китаев в свою очередь уверен, что перспектива отмены ограничений в 25% доли на рынке региона не приведет к монополизации рынка в Приморье.

«В нашем регионе довольно жесткая конкуренция в сфере торговли. Рынок насчитывает не одного и не двух более менее крупных игроков, а больше. К тому же ФАС довольно жестко следит за ситуацией на рынке, поэтому монополизировать его вряд ли удастся», - говорит эксперт.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.