До Владивостока "Макдоналдс" так и не добрался

Перспективный приморский рынок фастфуда первыми застолбили Burger King и KFC

Бывший директор и совладелец ООО «Гранд Моторз» (официальный дилер Chevrolet и Opel) на Дальнем Востоке Максим ЛИМАРОВ сменил сферу интересов и стал первым франчайзи бренда KFC на Дальнем Востоке. До конца 2020 года франчайзи (ООО «ГудФуд») планирует открыть не менее 15 ресторанов KFC в Приморье, в том числе в Находке, Артеме и Уссурийске. Параллельно 13 ресторанов рестораны KFC будут открыты до 2020 года в ключевых городах Хабаровского края – Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.





Участники рынка отмечают, что в случае с франчайзи в фастфуде неизбежно встает вопрос построения правильной бизнес-модели, которая была бы интересна партнерам при сохранении доступности продукта.

В соответствии с условиями продажи франшизы KFC (Kentucky Fried Chicken, в переводе – «жареный цыпленок из Кентукки») сумма инвестиций начинается от 20 млн рублей. Паушальный взнос составляет $48,4 тыс., роялти - 6%, еще 4% от оборота составляют отчисления в маркетинговый фонд, 1% - локальный бюджет на маркетинг. Минимальная площадь помещения: от 200 кв. метров.

Досье "Золотого Рога": ООО «ГудФуд» зарегистрировано во Владивостоке в ноябре 2015 года, ООО «ГудФуд Ресторантс» - в Хабаровске в сентябре 2016 года. Уставный капитал каждой компании - 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Единственный учредитель – Максим Лимаров. Гендиректор ООО «ГудФуд» – Елена КОЛОМИЕЦ, ООО «ГудФуд Ресторантс» - Максим Лимаров.

По данным исследовательской компании NPD, число питающихся вне дома россиян в 2016 году сократилось на 3%, при этом посещаемость сетей быстрого питания выросла на 6%.

Сфера общепита всегда была прибыльной при условии правильной организации. Поэтому конкурентов в этом бизнесе много, включая и быстро развивающиеся российские компании, прежде всего «Крошка-Картошка». В последние годы острая конкурентная борьба по количеству открытых ресторанов наблюдается между первой тройкой игроков: McDonald’s, KFC и Burger King. Правда, по количеству открытых ресторанов всех обогнал Sabway.

На Дальнем Востоке рынок ресторанов быстрого обслуживания тем более далек от насыщения. Так, согласно данным аналитической компании Business Analytica, на города Владивосток, Хабаровск и Благовещенск общей численностью населения более 1,5 млн человек, приходится всего 13 федеральных сетевых заведений быстрого обслуживания. Такой показатель открывает широкие перспективы для роста и развития этого сегмента.

Напомним, что первопроходцем среди федералов стала американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King, 25 апреля 2015 года официально открывшая «Дом Воппера» в центре Владивостока. Руководит дальневосточными ресторанами Burger King Денис СТРЕЛЬНИКОВ, гендиректор ООО «БК Дальний Восток» и ООО «Инфинити ФФ». Единственным учредителем «БК Дальний Восток» является Евгений ПАК, «Инфинити ФФ» - Лариса ПАК. В планах Burger King, открытие до 30 точек на Дальнем Востоке к 2020 году.

Прихода конкурента Burger King ждал почти два года - в апреле официально открыл первый ресторан на Дальнем Востоке бренд KFC. Ресторан на 86 посадочных мест находится в торгово-развлекательном комплексе «Седанка-Сити» во Владивостоке. Предофициальное открытие двух первых ресторанов KFC (в том числе в ТЦ «Универсам) состоялось еще в декабре 2016 года.

«Мы рады официально запустить бренд KFC на Дальнем Востоке. Этот регион является одним из наиболее стратегически важных для нас, и мы надеемся, что это знаковое открытие послужит стимулом для будущего успешного роста сети. Позитивная экономическая динамика и колоссальный потенциал Дальневосточного федерального округа дают нам уникальную возможность для развития бизнеса. В дальнейшем мы планируем наращивать количество ресторанов и открыть не менее 30 ресторанов к концу 2020 года. Мы очень тщательно подходим к выбору партнеров, с которыми мы хотим открывать наши рестораны. Я считаю выбор компании «ГудФуд» удачным – у Максима Лимарова уже есть ресторанный опыт, желание следовать нашим стандартам и вовлеченность в процесс. Поэтому я уверена, что каждый следующий ресторан KFC будет еще удачнее, успешнее, красивее», - сказала Ольга ЕЛИСЕЕВА, директор по операционной деятельности KFC Россия и СНГ.

На данный момент у сети KFC более 600 ресторанов в России и СНГ, из которых 180 собственных, а 420 франчайзинговых, управляющихся 37 франчайзинговыми партнерами. В 2016 году было открыто 109 ресторанов KFC в России и СНГ, и в следующие три года компания планирует продолжить открывать минимум по 100 точек ежегодно.

Согласно новой глобальной стратегии YUM! Brands, сеть KFC будет в первую очередь расширяться именно за счет своих франчайзинговых партнеров. Правда, если в мировой практике доля франчайзинговых ресторанов KFC составляет 94-95%, то в России на 30% корпоративных ресторанов приходится 70% франчайзинговых. Отметим, что у «Макдоналдс» в России пока лишь около 15% всех ресторанов партнерские, но в ближайшие пять лет компания намерена довести их долю в общей сети до 20%.

Затраты на открытие ресторана KFC «in-line» составляют, по данным Yam! Brands, около $1 млн. Основная часть (37%) приходится на строительно-отделочные работы. Вторая статья расходов — технологическое оборудование (25%). Порядка 15% инвестиций пойдет на декор и рекламное оформление ресторана внутри и снаружи. Окупаемость проекта напрямую зависит от региона и формата ресторана; в среднем она составляет 4 года. На Дальнем Востоке речь идет о больших сроках.

«Мы («ГудФуд») планируем открывать в Приморском крае ежегодно по 3-4 ресторана KFC, всего до 2020 года в регионе появится не менее 15 ресторанов. Они будут запущены в Находке, Артеме, Уссурийске, но больше всего ресторанов будет во Владивостоке. Также до 2020 года компания планирует открыть 13 ресторанов KFC в Хабаровском крае: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре», - говорит Максим Лимаров.

На данном этапе в приморском KFC трудится около 130 человек, к 2020 году планируется создать уже около 1 тыс. рабочих мест.

Во Владивостоке «ГудФуд» также делает ставку на запуск KFC авто – ресторанов с возможностью покупки не выходя из автомобиля. В компании считают, что формат Drive особенно актуален для Дальнего Востока, как региона с очень высоким уровнем автомобилизации.

Первые посетители владивостокских ресторанов KFC нередко жаловались на разный вкус подаваемых крылышек. Представители бренда уверяют, что качество ничем не отличается от московского или, к примеру, пекинского.

«В первую очередь, это поставка сырья. Мы гарантируем, что сырье, поставляемое в рестораны Владивостока, соответствует стандартам бренда, - говорит Ольга Елисеева. - Второе - мы обучаем всех сотрудников, начиная от Москвы и заканчивая Владивостоком, одинаковым процедурам панирования крылышек. Вся продукция готовится непосредственно перед продажей в ресторане «живыми» руками сотрудников, наших бренд-шефов, которые обучены абсолютно одинаковым процедурам, которые работают во всех ресторанах. Мы как держатели бренда KFC контролируем, чтобы вся продукция соответствовала стандарту бренда. Я проехала по ресторанам KFC во Владивостоке, чтобы попробовать продукцию, и убедилась, что она великолепного качества».

Сегодня поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald’s, KFC и Burger King на всей территории России является агрохолдинг «Белая дача». Компания «Лэм Уэстон Белая дача» (совместное предприятие «Белой дачи» и нидерландской Lamb Weston/Meijer) недавно привлекла кредит ВТБ на 5 млрд рублей для финансирования строительства завода по производству мороженого картофеля. Стройка ведется на территории особой экономической зоны «Липецк». Основными потребителями продукции будут компании Burger King, McDonald’s и другие рестораны общественного питания. Локализация отечественного производства полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию.

«Мы работаем над тем, чтобы по возможности локализовать производство, в том числе и продукты, - говорит директор по развитию YUM! Brands Татьяна ШАМАНСКАЯ. - Уже есть планы, как мы будем локализовывать, но на сегодняшний день все доставляется из центральной части России. К примеру, салат мы везем из Новосибирска. Что касается местной курицы – нам это тоже интересно. Если поставщик будет готов обеспечить нам нужные объемы и стандарты качества – мы, безусловно, перейдем на локальные продукты. Кстати, по всей стране рестораны KFC потребляют ежегодно 30 тыс. тонн курицы в год».

Что касается других брендов Yum!Brands, то для Pizza Hut и Taco Bell Владивосток пока закрыт.

«Безусловно, такие планы будут. Но они занимают определенное время проработки. Поэтому, наверное, в ближайшие год мы не готовы выйти с Pizza Hut во Владивосток. Но однозначно наша задача - обеспечить присутствие всех наших брендов по всей стране, и Дальний Восток не исключение. Когда-то мы, безусловно, сюда придем. Сейчас приоритет №1 - KFC», - поясняет Татьяна Шаманская.

Досье "Золотого Рога": Yum!Brands, базирующаяся в городе Луисвилл в штате Кентукки, является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ее сеть объединяет более 43,5 тыс. ресторанов более чем в 135 странах. Компания развивает ресторанные бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell (сети специализируются на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне). В России Yum! Brands в 2005 году создала стратегический альянс с «Ростик Групп» для развития сети «Ростик’c-KFC». В 2006 году «Ростик’c-KFC» стала отдельной бизнес-единицей российской группы. В 2010 году Yum! Brands купила российскую сеть ресторанов быстрого питания «Ростик’c-KFC». В 2011 году компания начала переводить рестораны под бренд KFC. На конец прошлого года в России работали более 510 ресторанов KFC и более 40 Pizza Hut.

На фото: Максим Лимаров первым среди дальневосточных бизнесменов распробовал жареного цыпленка из Кентукки.